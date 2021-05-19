  1. Realting.com
Villa ATMOS PRIME VILLA

Pattaya, Thailand
von
$398,399
15
ID: 27396
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Exklusive Villen am Mabprachansee!
Installationen verfügbar!

Atmos Prime Villa ist eine Boutique-Komplex von 8 Luxusvillen im modernen tropischen Stil, befindet sich im renommierten Stadtteil Pong, neben dem malerischen See Mabprachan. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und fortschrittliche Technologie und schafft den perfekten Raum für Wohnen und Investieren.

Schlüsselmerkmale der Villen: 5 Schlafzimmer, 6 Badezimmer, offenes Wohnzimmer und Esszimmer, moderne europäische Küche + Mini-Wein-Bar, Studium oder zusätzlichen Gastbereich, privater Pool, Terrasse mit Erholungsraum, Smart House, Videoüberwachung 24/7 und Sicherheit, Parkplatz für 2-3 Autos.

Ideale Lage:

- 5 Minuten zu Thammasart Hospital;
10-15 Minuten zu internationalen Schulen, Restaurants, Fitnesscentern;
- 20 Minuten zum Zentrum von Pattaya;
- bequeme Ausfahrt zur Autobahn (bis Bangkok - 1,5 Stunden).

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
