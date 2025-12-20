  1. Realting.com
Neubau Häuser in Karon, Thailand

Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Karon, Thailand
von
$584,076
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Verein
Phuket Property Association
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Thailand
von
$2,67M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Verein
Phuket Property Association
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Karon, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Verein
Phuket Property Association
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Karon, Thailand
von
$1,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Phuket9 Company repräsentiert ein Elite-Dorf von Villen mit Meerblick befindet sich 1 Kilometer von Karon Beach in Phuket. Hightone ist eine gut durchdachte umweltfreundliche und komfortable Gemeinschaft, voll konzentriert auf langfristige Residenz oder Urlaub von Gästen und Eigentümern mit …
Verein
Phuket Property Association
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Karon, Thailand
von
$1,83M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Verein
Phuket Property Association
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Thailand
von
$1,49M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
exklusives Projekt für Phuket Ein einzigartiges Projekt ist nur 500 Meter von Kata entfernt. Ein vollständiges Paket mit Möbeln und Geräten ist im Preis enthalten. Die gesamte Infrastruktur des Wekata Luxury Hotel ist den Eigentümern der Villa zur Verfügung. Vorhersehbare Ausbeute: 5-10% …
Verein
Phuket Property Association
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Thailand
von
$923,594
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 234–580 m²
9 Immobilienobjekte 9
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Geeignet für:Ideal geeignet für Langzeitbewohner und Urlauber mit großen Familien, die eine harmonische Mischung aus komfortablem und umweltfreundlichem Wohnen in einer luxuriösen Umgebung suchen.Über den Standort:Die Lage von Hightone Seaview Vi…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thailand
von
$744,269
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 320 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr eigenes Stück Paradies luxuriöses Leben von der Natur umgeben Das Beste in der Phuket Hotel Residence unter einer internationalen Marke. Eine Sammlung von 68 Apartments und Villen mit einer von der Natur inspirierten Sea View befindet sich zwischen den Bergen und dem Meer Genieße…
Verein
Phuket Property Association
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Thailand
von
$1,37M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Fläche 792–803 m²
5 Immobilienobjekte 5
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!* Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Käufer, die Abgeschiedenheit und Luxus suchen, sowie für Investoren, die ein stabiles Mieteinkommen suchen. Ort: Die Katalux Beach Villas liegen nur 500 m vom herrlichen Kata Beach auf d…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Karon, Thailand
von
$520,417
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 220–349 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück inklusive!*Für wen ist es: Ideal für Familienurlaube oder diejenigen, die eine luxuriöse Unterkunft in Phuket suchen. Dieses Projekt ist auch eine attraktive Option für Investoren, die nach rentablen Immobilieninvestitionen suchen.Über den Standort: Dank der gü…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Karon, Thailand
von
$702,316
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2003
Etagenzahl 3
Fläche 234–1 074 m²
15 Immobilienobjekte 15
300 m zum Meer Über die Anlage: Ein exklusives Anwesen an einem malerischen Hang mit Blick auf die Andamanensee bietet private Villen, die von Dschungeln und Gärten umgeben sind. Der Komplex umfasst 3-6 Schlafzimmer, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, einen Tennisplatz, ein Fitnessstudio un…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Karon, Thailand
von
$2,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 1 847 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Khram Villas – Karon ist perfekt für alle, die einzigartigen Luxus und Abgeschiedenheit suchen. Ideal für Familienurlaube oder als Investition mit hohem Einkommenspotenzial.Über den Standort: Die Villen befinden sich in einer maler…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Karon, Thailand
von
$862,796
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 279 m²
2 Immobilienobjekte 2
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Phutong Pool Villa ist perfekt für alle, die einen luxuriösen Lebensstil in Phuket suchen und dabei persönlichen Freiraum und einen atemberaubenden Meerblick schätzen. Geeignet sowohl als Eigenheim als auch als Inves…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Karon, Thailand
von
$861,817
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 452–460 m²
3 Immobilienobjekte 3
600 Meter bis zum Meer Über die Anlage: Ein einzigartiger Komplex von 8 geräumigen privaten Villen mit Pool, nur 600 Meter vom Kata Beach entfernt. Die Villen gibt es in 2 Layout-Optionen: alle mit 4 Schlafzimmern und 5 Bädern. Eine außergewöhnliche Kombination aus moderner Architektur und t…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Karon, Thailand
von
$1,55M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Etagenzahl 2
Fläche 134–457 m²
7 Immobilienobjekte 7
500 Meter zum Meer, bezugsfertig, voll möbliertÜber den Komplex:Dieses Luxusresort liegt auf einem Hügel mit Blick auf die ruhige Andamanensee und die Insel Ko Pu. Der Komplex besteht aus 34 Villen mit einer Größe von 134 bis 460 m², die jeweils mit einem privaten Pool ausgestattet sind. Das…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 5 zimmer
457.0
3,91M
Villa
134.0 – 324.0
340,543 – 2,66M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Karon, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 290–460 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Wenn Sie eine Mischung aus Luxus, Komfort und außergewöhnlicher Natur suchen, ist Unique Villa Kata die perfekte Wahl. Dieses Projekt ist ideal für Familien, die ein gemütliches Zuhause erwerben möchten, und für Investoren…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Karon, Thailand
von
$522,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Karon, Thailand
von
$684,759
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Ideale Wahl für alle, die Wert auf Luxus, Privatsphäre und einen atemberaubenden Meerblick legen. Geeignet für Familienurlaube, Daueraufenthalte und rentable Investitionen.Über den Standort: Das Pool Villa-Projekt Melia Phuke…
Immobilienagentur
Tumanov Group
