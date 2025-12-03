  1. Realting.com
Neubau Häuser in Phang-nga, Thailand

Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Phang-nga, Thailand
von
$5,42M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 850 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Das Projekt ist ideal für anspruchsvolle Personen, die Luxus und Ruhe schätzen. Besonderes Augenmerk wird auf Komfort und Privatsphäre gelegt, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Familienurlaube und Langzeitaufenthalte macht.Ü…
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Thailand
von
$1,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 368–644 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für wohlhabende Personen, die eine luxuriöse und ruhige Unterkunft am Meer suchen, sowie für diejenigen, die exklusive Bedingungen für Entspannung und sportliche Aktivitäten schätzen.Über den Standort: AQUELLA Lakeside liegt …
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Sava Beach Villas
Ban Khao Pi Lai, Thailand
von
$6,46M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2012
Etagenzahl 3
Fläche 823 m²
2 Immobilienobjekte 2
10 m vom Meer entfernt, Garantiertes Einkommen von 4%Über die Anlage:Die Anlage an der Küste der Andamanensee umfasst 7 luxuriöse Privatvillen am Natai Beach, Provinz Phang Nga. Fünf Strandvillen mit 25-Meter-Pool und 6-7 Schlafzimmern, geräumigen Wohnzimmern und Gärten. Zwei dreistöckige Vi…
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baba Beach Club Natai
Ban Khao Pi Lai, Thailand
von
$876,492
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 2
Fläche 110–1 053 m²
9 Immobilienobjekte 9
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die eine Kombination aus luxuriösem Wohnen und Abgeschiedenheit an einem der schönsten Strände Thailands suchen. Geeignet sowohl zum Wohnen als auch als Investition.Über den Standort: Baba Beach Club Natai …
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Ban Khao Pi Lai, Thailand
von
$2,05M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 3
Fläche 585–615 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für Liebhaber exklusiver und ruhiger Ferien im Süden Thailands. Das Projekt ist für diejenigen konzipiert, die eine Mischung aus Luxus, Privatsphäre und Zugang zu modernen Annehmlichkeiten suchen.Über den Standort: Die Veyla …
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
