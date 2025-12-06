  1. Realting.com
Neubau Häuser in Kathu, Thailand

Patong
2
Pa Tong
2
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Kamala, Thailand
von
$535,874
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
In der Nähe des pulsierenden Zentrums der neuen Strandhauptstadt Phuket bieten die Regent Villas ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und einen bequemen Weg zu hohen Mieteinnahmen. Die Regent Villas sind eine private Gemeinschaft aus 8 Villen im Herzen von Bangtao. Diese stilvo…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Kamala, Thailand
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 1
Die Sugar Villa ist eine Villa mit privatem Pool in ruhiger Hanglage, etwa 5 Autominuten von Kamala Beach und der Kamala High Street entfernt, wo es zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Sportbars und ein Einkaufszentrum gibt. Die Strände von Patong und Surin sind mit dem Auto in 1…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Kamala, Thailand
von
$1,38M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 450–575 m²
3 Immobilienobjekte 3
Entfernung zum Meer: 1000 m, zuverlässiger EntwicklerÜber die Anlage:Der Komplex besteht aus 16 privaten Villen mit Pool, geliefert mit Endbearbeitungsarbeiten, eingebauten Sanitäranlagen, Möbeln und Klimaanlage. 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung sind vorhanden. Komplettes Mö…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Thailand
von
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM „Erleben Sie unvergleichlichen Luxus in einer privaten Poolvilla inmitten einer bezaubernden Naturlandschaft, die Sie wie zu Hause begrüßt“ Wir stellen vor: The Pano – eine luxuriöse und private Poolvilla im Herzen üppiger, grüner Natur. Der geräumige Luxus wu…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Pa Tong, Thailand
von
$172,724
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Kathu, Thailand
von
$980,435
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 532–817 m²
4 Immobilienobjekte 4
Einkommensgarantie Über den Komplex: Die Villen bieten 5 Schlafzimmer, darunter ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit Terrasse, Badezimmer und Arbeitsbereich. Das große Wohnzimmer verfügt über Panoramafenster, einen Essbereich und eine europäische Küche. Ein zusätzliches Wohnzimmer befindet s…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Kamala, Thailand
von
$342,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Stylish Townhai in der Nähe des Meeres Mit diesem Projekt kann Ihr Traum von Leben in Ihrem eigenen Haus in Gehminuten vom Meer zu Wirklichkeit werden. Der Stadthauskomplex kombiniert die Bequemlichkeit des Lebens in seinem eigenen Geräumigen Haus. Kamala hat die Herrlichkeit des Familienb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Kamala, Thailand
von
$14,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 1 560–2 500 m²
3 Immobilienobjekte 3
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Eine luxuriöse Villa mit malerischem Blick auf das Meer, die Berge und den Garten befindet sich auf der berühmten Millionaire's Mile in Kamala, Phuket. Ein schöner Swimmingpool und ein privates Fitnessstudio erhöhen den Wohnkomfort. Die geräumige Villa lieg…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Thailand
von
$294,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Patong Bay Seaview Cottages Patong Bay Sea View Cottages erzeugen bereits viel Summen auf der Insel Phuket. Mit einer strategischen, ruhigen Lage in einem privaten Tal, das in Nanai Hill versteckt ist, sind Patong Bay Sea View Cottages erschwinglich und dennoch luxuriös. Die Cottages set…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Kathu, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Inspiriert von dem italienischen Wort "Privacy", verkörpert die PRIVA unsere drei Engagement-KernwertePrivilegierte Belohnungen für Ihre Leistungen. Unser unerschütterliches Engagement für Qualität und Design sorgt dafür, dass Ihr Zuhause Ihre profunden Leistungen widerspiegelt und eine auße…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Kamala, Thailand
von
$1,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Kaufen Sie eine Immobilie bei The Exclusive Sky condominium in Phuket!Der Exclusive Sky ist ein neues Boutique-Kondominium zum Verkauf in Phuket. Das exklusive Sky-Kondominium bietet Villenstil-Kondominium-Einheiten, eine sehr seltene Gelegenheit. Der Exclusive Sky umfasst 3 Kondominium-Gebä…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Kamala, Thailand
von
$979,474
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Wallaya wurde mit dem Ziel gegründet, hochwertige Immobilien-Investitionsmöglichkeiten in Phuket, Thailand, anzubieten. Seitdem ist das Unternehmen schnell gewachsen und bietet seine Dienste einem breiten Kundenkreis auf der ganzen Welt an. Wir sind bestrebt, unseren Kunden zuverlässige und …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Kamala, Thailand
von
$5,69M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2011
Etagenzahl 4
Fläche 700–1 610 m²
11 Immobilienobjekte 11
Komplette Einrichtung, EinkommensgarantieÜber den Komplex:Ein Meisterwerk moderner asiatischer Architektur am Meer. Geräumige Villen mit 4, 5 oder 6 Schlafzimmern, offenen Wohnzimmern, breiten Terrassen und Infinity-Pools. Die Villen sind mit luxuriösen Möbeln ausgestattet und harmonisch in …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Kamala, Thailand
von
$654,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 341 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Layalina Hill Villas ist die perfekte Wahl für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe inmitten natürlicher Schönheit suchen. Aufgrund der einzigartigen Lage und der hochwertigen Ausstattung ideal sowohl als Eigenheim als auc…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa D'CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Kathu, Thailand
von
$531,473
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
D ' seine Märkte, Geschäfte, Unverschämte und Einkaufszentren. Im Erdgeschoss befindet sich ein Parkplatz für drei Autos. Wenn Sie betreten, sehen Sie ein stilvolles Wohnzimmer und ein Esszimmer mit offenem Layout, westlicher Küche und dem dritten Gästezimmer mit Ihrem eigenen Badezimmer. Da…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Kamala, Thailand
von
$341,449
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
The villas are just a short drive from the famous Kamala Beach, making it an ideal retreat for those seeking a blend of tranquility and convenience. Scheduled for completion in November 2026, the Golden Hillside Villas development features 33 units, each offering spacious living areas ran…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Kamala, Thailand
von
$1,97M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 396–1 156 m²
9 Immobilienobjekte 9
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die eine Kombination aus Luxus und Abgeschiedenheit in Phuket suchen. Sugar Villa eignet sich für anspruchsvolle Kunden, die renditestarke Investitionen und einen erstklassigen Lebensstil wünschen.Über die …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
