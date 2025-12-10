  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Patong
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Patong, Thailand

Pa Tong
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Alle anzeigen Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Thailand
von
$294,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Patong Bay Seaview Cottages Patong Bay Sea View Cottages erzeugen bereits viel Summen auf der Insel Phuket. Mit einer strategischen, ruhigen Lage in einem privaten Tal, das in Nanai Hill versteckt ist, sind Patong Bay Sea View Cottages erschwinglich und dennoch luxuriös. Die Cottages set…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Pa Tong, Thailand
von
$172,724
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Auf der Karte
Realting.com
Gehen