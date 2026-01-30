  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Mueang Phuket
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Mueang Phuket, Thailand

Phuket
27
Rawai
40
Phuket
28
Karon
18
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thailand
von
$744,269
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 320 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr eigenes Stück Paradies luxuriöses Leben von der Natur umgeben Das Beste in der Phuket Hotel Residence unter einer internationalen Marke. Eine Sammlung von 68 Apartments und Villen mit einer von der Natur inspirierten Sea View befindet sich zwischen den Bergen und dem Meer Genieße…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Alle anzeigen Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Thailand
von
$857,398
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Projekt bestehend aus vier exklusiven Villen mit Swimmingpool Wir stellen einen neuen Komplex mit Luxus-Poolvillen vor, der das zeitgenössische Wohnen in Phuket neu definiert. Dieser exklusive Komplex umfasst zweistöckige Villen mit atemberaubender Aussicht auf das Meer, die Berge und die …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Alle anzeigen Villa Belvedere
Villa Belvedere
Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Alle anzeigen Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Thailand
von
$923,594
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 234–580 m²
9 Immobilienobjekte 9
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Geeignet für:Ideal geeignet für Langzeitbewohner und Urlauber mit großen Familien, die eine harmonische Mischung aus komfortablem und umweltfreundlichem Wohnen in einer luxuriösen Umgebung suchen.Über den Standort:Die Lage von Hightone Seaview Vi…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Alle anzeigen Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Chalong, Thailand
von
$951,051
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Alle anzeigen Villa Monetaria
Villa Monetaria
Rawai, Thailand
von
$661,277
Etagenzahl 1
Fläche 274–374 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues Projekt luxuriöser Villen in der Region Ravai Das Projekt exklusiver Villen in einem ruhigen Wohnbereich 800 Meter von einem schönen Strand entfernt wird im April 2025 abgeschlossen. Ein wunderschöner Ort in der Gegend von Ravai ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig Einsamkeit zu …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Alle anzeigen Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thailand
von
$350,356
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Alle anzeigen Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Thailand
von
$1,49M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
exklusives Projekt für Phuket Ein einzigartiges Projekt ist nur 500 Meter von Kata entfernt. Ein vollständiges Paket mit Möbeln und Geräten ist im Preis enthalten. Die gesamte Infrastruktur des Wekata Luxury Hotel ist den Eigentümern der Villa zur Verfügung. Vorhersehbare Ausbeute: 5-10% …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Alle anzeigen Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Thailand
von
$1,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 453–1 569 m²
4 Immobilienobjekte 4
Elite villas located at the top of the mountain in the picturesque Chalong area The new project of exclusive luxurious villas of the premium segment offers only 9 exclusive villas with a pool. The complex with a choice proposes three different options for villas with a pool: 4 bedrooms wit…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Alle anzeigen Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Karon, Thailand
von
$584,076
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Alle anzeigen Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Thailand
von
$491,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Villa Sunpao ist ein intimes Boutique-Resort mit elegant eingerichteten Villen mit privatem Pool, umgeben von Natur und Grün. Unsere Sammlung tropischer Häuser vereint moderne Technologie und exotische Materialien und schafft so ein reichhaltiges Design in völliger Harmonie mit der Umgebung.…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Thailand
von
$461,447
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Alle anzeigen Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Rawai, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Alle anzeigen Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Rawai, Thailand
von
$665,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Alle anzeigen Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Rawai, Thailand
von
$624,735
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Neues Apartmentprojekt in Rawai Dieses Projekt liegt zwischen den wunderschönen Stränden von Nain Harn und Rawai. Neben wunderschönen Stränden befinden sich in der Nähe des Komplexes auch Infrastruktureinrichtungen. Einkaufszentren, Restaurants, internationale Schulen. Komplex – 4 Gebäude …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Alle anzeigen Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Wichit, Thailand
von
$3,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Alle anzeigen Villa The Greens
Villa The Greens
Rawai, Thailand
von
$279,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 210–217 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein abgelegener Komplex von 18 luxuriösen, aber erschwinglichen Villen mit einem Pool Wir präsentieren eine Sammlung von 18 neuen Villen mit einem Pool in einer ruhigen Gegend von Ravai im Süden von Phuket. Dieser abgelegene Komplex in einer ruhigen Enklave bietet Villen mit 2 und 3 Schla…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Alle anzeigen Villa Capella
Villa Capella
Rawai, Thailand
von
$885,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
In Capella Villas verschmilzt der moderne Komfort mit tropischer Natur und schafft eine Oase von Ruhe und Luxus Es gibt nur neun Villen, von denen jede vollständige Vertraulichkeit und ein Gefühl der Exklusivität sorgt, in unmittelbarer Nähe eines der schönsten Strände der Insel Nay Harn …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Alle anzeigen Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Karon, Thailand
von
$1,83M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Alle anzeigen Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Thailand
von
$506,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Larimar Villas - Ein Komplex von Villen auf der Insel Phuket in Thailand. In der Nähe befinden sich Geschäfte, Kindergärten, Schule. Ein Fitnesscenter, eine Bäckerei, ein Golfclub wird auf dem Gebiet arbeiten. Die Häuser sind von Terrace, Pool und Parkplätzen für 2 Autos entworfen. Sie könne…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Alle anzeigen Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Karon, Thailand
von
$1,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Phuket9 Company repräsentiert ein Elite-Dorf von Villen mit Meerblick befindet sich 1 Kilometer von Karon Beach in Phuket. Hightone ist eine gut durchdachte umweltfreundliche und komfortable Gemeinschaft, voll konzentriert auf langfristige Residenz oder Urlaub von Gästen und Eigentümern mit …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Alle anzeigen Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Alle anzeigen Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Thailand
von
$1,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Nature ’; Die Ruhestilla Sai Yuan befindet sich in unmittelbarer Nähe des bezaubernden Nai Harn-Strandes. Dieses neue Immobilienprojekt präsentiert eine Sammlung exquisiter 4-Schlafzimmer-Poolvillen, die nahtlos zeitgenössische Komfort mit der ruhigen Umgebung verschmelzen. Über den ausreich…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Chalong, Thailand
von
$727,138
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
ENDLOSE RUHE UND TROPISCHE RUHE Die Avirodha Palai Villas liegen in der ruhigen, sich jedoch entwickelnden Gegend von Palai am nördlichen Ende der Chalong-Bucht, nur 800 Meter vom Meer entfernt, und verbinden zeitgenössische Architektur mit tropischem Dachdesign. Diese Villen erfüllen die un…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Alle anzeigen Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thailand
von
$1,18M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 571–827 m²
3 Immobilienobjekte 3
"Lavish Estates" - the pride of Elite Manor and the first developer project of elite real estate on Phuket Particular attention is paid to innovative and functional design, which meets exclusively to customer needs. For obvious reasons, it is ideal for living and worthy of investment. Th…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
571.5
47,43M
Wohnung 5 zimmer
751.4 – 827.2
64,42M – 64,90M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Alle anzeigen Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Thailand
von
$2,67M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Alle anzeigen Villa Wamdom
Villa Wamdom
Rawai, Thailand
von
$446,561
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 237–258 m²
2 Immobilienobjekte 2
Projekt eleganter Villen in einer der beliebtesten Lagen im Süden der Insel Das Projekt, bestehend aus 4 Stadthäusern und 3 Luxusvillen, befindet sich in einer der beliebtesten Lagen im Süden von Phuket, nur wenige Gehminuten von der berühmten Rawai-Promenade und wenige Autominuten von den …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
258.0
558,036
Wohnung 3 zimmer
237.0
478,316
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Alle anzeigen Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Chalong, Thailand
von
$1,59M
Sea Central Villas, eine brandneue Entwicklung finden Sie in der immer beliebteren, aber dennoch friedlichen Gegend namens Palai, im nordöstlichen Bereich von Chalong Bay. Dieses Projekt ist nicht weit von der Küste von Palai und Pier entfernt, und es ist nur eine kurze Fahrt von Chalong Tou…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Alle anzeigen Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thailand
von
$908,008
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern und einem privaten Pool im Chalong -Bereich, Phuket Der Star Silas Villas Complex ist ein Ort, an dem Sie Komfort und Luxus genießen können, umgeben von schöner Natur. Jede der 16 Villen dieses einzigartigen Komplexes ist eine harmonische Kombination aus mode…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Alle anzeigen Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Thailand
von
$1,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Alle anzeigen Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Thailand
von
$2,55M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das BB Horizon Resort ist ein Luxusanwesen für komfortables Wohnen in Phuket. Das 62.346,08 m2 große Gelände umfasst 13 niedrige Eigentumswohnungsgebäude, ein Fünf-Sterne-Hotel, Villen, ein Clubhaus, einen Jachthafen, Promenaden, Schwimmbäder und mehr. Alles, was Sie für einen Kurzurlaub od…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Alle anzeigen Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Thailand
von
$335,840
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 134–289 m²
4 Immobilienobjekte 4
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Alle anzeigen Villa Civetta
Villa Civetta
Rawai, Thailand
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Rawai, Thailand
von
$520,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 211 m²
1 Immobilienobjekt 1
Erschwinglicher Luxus eines zuverlässigen Entwicklers In einem der beliebtesten von den Bewohnern der Insel des Distrikts Phuket -Rawai begann ein einzigartiges Projekt luxuriöser Villen zu erschwinglichen Preisen. Die Entwicklung des Entwicklers auf der Insel des Entwicklers wird in der E…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Alle anzeigen Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Karon, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Alle anzeigen Villa Rawayana
Villa Rawayana
Rawai, Thailand
von
$559,690
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 295–339 m²
7 Immobilienobjekte 7
exklusives Wille -Projekt 30 Meter von Ravai Beach Ravai, der größte Bezirk der Insel Phuket, das sich im Süden befindet, ist dank der günstigen Zugänglichkeit eine beliebte Wahl unter Auswanderern und Touristen. Darüber hinaus bietet er die Nähe zu schönen Stränden wie Naicharn, Yanui, Ao…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Alle anzeigen Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Rawai, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Alle anzeigen Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thailand
von
$534,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Die einzigartigen Eco Viva Villas liegen in der Nähe der weniger belebten Ausläufer eines bewaldeten Berges in Chalong. Es ist nur eine kurze Fahrt von Familien und anderen Annehmlichkeiten wie der BCIS International School, Kindergärten, Krankenhäusern, Lotus's Chalong, Villa Market und Rob…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Alle anzeigen Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Rawai, Thailand
von
$759,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Alle anzeigen Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Thailand
von
$112,831
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, nur 7 Einheiten Der Preis beginnt von 3,79 Millionen Baht nur Diese Vorverkaufsspanne kommt zuerst. Wählen Sie vor 🏠 Der Hauptbereich für Wohnraum, die Straße 6 Meter breit. Phuket Outlet Mall Britische internationale Schule 🏠 von Architekten mit Er…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Alle anzeigen Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Karon, Thailand
von
$522,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Alle anzeigen Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Thailand
von
$306,210
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2011
Etagenzahl 1
Fläche 128–313 m²
12 Immobilienobjekte 12
Einkommensgarantie, voll möbliertÜber den Komplex:Auf einem privaten, gesicherten und überwachten Gebiet gibt es nur 15 Villen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 120 bis 305 qm und Grundstücke von 195 bis 520 qm.Alle Zimmer sind hell, gut belüftet, mit hohen Decken, Gla…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Alle anzeigen Villa Katamanda
Villa Katamanda
Karon, Thailand
von
$702,316
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2003
Etagenzahl 3
Fläche 234–1 074 m²
15 Immobilienobjekte 15
300 m zum Meer Über die Anlage: Ein exklusives Anwesen an einem malerischen Hang mit Blick auf die Andamanensee bietet private Villen, die von Dschungeln und Gärten umgeben sind. Der Komplex umfasst 3-6 Schlafzimmer, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, einen Tennisplatz, ein Fitnessstudio un…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Alle anzeigen Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Rawai, Thailand
von
$417,176
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Etagenzahl 1
Fläche 120–350 m²
12 Immobilienobjekte 12
Bereit zum Einzug, komplett möbliertÜber den Komplex:Die Villen sind im asiatischen Stil mit eleganten Möbeln aus Naturholz dekoriert. Die Aufteilung reicht von 2 bis 4 Schlafzimmern, jedes mit eigenem Pool und tropischem Garten für eine private Atmosphäre. Der Komplex liegt in der Nähe von …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Alle anzeigen Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Thailand
von
$643,674
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 142–1 550 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Ideal für: Veranda Villas and Suites Phuket ist perfekt für alle, die eine exklusive Unterkunft im Einklang mit der Natur suchen und von einem luxuriösen Leben am Meer träumen. Geeignet für Familienurlaube und Investitionen.Über den Standort: Vera…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Phuket, Thailand
von
$439,367
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Alle anzeigen Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Thailand
von
$4,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 3
Fläche 1 275–1 600 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Ideal geeignet für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe an einer der schönsten Küsten der Welt suchen. Diese Immobilie ist für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf höchsten Komfort und Privatsphäre legen.Über den Sta…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Alle anzeigen Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Thailand
von
$1,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 274–453 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Perfekt für anspruchsvolle Personen, die Wert auf Luxus, Ruhe und einzigartige Naturaussichten legen. Diese Villen sind eine ausgezeichnete Wahl sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für eine rentable Investition.Über den St…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Alle anzeigen Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Thailand
von
$788,842
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 401–402 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Das Projekt ist ideal für anspruchsvolle Investoren, die eine Kombination aus Luxus, Komfort und erstklassiger Lage bevorzugen. Es ist sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für den Urlaub attraktiv.Über den Standort: D…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Alle anzeigen Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Karon, Thailand
von
$2,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 1 847 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Khram Villas – Karon ist perfekt für alle, die einzigartigen Luxus und Abgeschiedenheit suchen. Ideal für Familienurlaube oder als Investition mit hohem Einkommenspotenzial.Über den Standort: Die Villen befinden sich in einer maler…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thailand
von
$2,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica Ocean Valley ist ein Projekt von Luxusvillen mit einem Pool, der von einem der sehr erfolgreichen Entwickler von Villen in Phuket entworfen wurde. Der Komplex befindet sich in Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, in der Nähe des Yachthafens von Ao Por Grand Marina. Au…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Thailand
von
$520,417
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 400–616 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Perfekt für:Eine ideale Wahl für alle, die Luxus und Ruhe auf der Insel schätzen. Geeignet sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für rentable Investitionen.Über den Standort:Alisha Seaview befindet sich in Ko Kaeo, Phuket, Thailand.…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Alle anzeigen Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Karon, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 290–460 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Wenn Sie eine Mischung aus Luxus, Komfort und außergewöhnlicher Natur suchen, ist Unique Villa Kata die perfekte Wahl. Dieses Projekt ist ideal für Familien, die ein gemütliches Zuhause erwerben möchten, und für Investoren…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Alle anzeigen Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Phuket, Thailand
von
$1,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Thailand
von
$3,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 908–1 743 m²
2 Immobilienobjekte 2
Zum Meer: 50 m, Garantierte Einnahmen: 3%, Zuverlässiger Entwickler Über die Anlage: Sechs luxuriöse Residenzen am Strand mit Panoramablick auf das Meer und geräumigen Grundstücken. Jede Villa wird durch einen exquisiten Pool ergänzt und im Einklang mit der Natur gestaltet. Alle Zimmer haben…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Alle anzeigen Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Thailand
von
$383,191
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 193 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Eine ideale Wahl für alle, die ein luxuriöses Leben in einer ruhigen Ecke von Phuket suchen. Perfekt für Familien oder Investoren, die Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und die Aussicht auf hohe Mieteinnahmen legen.Über den…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Alle anzeigen Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thailand
von
$825,177
BOTANICA HILLSIDE ist ein Projekt, das aus 16 Luxusvillen im balinesischen Stil besteht. Der Komplex befindet sich auf einem Baldachin und einem ruhigen Hügel in der Gegend von Cherng Talai, in der Nähe der meisten wichtigen lokalen Annehmlichkeiten und Attraktionen. Das Projekt bietet…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Alle anzeigen Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Rawai, Thailand
von
$1,07M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2004
Etagenzahl 2
Fläche 300–956 m²
21 Immobilienobjekt 21
Bereit zum Einzug, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Luxuriöse thailändisch-balinesische Villen mit privaten Pools in der beliebten Gegend Nai Harn im Süden von Phuket. Grundstücksgrößen von 800 bis 1.807 qm, Wohnfläche von 400 bis 950 qm. Merkmale: einzigartiger Garten mit großen alt…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Alle anzeigen Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Thailand
von
$335,620
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2013
Etagenzahl 1
Fläche 152–311 m²
8 Immobilienobjekte 8
Garantiertes EinkommenÜber den Komplex:Wunderbare Villen mit privaten Pools in der ruhigen Gegend von Rawai - Nai Harn. Diese im orientalischen Stil erbauten Bauwerke zeichnen sich durch hohe Decken im Wohnzimmer aus. Den Strand Nai Harn erreichen Sie nach 2,7 km. Die Villen bieten Aussicht …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Alle anzeigen Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Thailand
von
$1,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 565–572 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets von und nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Wenn Sie von einem luxuriösen Leben in einem tropischen Paradies träumen, ist Botanica Majestia Ihre ideale Wahl. Dieses Projekt ist perfekt für Familien, die Komfort suchen, Investoren und diejenigen, die Kultiviertheit und Ruhe schä…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Alle anzeigen Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Eine attraktive Anlageimmobilie! Rendite 7 %! Ratenzahlungen! In der Nähe von Stränden und Phuket! LARIMAR VILLA – die Villa ist mit moderner und schöner Architektur gestaltet. Bei der Konstruktion wurden hochwertige Materialien und ein kreatives Dekor verwendet, die Villa Larimar Aufmerk…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Alle anzeigen Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Phuket, Thailand
von
$391,980
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgar…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Alle anzeigen Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Karon, Thailand
von
$862,796
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 279 m²
2 Immobilienobjekte 2
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Phutong Pool Villa ist perfekt für alle, die einen luxuriösen Lebensstil in Phuket suchen und dabei persönlichen Freiraum und einen atemberaubenden Meerblick schätzen. Geeignet sowohl als Eigenheim als auch als Inves…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Alle anzeigen Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Rawai, Thailand
von
$413,355
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 313 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vollständig möbliert Über den Komplex: Exklusive Villen mit 4-3 Schlafzimmern, jedes mit eigenem Pool. Geräumige Wohnbereiche mit hochwertiger Ausstattung und modernen Annehmlichkeiten, voll ausgestattete Küchen, luxuriöse Badezimmer und viel Stauraum. Die Kosten beinhalten die Möglichkeit, …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Alle anzeigen Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Rawai, Thailand
von
$755,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2013
Etagenzahl 1
Fläche 241–471 m²
18 Immobilienobjekte 18
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Die modernen Villen befinden sich im Süden von Phuket und sind im Zen-Stil mit hohen Decken (3 m) und großen Schiebetüren gestaltet. Die Villen sind zwischen 323 und 390 m² groß und stehen auf Grundstücken zwischen 544 und 758 m². Jedes Schlafzimmer verfügt…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Alle anzeigen Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Phuket, Thailand
von
$800,466
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Laguna Park 2 ist ein modernes Stadthausprojekt und eine Villa, die aus 53 Wohneinheiten besteht - 28 Stadthäuser und 25 Villen. Das Projekt befindet sich in: 390/1 น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand, inmitten tropischen Grüns. Das Projekt befinde…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Alle anzeigen Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Thailand
von
$509,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 192–498 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die luxuriöse Abgeschiedenheit mit maximalen Annehmlichkeiten in einem tropischen Paradies suchen. Geeignet für Familien mit Kindern sowie für diejenigen, die Investitionsmöglichkeiten in Betracht ziehen.…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Alle anzeigen Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Phuket, Thailand
von
$1,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Alle anzeigen Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Chalong, Thailand
von
$1,23M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 731 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Eine ideale Wahl für alle, die eine luxuriöse und private Unterkunft mit atemberaubender Aussicht und modernen Annehmlichkeiten in einer ruhigen Ecke von Phuket suchen. Geeignet für Familien, Investitionskäufer und Menschen, die Ru…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Alle anzeigen Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Thailand
von
$977,836
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 350–441 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist:Civetta Grand Villas ist perfekt für diejenigen, die Luxus und Privatsphäre in einer der malerischsten Ecken von Phuket suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Käufer konzipiert, die Wert auf Komfort und hohe Investition…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Alle anzeigen Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Rawai, Thailand
von
$293,668
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2012
Etagenzahl 1
Fläche 90–154 m²
4 Immobilienobjekte 4
Vollmöblierung, garantiertes Einkommen Über den Komplex: Das Gebiet ist von üppigen Gärten umgeben, die Schatten und Frische spenden. Jede Villa ist mit atemberaubenden Möbeln eingerichtet und verfügt über einen eigenen Pool. Die Villen bieten ein großes offenes Wohnzimmer, eine voll ausgest…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Alle anzeigen Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Thailand
