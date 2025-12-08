  1. Realting.com
  Thailand
  Chon Buri
  Neue Häuser

Neubau Häuser in Chon Buri, Thailand

Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Pattaya, Thailand
von
$100,884
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in ein stilvolles Zuhause mit hohem Gewinnpotenzial zu investieren! Das Haus ist fertig! Bereit zum Einzug! Komplett möbliert! Blick auf den Garten! Coco Vile ist das neueste Immobilienprojekt, das wunderschön gestaltete Einfamilienhäuser im entspannten skandin…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Pattaya, Thailand
von
$259,587
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen mit hohem Ertragspotenzial in North Pattaya zu investieren! Es ist ideal für ein komfortables Leben und erfolgreiche Investitionen.Erträge bis zu 8% im Jahr!Erleben Sie die Funktionalität des Raumes und der Ruhe in der exklusiven HORIZON-Unterkunft, w…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Pattaya, Thailand
von
$354,613
Etagenzahl 1
Moderne einstöckige Villen mit einer Dachterrasse!Elegante 1-stöckige Villen in der ruhigen Gegend von Huai Yai (Pataya) sind ideal für einen Familienurlaub oder Investitionen mit einem privaten Pool und einer Panoramaterrasse.Villa Larelana wurde mit allen Bedürfnissen im Verstand entworfen…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Thailand
von
$136,576
Etagenzahl 2
Komfortable Villa in der Gegend der Ferienstadt Pattaya mit einer sauberen ökologischen Umgebung und Nähe zu den Stränden! Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt für beide Daueraufenthalte Wohnsitz und Mietwohnung zu vermieten! Rendite ab 5 %! Ratenzahlung möglich! Komplett möbli…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Thailand
von
$153,585
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Pattaya, Thailand
von
$398,399
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Exklusive Villen am Mabprachansee!Installationen verfügbar!Atmos Prime Villa ist eine Boutique-Komplex von 8 Luxusvillen im modernen tropischen Stil, befindet sich im renommierten Stadtteil Pong, neben dem malerischen See Mabprachan. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und f…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Huai Yai, Thailand
von
$351,079
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %! Ratenzahlung möglich! Teilmöbliert! Layan Residence Pattaya – Es ist ein Ort, an dem Sie die Pracht des Lebens genießen und es von seiner besten Seite definieren können, umgebe…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$924,237
Etagenzahl 2
Skandinavische Oase im Herzen von Thailand: Eleganz, Komfort und Investitionsanziehung!Installation! Volle Ausstattung!CHARIN Pattaya ist ein Premium-Dorf, das saubere Linien von skandinavischen Design, Funktionalität und tropische Entspannung kombiniert. Geräumige Villen mit Designer-Finish…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Pattaya, Thailand
von
$567,388
Etagenzahl 2
Elite Wohnanlage im Herzen von Pattaya!Arowanyx ist ein exklusiver Komplex von 18 Luxusvillen in der ruhigen Gegend von Nong Prue, kombiniert Privatsphäre, modernes Design und fortschrittliche Technologie. Jede Villa ist für maximalen Komfort ausgelegt, mit geräumigen Erholungsbereichen, pri…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Pattaya, Thailand
von
$524,358
Etagenzahl 2
Premium-Projekt in einem geschlossenen Dorf!Fühlen Sie den Inbegriff von Vorort-Eleganz in der Baan Mae Residence 69, in der ruhigen Gegend von Toongklom-Talman 27 in Pattaya. Dieses erstklassige Wohnprojekt kombiniert den Charme des ländlichen Lebens mit den Annehmlichkeiten eines urbanen L…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$618,206
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit privaten Pools im Herzen von Pattaya!Luxusleben in einer geschlossenen Premium-Community!Zensiri Estate ist ein exklusives Projekt von 26 modernen Villen im renommierten Stadtteil Jomtien. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und fortschrittliche Technologie u…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$337,059
Etagenzahl 1
Nordische Harmonie in Pattaya! Moderne einstöckige Villen mit Pool!Celestial Villa ist ein exklusives Projekt, das skandinavischen Minimalismus, Funktionalität und tropischen Komfort kombiniert. Gemütliche Villen mit privaten Pools befinden sich in der renommierten Nong Pru Bereich, bietet d…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Pattaya, Thailand
von
$232,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Atemberaubende Villa im Wohnkomplex B HOME ESTATE in einer ruhigen Gegend von Huai Yai! Ratenzahlung möglich! Die exklusive Wohnanlage Tropical Village 3 ist im modernen tropischen Stil gestaltet und bietet die perfekte Kombination aus Luxus und Kom…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya, Thailand
von
$521,353
Etagenzahl 2
Luxusvillen im Herzen des nördlichen Pattaya!Madcha Le Villa ist ein exklusives Projekt, das moderne Design, Privatsphäre und einen hohen Lebensstandard kombiniert. Jede Villa ist mit tadelloser Liebe zum Detail und bietet geräumige Erholungsgebiete, elegante Oberflächen und fortschrittliche…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Pattaya, Thailand
von
$207,964
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in luxuriöse ELEMENT-Villen zu investieren! Ratenzahlung! Entdecken Sie Ihr Traumhaus bei Patta Element. Mit einer Sammlung von über 5 verschiedenen Wohndesigns finden Sie ganz einfach das perfekte Design, das zu Ihrem einzigartigen Stil passt. Bei dem Projekt …
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya, Thailand
von
$232,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
NARITA VILLA ist ein neuer Villenkomplex in Pattaya. Der Komplex hat ein modernes Design im japanischen Stil. Der Jomtien Beach oder South Pattaya District ist nur 10-15 Minuten entfernt! STANDORT: In der Nähe gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Honig. Institutionen, Schulen!…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya, Thailand
von
$1,10M
Etagenzahl 2
Elite Villen mit einer durchdachten Lage und erstklassigen Annehmlichkeiten!Der Scenevanar ist ein exklusiver Komplex von Premium-Villen in der malerischen Gegend von Thung Klom-Tanman. Es vereint modernes Design, Privatsphäre und innovative Technologien und schafft einen idealen Raum für Ge…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Thailand
von
$266,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Charmante zweistöckige Luxusvilla Layan Bangsare Villas am Ufer des Golfs von Thailand! Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %! Ratenzahlung möglich! Die Villa ist möbliert! Ausstattung: privater Pool, Liegewiese und…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$182,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Tolle Investitionsmöglichkeit! Stilvolle Villen in Pattaya vom Entwickler FED PROPERTY! Ratenzahlung!VILLA ASIATIC PATTAYA ist eine brandneue Community, die einen europäischen Lebensstil mit einem asiatischen Touch in idealer Lage bietet. Thailändische Lebensart – fröhlich, ländlich in Europ…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Pattaya, Thailand
von
$506,149
Etagenzahl 2
Luxusvillen im Herzen von Pattaya!Moderne 2-stöckige Premium-Villen sind Luxusimmobilien zum Wohnen und Investieren in Thailands beliebtesten Resort.Onyx Grand Village ist ein Projekt, in dem Luxus Ruhe in einer raffinierten Umgebung trifft. Dies ist eine Flucht aus dem gewöhnlichen, mit Ele…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thailand
von
$615,127
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elite Boutique-Dorf Lavender Villa in Pattaya!15 exklusive Villen mit privaten Pools im Stil des modernen Luxus!Mietertrag: 7-9% pro Jahr!Einzelne Zahlungspläne für den Kunden sind möglich!Eingebaute Möbel und Ausrüstung sind im Preis inbegriffen!Ausstattung: 5-Meter Decken, Glasfenster, Was…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Pattaya, Thailand
von
$519,850
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit einem Pool im Herzen von Pattaya!THE LAVISH ist ein exklusives Projekt moderner zweistöckiger Villen mit privaten Pools, befindet sich in der renommierten Gegend von North Pattaya. Jede Villa ist für diejenigen, die Raum, Eleganz und Komfort schätzen, bietet bis zu 400 m2 Woh…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Pattaya, Thailand
von
$188,972
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Modernes Wohndorf ENGEL HAUS in der Gegend von Rong Po!Eine zuverlässige Wahl für Familie, Investoren oder diejenigen, die ein ruhiges Leben 10 Minuten von der Stadt suchen!Einige der Häuser sind bereit, in 2-3 Monaten zu bewegen!Infrastruktur des Dorfes: Schwimmbad, Fitnessraum, Park und Gr…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$1,23M
Etagenzahl 3
Exklusive Premium Villen im Herzen von Pattaya!Volle Ausstattung! Installation!Harmony Hills Villas ist ein gated Komplex von nur 8 Luxusvillen mit durchdachten Layouts, intelligente Technologie und tadelloses Design. Geräumige Residenzen kombinieren Privatsphäre, Komfort und einen hohen Leb…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Pattaya, Thailand
von
$476,913
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
BAAN MAE BIBURY ist ein englischer Klassiker im Herzen von Pattaya!Baan Mae Bibury ist eine exklusive Villa, inspiriert von dem Charme der alten englischen Anwesen, aber für das moderne Leben in den Tropen geschaffen. Hier wird klassische Eleganz mit luxuriösen Annehmlichkeiten und Privatsph…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya, Thailand
von
$80,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villen SABAI HOME 8 in Bang Lamung, Pattaya! Eine attraktive Investition in Ihre Zukunft! Ratenzahlung möglich! Komplett möbliert! Jede Residenz verfügt über großzügige Grundrisse, die den Bewohnern sowohl Komfort als auch Bequemlichkeit bieten. Für diejenigen, die eine harmonische Kombinati…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$1,30M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Luxusvillen umgeben von Pattaya Natur!Installationen sind verfügbar, bis die Konstruktion abgeschlossen ist!Das Sylva Pattaya ist ein einzigartiges Projekt von Arneja Estates, wo der moderne Luxus harmonisch mit der Privatsphäre des Regenwaldes verbunden ist. Jede Villa ist für diejenigen en…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
