  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Villa MONO Champaca

Villa MONO Champaca

Provinz Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33048
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!
Mögliche Mietrendite: ~6%!
Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!

Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.

MONO Champaca - exklusive einstöckige Villen im japanischen Stil mit eigenem Salzpool und Smart Home System 15 Minuten von den besten Stränden von Phuket entfernt.

Ausstattung und Infrastruktur: Gated Community mit Sicherheit, Videoüberwachung, Parkplatz für 2 Autos, Fitness, Spielplatz, Café, Smart Smart Home System, Salzpool, Terrasse, Lounge-Zone, Landschaftsgarten.

Ort:
- in der Nähe: Geschäfte, Cafés, Restaurants, Boxzimmer;
- Nai Thon Beach - 13 Minuten
- 11 km zum Flughafen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa BOTANICA PRESTIGE
Phuket, Thailand
von
$1,08M
Villa Aurora Kata
Karon, Thailand
von
$1,83M
Villa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$682,020
Villa The Priva Golf Course
Kathu, Thailand
von
$980,435
Villa The Place Thalang
Si Sunthon, Thailand
von
$265,687
Sie sehen gerade
Villa MONO Champaca
Provinz Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Alle anzeigen Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thailand
von
$912,851
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Anchan Mountain Breeze ist eine Premier-Villa-Entwicklung in Thep Krasattri, Phuket, mit luxuriösen 3 bis 4-Zimmer-Villen mit weitläufigen Wohnräumen von 473 bis 709 qm. Diese Villen zeigen moderne Architektur, die mit der natürlichen Schönheit der Umgebung harmonisiert.Jede Villa verfügt üb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Trichada Breeze
Villa Trichada Breeze
Villa Trichada Breeze
Villa Trichada Breeze
Villa Trichada Breeze
Alle anzeigen Villa Trichada Breeze
Villa Trichada Breeze
Choeng Thale, Thailand
von
$808,285
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 285–420 m²
4 Immobilienobjekte 4
Freikarten nach Phuket und zurück!* Für wen ist es: Das Trichada Breeze-Projekt ist ideal für diejenigen, die Luxus und Ruhe in einem der gefragtesten Resorts von Phuket schätzen. Es ist eine Lösung für anspruchsvolle Kunden, die ein komfortables Leben und stabile Investitionsmöglichkeiten …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Nakara Grand Luxury Villa Phuket
Villa Nakara Grand Luxury Villa Phuket
Villa Nakara Grand Luxury Villa Phuket
Villa Nakara Grand Luxury Villa Phuket
Villa Nakara Grand Luxury Villa Phuket
Alle anzeigen Villa Nakara Grand Luxury Villa Phuket
Villa Nakara Grand Luxury Villa Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$991,257
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 445–487 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die eine Kombination aus luxuriösem und komfortablem Wohnen in Phuket suchen. Dieses Projekt eignet sich für Familien, die Wert auf Komfort und Sicherheit legen, sowie für Investoren, die nach lukrativen Mö…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen