Neubau Häuser in Ko Kaeo, Thailand

Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Thailand
von
$1,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 565–572 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets von und nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Wenn Sie von einem luxuriösen Leben in einem tropischen Paradies träumen, ist Botanica Majestia Ihre ideale Wahl. Dieses Projekt ist perfekt für Familien, die Komfort suchen, Investoren und diejenigen, die Kultiviertheit und Ruhe schä…
Tumanov Group
Villa Crown Estate
Villa Crown Estate
Ban Bang Ku, Thailand
von
$293,668
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 180–345 m²
4 Immobilienobjekte 4
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Zweistöckige Einzelhäuser mit einer Größe von 178 m² bis 248 m² liegen inmitten tropischer Natur und sind daher ideal für kleine und große Familien. Auf jedem Grundstück besteht die Möglichkeit, einen privaten Pool hinzuzufügen. Der Komplex umfasst ein Club…
Tumanov Group
Villa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Thailand
von
$520,417
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 400–616 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Perfekt für:Eine ideale Wahl für alle, die Luxus und Ruhe auf der Insel schätzen. Geeignet sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für rentable Investitionen.Über den Standort:Alisha Seaview befindet sich in Ko Kaeo, Phuket, Thailand.…
Tumanov Group
Villa Canopy Hills Villas
Villa Canopy Hills Villas
Ban Bang Ku, Thailand
von
$1,28M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 650–742 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!Für wen ist es: Die perfekte Wahl für Familien, die luxuriöses und komfortables Leben in Phuket suchen. Dieses Projekt ist für diejenigen konzipiert, die geräumige Bereiche, moderne Annehmlichkeiten und lukrative Investitionen schätzen.Über den…
Tumanov Group
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Thailand
von
$1,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Phuket Property Association
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Thailand
von
$514,702
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Einzigartige Villa auf dem Hügel von Ko Keo! Profitable Investition in Wohnungen mit schönem Meerblick und umgeben von üppigem Grün. Einkommen ab 7%! Das Haus ist übergeben! Bereit zum Einzug! Villa eingerichtet! ALISHA SEAVIEW, die perfekte Kombination aus luxuriösem Design und malerisch…
DDA Real Estate
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Thailand
von
$2,55M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das BB Horizon Resort ist ein Luxusanwesen für komfortables Wohnen in Phuket. Das 62.346,08 m2 große Gelände umfasst 13 niedrige Eigentumswohnungsgebäude, ein Fünf-Sterne-Hotel, Villen, ein Clubhaus, einen Jachthafen, Promenaden, Schwimmbäder und mehr. Alles, was Sie für einen Kurzurlaub od…
Phuket Property Association
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Phuket Property Association
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Thailand
von
$112,831
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, nur 7 Einheiten Der Preis beginnt von 3,79 Millionen Baht nur Diese Vorverkaufsspanne kommt zuerst. Wählen Sie vor 🏠 Der Hauptbereich für Wohnraum, die Straße 6 Meter breit. Phuket Outlet Mall Britische internationale Schule 🏠 von Architekten mit Er…
Phuket Property Association
