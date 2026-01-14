  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Rawai
  4. Villa Sunpao Rawai

Villa Sunpao Rawai

Rawai, Thailand
von
$491,572
von
$1,504/m²
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 24694
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.03.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Rawai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Villa Sunpao ist ein intimes Boutique-Resort mit elegant eingerichteten Villen mit privatem Pool, umgeben von Natur und Grün. Unsere Sammlung tropischer Häuser vereint moderne Technologie und exotische Materialien und schafft so ein reichhaltiges Design in völliger Harmonie mit der Umgebung.

Das wunderschöne traditionelle Schindeldach kombiniert minimalistische Architektur mit klaren, modernen Linien, eingerahmt von Wasser und tropischen Landschaften. Villa Sunpao wurde mit kompromissloser Liebe zum Detail gebaut; die Villen sind mit hochwertigen Materialien, italienischen Möbeln und einem Hauch von lokalem Dekor ausgestattet.

Das Layan-Projekt wurde 2017 abgeschlossen und ein neues Projekt in Rawai Bay wurde gerade gestartet!

Standort auf der Karte

Rawai, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Lotus Hills
Si Sunthon, Thailand
von
$702,316
Villa Utopia Mai Khao (UBM)
Thalang, Thailand
von
$353,968
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Thailand
von
$306,210
Villa The Laytin Villa
Choeng Thale, Thailand
von
$1,28M
Villa Monetaria Villas
Rawai, Thailand
von
$490,287
Sie sehen gerade
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Thailand
von
$491,572
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Ban Bang Thao, Thailand
von
$4,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2006
Etagenzahl 3
Fläche 500–930 m²
3 Immobilienobjekte 3
650 m zum MeerÜber den Komplex:Gelegen in der Nähe von Surin Beach, bekannt für seine atemberaubenden Fünf-Sterne-Resorts und Restaurants. Auf einem umzäunten und gesicherten Gelände gibt es nur 5 geräumige Villen mit Pools, Fitnessstudios und privaten Gärten. Der einzigartige Resort-Stil so…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Pattaya, Thailand
von
$100,884
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in ein stilvolles Zuhause mit hohem Gewinnpotenzial zu investieren! Das Haus ist fertig! Bereit zum Einzug! Komplett möbliert! Blick auf den Garten! Coco Vile ist das neueste Immobilienprojekt, das wunderschön gestaltete Einfamilienhäuser im entspannten skandin…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Alle anzeigen Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thailand
von
$493,027
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 328–415 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Investoren, die eine Kombination aus Luxus und Umweltfreundlichkeit im Herzen von Phuket suchen. Ideal für Familien und diejenigen, die Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit legen.Über den Standort…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen