Villa MONO Champaca

Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!
Mögliche Mietrendite: ~6%!
Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!
Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.
MONO Champaca - exklusive einstöckige Villen im japanischen Stil mit eigenem Salzpool und Smart Home System 15 Minuten von den besten Stränden von Phuket entfernt.
Ausstattung und Infrastruktur: Gated Community mit Sicherheit, Videoüberwachung, Parkplatz für 2 Autos, Fitness, Spielplatz, Café, Smart Smart Home System, Salzpool, Terrasse, Lounge-Zone, Landschaftsgarten.
Ort:
- in der Nähe: Geschäfte, Cafés, Restaurants, Boxzimmer;
- Nai Thon Beach - 13 Minuten
- 11 km zum Flughafen.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.