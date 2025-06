Villa RIVERHOUSE Phuket

Das erste und einzige autonome Projekt in Thailand

RIVERHOUSE stellt ein neues Konstruktionskonzept in Thailand vor, Heimat der Zukunft von E Land Development Co., Thailands erster Smart Grid-Komplex für nachhaltiges Leben. Dies ist ein völlig einzigartiges Solarstromsystem, das alle miteinander verbunden ist, was bedeutet, dass Solarenergie verteilt und zwischen allen Villen des Komplexes übertragen wird, um die Effizienz zu maximieren.

Dieses im malerischen Stadtteil Bang Tao gelegene Projekt ist ein innovativer Wohnkomplex mit einem Umweltfokus. Die modernen Villen, abgeschlossen im Januar 2021, nutzen ein völlig einzigartiges Netz von Solarpaneelen miteinander verbunden, so dass Solarenergie verteilt und zwischen allen Villen des Komplexes übertragen wird, um die Effizienz zu erhöhen. Frisches Wasser in den Villen wird aus unterirdischen Brunnen geliefert, die seine hohe Qualität gewährleistet. Diese Funktionen gewährleisten zusammen eine maximale Umweltfreundlichkeit, ohne ein angenehmes Leben zu beeinträchtigen. Der Komplex besteht aus 2-3-4 Schlafzimmer stilvolle Villen mit einem Pool. Die Villen sind von grünen öffentlichen Bereichen, kleinen Bächen und charmanten Stahlbrücken umgeben. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen Wohngegend, in der Nähe von vielen berühmten Sehenswürdigkeiten wie Boat Avenue auf 800 Metern und Laguna auf 1 km.

100% autonome RIVERHOUSE Villen mit erstklassigen Lösungen. Solarenergie wird in wiederaufladbaren Batterien gespeichert, um in der Nacht Ihre Villa voll zu versorgen. Darüber hinaus wird frisches Wasser in den Villen aus Brunnen von unterirdischen Quellen geliefert, die unsere Designer vor Ort gebohrt haben und mit einem speziellen Pumpsystem und Filtration geliefert wird, um Wassermangel für Bewohner von RIVERHOUSE im Zusammenhang mit dem Klimawandel in der Zukunft zu vermeiden. Alle diese Funktionen gewährleisten eine maximale Umweltfreundlichkeit, ohne ein angenehmes Leben zu beeinträchtigen.

Durch die Verbindung aller Villen mit einem einzigen System wird Energie nie verschwendet, da überschüssiger Strom innerhalb der Gemeinschaft durch ein intelligentes Netz verteilt wird.