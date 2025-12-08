  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Phet Pha-ngan
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Phet Pha ngan, Thailand

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Alle anzeigen Villa CAYA
Villa CAYA
Baan Wang Ta Kien, Thailand
von
$130,749
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hochmoderne Villa auf der Insel Koh Phangan in unmittelbarer Nähe zum Strand! Eine ausgezeichnete Option für dauerhaften Wohnsitz, Investition oder Vermietung! Die Westküste ist die schönster und attraktivster Wohn- und Investitionsort auf Koh Phangan. ROI DER MIETUNG 11 %+! Die Vil…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Auf der Karte
Realting.com
Gehen