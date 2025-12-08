  1. Realting.com
Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Thailand
von
$461,447
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Thailand
von
$1,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Nature ’; Die Ruhestilla Sai Yuan befindet sich in unmittelbarer Nähe des bezaubernden Nai Harn-Strandes. Dieses neue Immobilienprojekt präsentiert eine Sammlung exquisiter 4-Schlafzimmer-Poolvillen, die nahtlos zeitgenössische Komfort mit der ruhigen Umgebung verschmelzen. Über den ausreich…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Thailand
von
$306,210
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2011
Etagenzahl 1
Fläche 128–313 m²
12 Immobilienobjekte 12
Einkommensgarantie, voll möbliertÜber den Komplex:Auf einem privaten, gesicherten und überwachten Gebiet gibt es nur 15 Villen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 120 bis 305 qm und Grundstücke von 195 bis 520 qm.Alle Zimmer sind hell, gut belüftet, mit hohen Decken, Gla…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Villa Suksan – Phase 5
Rawai, Thailand
von
$505,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 283–468 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist das geeignet: Villa Suksan – Phase 5 ist ideal für alle, die ein luxuriöses und ruhiges Leben in Phuket suchen. Dieser Ort ist für anspruchsvolle Personen, die Wert auf Komfort und hohe Qualitätsstandards legen.Über den Standort: Das P…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Rawai, Thailand
von
$419,524
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 255 m²
3 Immobilienobjekte 3
VollmöblierungÜber den Komplex:Der Komplex besteht aus 14 Gebäuden und bietet 100 einzigartige Villen. Die Villen sind mit 3-4 Schlafzimmern und Größen von 300 bis 500 m² erhältlich. Zu den architektonischen Merkmalen gehören moderne Designlösungen und die Verwendung natürlicher Materialien.…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Rawai, Thailand
von
$1,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 664–803 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist:Perfekt für alle, die eine Kombination aus luxuriöser Unterkunft, Privatsphäre und der Möglichkeit eines Langzeitaufenthalts in Phuket suchen.Über die Lage:Baan-Nalin liegt in der Nähe des Strandes Nai Harn im Süden von Phuket, in e…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Thailand
von
$491,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Villa Sunpao ist ein intimes Boutique-Resort mit elegant eingerichteten Villen mit privatem Pool, umgeben von Natur und Grün. Unsere Sammlung tropischer Häuser vereint moderne Technologie und exotische Materialien und schafft so ein reichhaltiges Design in völliger Harmonie mit der Umgebung.…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thailand
von
$331,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 190–234 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bereit für den Einzug, komplett möbliertÜber den Komplex:Der Komplex besteht aus 5 Gebäuden und umfasst 102 moderne Einheiten. Es stehen verschiedene Arten von Einheiten mit Flächen von 30 bis 60 m² zur Verfügung. Durchdachte architektonische Lösungen und hochwertige Materialien schaffen ein…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Rawai, Thailand
von
$661,277
Etagenzahl 1
Fläche 274–374 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues Projekt luxuriöser Villen in der Region Ravai Das Projekt exklusiver Villen in einem ruhigen Wohnbereich 800 Meter von einem schönen Strand entfernt wird im April 2025 abgeschlossen. Ein wunderschöner Ort in der Gegend von Ravai ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig Einsamkeit zu …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Thailand
von
$977,836
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 350–441 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist:Civetta Grand Villas ist perfekt für diejenigen, die Luxus und Privatsphäre in einer der malerischsten Ecken von Phuket suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Käufer konzipiert, die Wert auf Komfort und hohe Investition…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Thailand
von
$788,842
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 401–402 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Das Projekt ist ideal für anspruchsvolle Investoren, die eine Kombination aus Luxus, Komfort und erstklassiger Lage bevorzugen. Es ist sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für den Urlaub attraktiv.Über den Standort: D…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Villa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Rawai, Thailand
von
$369,770
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 190–225 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Eine ideale Wahl für alle, die ein luxuriöses und komfortables Leben inmitten tropischer Natur suchen. Perfekt für Familien, die Ruhe schätzen, und Investoren, die nach einer rentablen Investition suchen.Über den Standort: Villa Su…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Thailand
von
$857,398
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Projekt bestehend aus vier exklusiven Villen mit Swimmingpool Wir stellen einen neuen Komplex mit Luxus-Poolvillen vor, der das zeitgenössische Wohnen in Phuket neu definiert. Dieser exklusive Komplex umfasst zweistöckige Villen mit atemberaubender Aussicht auf das Meer, die Berge und die …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Rawai, Thailand
von
$559,690
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 295–339 m²
7 Immobilienobjekte 7
exklusives Wille -Projekt 30 Meter von Ravai Beach Ravai, der größte Bezirk der Insel Phuket, das sich im Süden befindet, ist dank der günstigen Zugänglichkeit eine beliebte Wahl unter Auswanderern und Touristen. Darüber hinaus bietet er die Nähe zu schönen Stränden wie Naicharn, Yanui, Ao…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thailand
von
$350,356
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Rawai, Thailand
von
$293,668
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2012
Etagenzahl 1
Fläche 90–154 m²
4 Immobilienobjekte 4
Vollmöblierung, garantiertes Einkommen Über den Komplex: Das Gebiet ist von üppigen Gärten umgeben, die Schatten und Frische spenden. Jede Villa ist mit atemberaubenden Möbeln eingerichtet und verfügt über einen eigenen Pool. Die Villen bieten ein großes offenes Wohnzimmer, eine voll ausgest…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Monetaria Villas
Villa Monetaria Villas
Rawai, Thailand
von
$490,287
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 274–375 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die ein luxuriöses Leben in einem tropischen Paradies und clevere Immobilieninvestitionen suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf Komfort, Eleganz und Sicherheit legen…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Rawai, Thailand
von
$417,176
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Etagenzahl 1
Fläche 120–350 m²
12 Immobilienobjekte 12
Bereit zum Einzug, komplett möbliertÜber den Komplex:Die Villen sind im asiatischen Stil mit eleganten Möbeln aus Naturholz dekoriert. Die Aufteilung reicht von 2 bis 4 Schlafzimmern, jedes mit eigenem Pool und tropischem Garten für eine private Atmosphäre. Der Komplex liegt in der Nähe von …
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baan-Boondharik II
Villa Baan-Boondharik II
Rawai, Thailand
von
$842,779
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2015
Etagenzahl 2
Fläche 238–469 m²
10 Immobilienobjekte 10
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Luxuriöse Villen im modernen Zen-Design mit hohen Decken (3 m) und Schiebetüren. Villenfläche: 323-390 qm, Grundstücke: 544-758 qm. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Bad, das Hauptschlafzimmer mit Blick auf den Pool und den Garten. Geräumige Terra…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Rawai, Thailand
von
$665,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Waranya Villas
Villa Waranya Villas
Rawai, Thailand
von
$429,818
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 205–374 m²
4 Immobilienobjekte 4
Vollständig möbliert, Einkommensgarantie Über den Komplex: Eine exklusive Kollektion von 8 Villen mit privaten Pools bietet die ideale Kombination aus modernem Komfort und tropischer Eleganz. Auswahl zwischen Villen mit 3 oder 4 Schlafzimmern, die jeweils im modernen tropischen Konzeptstil g…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa The Greens Villas Phuket
Villa The Greens Villas Phuket
Rawai, Thailand
von
$241,035
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 91–217 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die ein komfortables und ruhiges Leben inmitten tropischer Natur suchen, sowie für Investoren, die hohe Mieteinnahmen und eine Wertsteigerung ihrer Immobilie erzielen möchten.Über den Standort: Die Greens…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Rawai, Thailand
von
$413,355
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 313 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vollständig möbliert Über den Komplex: Exklusive Villen mit 4-3 Schlafzimmern, jedes mit eigenem Pool. Geräumige Wohnbereiche mit hochwertiger Ausstattung und modernen Annehmlichkeiten, voll ausgestattete Küchen, luxuriöse Badezimmer und viel Stauraum. Die Kosten beinhalten die Möglichkeit, …
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Capella
Villa Capella
Rawai, Thailand
von
$885,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
In Capella Villas verschmilzt der moderne Komfort mit tropischer Natur und schafft eine Oase von Ruhe und Luxus Es gibt nur neun Villen, von denen jede vollständige Vertraulichkeit und ein Gefühl der Exklusivität sorgt, in unmittelbarer Nähe eines der schönsten Strände der Insel Nay Harn …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Rawai, Thailand
von
$1,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2004
Etagenzahl 2
Fläche 332–956 m²
9 Immobilienobjekte 9
Bereit zum EinzugÜber den Komplex:Das Projekt umfasst 5 Gebäude und 20 Einheiten und bietet hochwertige Wohnräume von 120 bis 250 qm. Die Architektur ist im modernen Stil mit dem Fokus auf Harmonie mit der Natur gestaltet. Weitläufige Grünflächen und ein Innenhof schaffen eine Atmosphäre der…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Rawai, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Rawai, Thailand
von
$506,722
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 350–474 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt geeignet für diejenigen, die Luxus und Ruhe schätzen, sowie für Investoren, die nach profitablen Immobilieninvestitionen mit hohen Renditen suchen.Über den Standort: Die Region liegt im Herzen von Rawai Beach in Phuket und …
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Rawai, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 183–211 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen: Ideal für alle, die Luxus und Ruhe in Phuket suchen. Saturdays Villas sind für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Komfort, Privatsphäre und vielversprechende Investitionen legen.Über den Standort: Saturdays Villas liegen in der Nähe von Ra…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Rawai, Thailand
von
$446,561
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 237–258 m²
2 Immobilienobjekte 2
Projekt eleganter Villen in einer der beliebtesten Lagen im Süden der Insel Das Projekt, bestehend aus 4 Stadthäusern und 3 Luxusvillen, befindet sich in einer der beliebtesten Lagen im Süden von Phuket, nur wenige Gehminuten von der berühmten Rawai-Promenade und wenige Autominuten von den …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
258.0
549,796
Wohnung 3 zimmer
237.0
471,254
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Rawai, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Rawai, Thailand
von
$520,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 211 m²
1 Immobilienobjekt 1
Erschwinglicher Luxus eines zuverlässigen Entwicklers In einem der beliebtesten von den Bewohnern der Insel des Distrikts Phuket -Rawai begann ein einzigartiges Projekt luxuriöser Villen zu erschwinglichen Preisen. Die Entwicklung des Entwicklers auf der Insel des Entwicklers wird in der E…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Rawai, Thailand
von
$759,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Rawai, Thailand
von
$624,735
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Neues Apartmentprojekt in Rawai Dieses Projekt liegt zwischen den wunderschönen Stränden von Nain Harn und Rawai. Neben wunderschönen Stränden befinden sich in der Nähe des Komplexes auch Infrastruktureinrichtungen. Einkaufszentren, Restaurants, internationale Schulen. Komplex – 4 Gebäude …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Thailand
von
$335,620
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2013
Etagenzahl 1
Fläche 152–311 m²
8 Immobilienobjekte 8
Garantiertes EinkommenÜber den Komplex:Wunderbare Villen mit privaten Pools in der ruhigen Gegend von Rawai - Nai Harn. Diese im orientalischen Stil erbauten Bauwerke zeichnen sich durch hohe Decken im Wohnzimmer aus. Den Strand Nai Harn erreichen Sie nach 2,7 km. Die Villen bieten Aussicht …
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Civetta
Villa Civetta
Rawai, Thailand
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Rawai, Thailand
von
$624,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 280–565 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!* Für wen ist es: VIP Galaxy Rawai Villas sind ideal für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus, Komfort und lukrativen Investitionen suchen. Dieses Projekt ist für anspruchsvolle Eigentümer geschaffen, die Wert auf einen hohen Lebensstandard und e…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baan-Pratum
Rawai, Thailand
von
$1,11M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2007
Etagenzahl 1
Fläche 353–500 m²
4 Immobilienobjekte 4
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Das Canal Village-Konzept vermittelt ein Gefühl von Frische und Ruhe mit viel Privatsphäre im thailändisch-balinesischen Stil mit tropischem Garten. Das Projekt umfasst 2- und 3-Zimmer-Einheiten mit einer Größe von 268 bis 460 m². In der Nähe finden Sie Ges…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa The Greens
Villa The Greens
Rawai, Thailand
von
$279,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 210–217 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein abgelegener Komplex von 18 luxuriösen, aber erschwinglichen Villen mit einem Pool Wir präsentieren eine Sammlung von 18 neuen Villen mit einem Pool in einer ruhigen Gegend von Ravai im Süden von Phuket. Dieser abgelegene Komplex in einer ruhigen Enklave bietet Villen mit 2 und 3 Schla…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Rawai, Thailand
von
$1,07M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2004
Etagenzahl 2
Fläche 300–956 m²
21 Immobilienobjekt 21
Bereit zum Einzug, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Luxuriöse thailändisch-balinesische Villen mit privaten Pools in der beliebten Gegend Nai Harn im Süden von Phuket. Grundstücksgrößen von 800 bis 1.807 qm, Wohnfläche von 400 bis 950 qm. Merkmale: einzigartiger Garten mit großen alt…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Rawai, Thailand
von
$755,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2013
Etagenzahl 1
Fläche 241–471 m²
18 Immobilienobjekte 18
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Die modernen Villen befinden sich im Süden von Phuket und sind im Zen-Stil mit hohen Decken (3 m) und großen Schiebetüren gestaltet. Die Villen sind zwischen 323 und 390 m² groß und stehen auf Grundstücken zwischen 544 und 758 m². Jedes Schlafzimmer verfügt…
Tumanov Group
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
