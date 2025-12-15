  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Thai Mueang
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Thai Mueang, Thailand

Pattaya
4
Phuket
27
Ko Samui
3
Provinz Phuket
450
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Alle anzeigen Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Thailand
von
$1,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 368–644 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für wohlhabende Personen, die eine luxuriöse und ruhige Unterkunft am Meer suchen, sowie für diejenigen, die exklusive Bedingungen für Entspannung und sportliche Aktivitäten schätzen.Über den Standort: AQUELLA Lakeside liegt …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen