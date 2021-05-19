Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Luxusvillen mit privaten Pools im Herzen von Pattaya!

Luxusleben in einer geschlossenen Premium-Community!

Zensiri Estate ist ein exklusives Projekt von 26 modernen Villen im renommierten Stadtteil Jomtien. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und fortschrittliche Technologie und schafft den perfekten Raum für Wohnen und Investieren.

Hauptmerkmale des Projektes: Europäische Küche mit Insel und optionale thailändische Küche, Premium-Badezimmer, Ankleideräume, privater Pool 8×4 m (mit Salzwasser), Jacuzzi und Solarpaneelen Option, Doppelgarage mit automatischen Toren, Klimaanlage, EV-Ladung für Elektrofahrzeuge, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung

Ort:

- 2,5 km zum Strand Jomtien;

- 900 m zu Geschäften und Märkten;

- 5 km zur Walking Street;

- Schneller Zugang zur Suhumvit Road;

- in der Nähe von internationalen Schulen, Golfclubs, Restaurants.

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.