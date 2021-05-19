  1. Realting.com
Villa LAVENDER VILLA

Pattaya, Thailand
von
$615,127
;
20
ID: 27398
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Elite Boutique-Dorf Lavender Villa in Pattaya!
15 exklusive Villen mit privaten Pools im Stil des modernen Luxus!
Mietertrag: 7-9% pro Jahr!
Einzelne Zahlungspläne für den Kunden sind möglich!
Eingebaute Möbel und Ausrüstung sind im Preis inbegriffen!

Ausstattung: 5-Meter Decken, Glasfenster, Wasserfall am Pool, Freiraumküche, Einbau Miele Möbel, Smart Home System, Solarpaneele, Wasserrecycling-System, geschlossene Fläche mit Landschaftsgestaltung, Fitnessraum, Gäste-Empfangsbereich (Lobby), Self-Service Café, Wi-Fi in öffentlichen Bereichen, Autoerkennungssystem per Nummer, oran 24/7 und Überwachungskameras.

Ort:

2 Minuten zu internationalen Schulen und Krankenhäusern
- 5 Minuten zum Central Festival und Jomtien Beach;
Die EWG ist ein vielversprechender Investitionsbereich.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Ähnliche Komplexe
Villa Veranda & Suites
Wichit, Thailand
von
$3,50M
Villa ISLAND COLLECTION
Choeng Thale, Thailand
von
$1,90M
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Pa Khlok, Thailand
von
$685,101
Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya, Thailand
von
$232,000
Villa Garden Atlas phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thailand
von
$615,127
Andere Komplexe
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Thalang, Thailand
von
$1,43M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 333–853 m²
6 Immobilienobjekte 6
luxuriöse Villen im Herzen eines einzigartigen Gesundheitsresorts auf Bang Tao Ein neues, herausragendes Projekt, das in der luxuriösesten natürlichen Zone des Elite -Distrikts von Bang Tao in der Nähe der reichhaltigen Infrastruktur seines Teils hervorragend ist. Er wird einen ganzheitlic…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thailand
von
$863,423
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 462–593 m²
2 Immobilienobjekte 2
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Thailand
von
$488,771
Etagenzahl 2
Moderne Villa in der Nähe von Layan Beach in Phuket. Tolle Option für dauerhaften Wohnsitz, Investition oder Vermietung! Einkommen ab 8 %! Ratenzahlung möglich! Aileen Villas Layan Phase V ist ein Komplex privater Villen mit Pool im modernen und luxuriösen Stil, nur 1 km vom Layan B…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
