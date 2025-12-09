  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chalong
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Chalong, Thailand

wohnungen
14
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Chalong, Thailand
von
$727,138
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
ENDLOSE RUHE UND TROPISCHE RUHE Die Avirodha Palai Villas liegen in der ruhigen, sich jedoch entwickelnden Gegend von Palai am nördlichen Ende der Chalong-Bucht, nur 800 Meter vom Meer entfernt, und verbinden zeitgenössische Architektur mit tropischem Dachdesign. Diese Villen erfüllen die un…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Alle anzeigen Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Thailand
von
$424,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 240–339 m²
8 Immobilienobjekte 8
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe im geschäftigen Paradies Phuket suchen. Dieses Projekt richtet sich an anspruchsvolle Käufer, die Komfort und Investitionsmöglichkeiten schätzen.Über den Standort: „L…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Alle anzeigen Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Chalong, Thailand
von
$951,051
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Alle anzeigen Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Chalong, Thailand
von
$1,59M
Sea Central Villas, eine brandneue Entwicklung finden Sie in der immer beliebteren, aber dennoch friedlichen Gegend namens Palai, im nordöstlichen Bereich von Chalong Bay. Dieses Projekt ist nicht weit von der Küste von Palai und Pier entfernt, und es ist nur eine kurze Fahrt von Chalong Tou…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Alle anzeigen Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thailand
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 574–827 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf Luxus und Komfort legen. Dieses Projekt ist für diejenigen konzipiert, die das Leben in einer exklusiven Atmosphäre genießen möchten und Immobilien als lukrative Investition …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Alle anzeigen Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Thailand
von
$383,191
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 193 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Eine ideale Wahl für alle, die ein luxuriöses Leben in einer ruhigen Ecke von Phuket suchen. Perfekt für Familien oder Investoren, die Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und die Aussicht auf hohe Mieteinnahmen legen.Über den…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Alle anzeigen Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Eine attraktive Anlageimmobilie! Rendite 7 %! Ratenzahlungen! In der Nähe von Stränden und Phuket! LARIMAR VILLA – die Villa ist mit moderner und schöner Architektur gestaltet. Bei der Konstruktion wurden hochwertige Materialien und ein kreatives Dekor verwendet, die Villa Larimar Aufmerk…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Alle anzeigen Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Thailand
von
$1,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 453–1 569 m²
4 Immobilienobjekte 4
Elite villas located at the top of the mountain in the picturesque Chalong area The new project of exclusive luxurious villas of the premium segment offers only 9 exclusive villas with a pool. The complex with a choice proposes three different options for villas with a pool: 4 bedrooms wit…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Alle anzeigen Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Thailand
von
$509,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 192–498 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die luxuriöse Abgeschiedenheit mit maximalen Annehmlichkeiten in einem tropischen Paradies suchen. Geeignet für Familien mit Kindern sowie für diejenigen, die Investitionsmöglichkeiten in Betracht ziehen.…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Alle anzeigen Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thailand
von
$534,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Die einzigartigen Eco Viva Villas liegen in der Nähe der weniger belebten Ausläufer eines bewaldeten Berges in Chalong. Es ist nur eine kurze Fahrt von Familien und anderen Annehmlichkeiten wie der BCIS International School, Kindergärten, Krankenhäusern, Lotus's Chalong, Villa Market und Rob…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Alle anzeigen Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Chalong, Thailand
von
$525,296
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 425–490 m²
3 Immobilienobjekte 3
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: Eine ideale Wahl für alle, die Ruhe und Luxus an der Ostküste von Phuket suchen. Geeignet für Familienaufenthalte und für alle, die in exklusive Immobilien mit hohem Einkommenspotenzial investieren möchten.Über den Standort: Kh…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Alle anzeigen Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Thailand
von
$506,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Larimar Villas - Ein Komplex von Villen auf der Insel Phuket in Thailand. In der Nähe befinden sich Geschäfte, Kindergärten, Schule. Ein Fitnesscenter, eine Bäckerei, ein Golfclub wird auf dem Gebiet arbeiten. Die Häuser sind von Terrace, Pool und Parkplätzen für 2 Autos entworfen. Sie könne…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Alle anzeigen Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Chalong, Thailand
von
$150,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 118–221 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Whoitsuits:Perfekt für alle, die ein luxuriöses und erschwingliches Zuhause für den Urlaub oder einen dauerhaften Wohnsitz in einer der begehrtesten Gegenden von Phuket suchen. Geeignet sowohl für Investoren als auch für alle, die Privatsphäre und…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Alle anzeigen Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Chalong, Thailand
von
$1,04M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 453–1 400 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: La Vista Luxury Villas Chalong Bay ist ideal für alle, die Luxus, Privatsphäre und Umweltfreundlichkeit in einer der malerischsten Ecken von Phuket schätzen. Es ist der perfekte Ort für Familienurlaube und Investitionen mi…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Alle anzeigen Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Thailand
von
$335,840
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 134–289 m²
4 Immobilienobjekte 4
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Alle anzeigen Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thailand
von
$908,008
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern und einem privaten Pool im Chalong -Bereich, Phuket Der Star Silas Villas Complex ist ein Ort, an dem Sie Komfort und Luxus genießen können, umgeben von schöner Natur. Jede der 16 Villen dieses einzigartigen Komplexes ist eine harmonische Kombination aus mode…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Alle anzeigen Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thailand
von
$1,18M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 571–827 m²
3 Immobilienobjekte 3
"Lavish Estates" - the pride of Elite Manor and the first developer project of elite real estate on Phuket Particular attention is paid to innovative and functional design, which meets exclusively to customer needs. For obvious reasons, it is ideal for living and worthy of investment. Th…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
571.5
46,27M
Wohnung 5 zimmer
751.4 – 827.2
62,84M – 63,31M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Alle anzeigen Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Chalong, Thailand
von
$1,23M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 731 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Eine ideale Wahl für alle, die eine luxuriöse und private Unterkunft mit atemberaubender Aussicht und modernen Annehmlichkeiten in einer ruhigen Ecke von Phuket suchen. Geeignet für Familien, Investitionskäufer und Menschen, die Ru…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Alle anzeigen Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thailand
von
$493,027
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 328–415 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Investoren, die eine Kombination aus Luxus und Umweltfreundlichkeit im Herzen von Phuket suchen. Ideal für Familien und diejenigen, die Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit legen.Über den Standort…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen