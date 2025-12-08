  1. Realting.com
Neubau Häuser in Phuket, Thailand

Phuket
27
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Phuket, Thailand
von
$439,367
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Alle anzeigen Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Phuket, Thailand
von
$1,98M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Isola Sky ist eine luxuriöse Poolvilla, die ein Paradies für Entspannung und Ruhe ist, mit einzigartigen Designelementen und attraktiven Materialien, die sie von anderen luxuriösen Häusern auf der Insel unterscheiden. Der Komplex besteht aus drei exklusiven Villen mit Swimmingpool, zwei Vil…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Alle anzeigen Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket, Thailand
von
$560,530
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
LuxPride ist eine 11 stilvolle Luxusvilla des Entwicklers Andaman Asset, der sich als einer der besten Immobilienprämienentwickler auf Phuket Island etabliert hat. Ausgezeichnete moderne Villen mit Swimmingpool kombinieren moderne minimalistische Architektur mit eleganten Zederndächern un…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Karon PhuketKaron Phuket
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Alle anzeigen Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Phuket, Thailand
von
$1,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thailand
von
$2,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica Ocean Valley ist ein Projekt von Luxusvillen mit einem Pool, der von einem der sehr erfolgreichen Entwickler von Villen in Phuket entworfen wurde. Der Komplex befindet sich in Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, in der Nähe des Yachthafens von Ao Por Grand Marina. Au…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Alle anzeigen Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thailand
von
$579,736
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN ist ein Elitedorf, das aus 11 Premium-Villen mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer besteht. Jede der Villen ist mit eingebauten Möbeln ausgestattet, die maximale Funktionalität und Komfort bieten und gleichzeitig freien Platz bieten. Der Villen…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Alle anzeigen Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thailand
von
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY ist ein neues Haus- und Villaprojekt in Chongtal, Phuket. Das Design des Projekts verbindet Modernität mit einem luxuriösen Lebensstil. Der Komplex besteht aus 12 prächtigen Villen mit Swimmingpool und 4 oder 5 Schlafzimmern von 1026 m² bis 1897 m². Jede Villa ver…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Alle anzeigen Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Phuket, Thailand
von
$748,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Das Aqua Villas Rawai ist ein neues Projekt mit atemberaubendem Meerblick und liegt nur 150 m vom Strand von Ravai entfernt. Jede Residenz verfügt über ein hochmodernes Design und eine private Dachterrasse mit einem einzigartigen 12-Meter-Landschaftspool mit transparentem Boden. Das Proj…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Alle anzeigen Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Phuket, Thailand
von
$305,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 585 m²
3 Immobilienobjekte 3
In dem Komplex: Das Projekt nimmt eine Landfläche von 7 629 m² (4,8 Paradies) ein. Auf diesem Gebiet gibt es 11 Luxusvillen. Auch in den 7 -Handelshäusern im Einkaufszentrum Fifth Element Plaza, 24-Stunden-Sicherheit, private Binnenstraßen, eine große Auswahl an grünen öffentlichen Bereichen…
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Alle anzeigen Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thailand
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Botanica Forestique ist ein Komplex von 27 Villen in modernem, luxuriösem Design mit einer Fläche von 674 bis 1168 m ². Die bebaute Fläche beginnt zwischen 424 und 567 m ². Mit 3 und 4 Schlafzimmern und 5-6 Bädern. Der Komplex befindet sich in Tep Krasattri, Phuket. In der Nähe gibt es …
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Alle anzeigen Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket, Thailand
von
$439,367
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Alle anzeigen Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Phuket, Thailand
von
$391,980
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgar…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Alle anzeigen Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Phuket, Thailand
von
$1,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Botanica Foresta ist das größte Haus- und Villa-Projekt, das aus 49 stilvollen Einheiten besteht. Die luxuriöse Residenz befindet sich mitten im Wald, nur eine kurze Autofahrt vom schönen Strand von Layan und der berühmten Lagune von Phuket entfernt! Jede Villa verfügt über ein schicke…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Phuket, Thailand
von
$754,804
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Alle anzeigen Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Phuket, Thailand
von
$88,085
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Ausländische Immobilien ab 40.000$. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl einer kostenlosen Immobilie und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Hilfe bei der Organisation einer Umsiedlung; - jährliche Kapitalrendite bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgar…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Alle anzeigen Villa Belvedere
Villa Belvedere
Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Alle anzeigen Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Phuket, Thailand
von
$1,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Alle anzeigen Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thailand
von
$704,810
Etagenzahl 1
Botanica Modern Loft II ist ein Projekt von luxuriösen und modernen Villen mit einem Swimmingpool am Bang Tao Beach im Westen von Phuket. Das Dorf liegt in einer ruhigen Gegend in der Nähe der entwickelten Infrastruktur von Bang Tao Beach. Der Komplex besteht aus 52 Wohnungen und wurde…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Alle anzeigen Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Phuket, Thailand
von
$3,81M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Das Kokomo Beach House ist ein Komplex neuer, luxuriöser Villen mit einem Pool auf Phuket an der ersten Küste der Strände von Bang Tao und Layan. Das Projekt bietet beeindruckende Villen von 1022 m² auf 2 Etagen. Die Villa verfügt über einen riesigen Raum, in dem jedes Zimmer für einen komf…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Alle anzeigen Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket, Thailand
von
$1,63M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Isola Palms ist ein luxuriöser Komplex, der aus 8 Privathäusern mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer besteht! Jede Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 5 Badezimmer. Der Komplex befindet sich auf einem Hügel mit Blick auf Layan Beach an der Nordwestküste von Phuket. Der Strand i…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Alle anzeigen Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Phuket, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Alle anzeigen Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Phuket, Thailand
von
$919,255
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Rawayana Beachfront Village ist ein multifunktionales Projekt, das aus 282 Designer-Apartments auf 4 Etagen und 22 hochprämischen Villen besteht. Der Komplex befindet sich im Herzen von Ravai - der Stadt Phuket, die es für verschiedene Annehmlichkeiten in der Umgebung leicht zugänglic…
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Alle anzeigen Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Phuket, Thailand
von
$546,122
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Alle anzeigen Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Phuket, Thailand
von
$978,571
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Alle anzeigen Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Phuket, Thailand
von
$978,571
Etagenzahl 1
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Alle anzeigen Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Phuket, Thailand
von
$420,816
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Alle anzeigen Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thailand
von
$825,177
BOTANICA HILLSIDE ist ein Projekt, das aus 16 Luxusvillen im balinesischen Stil besteht. Der Komplex befindet sich auf einem Baldachin und einem ruhigen Hügel in der Gegend von Cherng Talai, in der Nähe der meisten wichtigen lokalen Annehmlichkeiten und Attraktionen. Das Projekt bietet…
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Alle anzeigen Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Phuket, Thailand
von
$800,466
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Laguna Park 2 ist ein modernes Stadthausprojekt und eine Villa, die aus 53 Wohneinheiten besteht - 28 Stadthäuser und 25 Villen. Das Projekt befindet sich in: 390/1 น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand, inmitten tropischen Grüns. Das Projekt befinde…
