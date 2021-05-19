Villa LAVENDER VILLA

Elite Boutique-Dorf Lavender Villa in Pattaya!

15 exklusive Villen mit privaten Pools im Stil des modernen Luxus!

Mietertrag: 7-9% pro Jahr!

Einzelne Zahlungspläne für den Kunden sind möglich!

Eingebaute Möbel und Ausrüstung sind im Preis inbegriffen!

Ausstattung: 5-Meter Decken, Glasfenster, Wasserfall am Pool, Freiraumküche, Einbau Miele Möbel, Smart Home System, Solarpaneele, Wasserrecycling-System, geschlossene Fläche mit Landschaftsgestaltung, Fitnessraum, Gäste-Empfangsbereich (Lobby), Self-Service Café, Wi-Fi in öffentlichen Bereichen, Autoerkennungssystem per Nummer, oran 24/7 und Überwachungskameras.

Ort:

2 Minuten zu internationalen Schulen und Krankenhäusern

- 5 Minuten zum Central Festival und Jomtien Beach;

Die EWG ist ein vielversprechender Investitionsbereich.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.