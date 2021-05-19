Villa ATMOS PRIME VILLA

Exklusive Villen am Mabprachansee!

Installationen verfügbar!

Atmos Prime Villa ist eine Boutique-Komplex von 8 Luxusvillen im modernen tropischen Stil, befindet sich im renommierten Stadtteil Pong, neben dem malerischen See Mabprachan. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und fortschrittliche Technologie und schafft den perfekten Raum für Wohnen und Investieren.

Schlüsselmerkmale der Villen: 5 Schlafzimmer, 6 Badezimmer, offenes Wohnzimmer und Esszimmer, moderne europäische Küche + Mini-Wein-Bar, Studium oder zusätzlichen Gastbereich, privater Pool, Terrasse mit Erholungsraum, Smart House, Videoüberwachung 24/7 und Sicherheit, Parkplatz für 2-3 Autos.

Ideale Lage:

- 5 Minuten zu Thammasart Hospital;

10-15 Minuten zu internationalen Schulen, Restaurants, Fitnesscentern;

- 20 Minuten zum Zentrum von Pattaya;

- bequeme Ausfahrt zur Autobahn (bis Bangkok - 1,5 Stunden).

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.