von
$514,702
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Einzigartige Villa auf dem Hügel von Ko Keo! Profitable Investition in Wohnungen mit schönem Meerblick und umgeben von üppigem Grün. Einkommen ab 7%! Das Haus ist übergeben! Bereit zum Einzug! Villa eingerichtet! ALISHA SEAVIEW, die perfekte Kombination aus luxuriösem Design und malerisch…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Alle anzeigen Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket, Thailand
von
$560,530
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
LuxPride ist eine 11 stilvolle Luxusvilla des Entwicklers Andaman Asset, der sich als einer der besten Immobilienprämienentwickler auf Phuket Island etabliert hat. Ausgezeichnete moderne Villen mit Swimmingpool kombinieren moderne minimalistische Architektur mit eleganten Zederndächern un…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Alle anzeigen Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Phuket, Thailand
von
$88,085
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Ausländische Immobilien ab 40.000$. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl einer kostenlosen Immobilie und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Hilfe bei der Organisation einer Umsiedlung; - jährliche Kapitalrendite bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgar…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Alle anzeigen Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Karon, Thailand
von
$861,817
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 452–460 m²
3 Immobilienobjekte 3
600 Meter bis zum Meer Über die Anlage: Ein einzigartiger Komplex von 8 geräumigen privaten Villen mit Pool, nur 600 Meter vom Kata Beach entfernt. Die Villen gibt es in 2 Layout-Optionen: alle mit 4 Schlafzimmern und 5 Bädern. Eine außergewöhnliche Kombination aus moderner Architektur und t…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Alle anzeigen Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Rawai, Thailand
von
$1,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 664–803 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist:Perfekt für alle, die eine Kombination aus luxuriöser Unterkunft, Privatsphäre und der Möglichkeit eines Langzeitaufenthalts in Phuket suchen.Über die Lage:Baan-Nalin liegt in der Nähe des Strandes Nai Harn im Süden von Phuket, in e…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Alle anzeigen Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thailand
von
$493,027
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 328–415 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Investoren, die eine Kombination aus Luxus und Umweltfreundlichkeit im Herzen von Phuket suchen. Ideal für Familien und diejenigen, die Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit legen.Über den Standort…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Alle anzeigen Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Phuket, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Rawai, Thailand
von
$506,722
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 350–474 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt geeignet für diejenigen, die Luxus und Ruhe schätzen, sowie für Investoren, die nach profitablen Immobilieninvestitionen mit hohen Renditen suchen.Über den Standort: Die Region liegt im Herzen von Rawai Beach in Phuket und …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Alle anzeigen Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Phuket, Thailand
von
$420,816
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Alle anzeigen Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Thailand
von
$1,37M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Fläche 792–803 m²
5 Immobilienobjekte 5
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!* Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Käufer, die Abgeschiedenheit und Luxus suchen, sowie für Investoren, die ein stabiles Mieteinkommen suchen. Ort: Die Katalux Beach Villas liegen nur 500 m vom herrlichen Kata Beach auf d…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Alle anzeigen Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Rawai, Thailand
von
$419,524
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 255 m²
3 Immobilienobjekte 3
VollmöblierungÜber den Komplex:Der Komplex besteht aus 14 Gebäuden und bietet 100 einzigartige Villen. Die Villen sind mit 3-4 Schlafzimmern und Größen von 300 bis 500 m² erhältlich. Zu den architektonischen Merkmalen gehören moderne Designlösungen und die Verwendung natürlicher Materialien.…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Alle anzeigen Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thailand
von
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY ist ein neues Haus- und Villaprojekt in Chongtal, Phuket. Das Design des Projekts verbindet Modernität mit einem luxuriösen Lebensstil. Der Komplex besteht aus 12 prächtigen Villen mit Swimmingpool und 4 oder 5 Schlafzimmern von 1026 m² bis 1897 m². Jede Villa ver…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Alle anzeigen Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Phuket, Thailand
von
$305,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 585 m²
3 Immobilienobjekte 3
In dem Komplex: Das Projekt nimmt eine Landfläche von 7 629 m² (4,8 Paradies) ein. Auf diesem Gebiet gibt es 11 Luxusvillen. Auch in den 7 -Handelshäusern im Einkaufszentrum Fifth Element Plaza, 24-Stunden-Sicherheit, private Binnenstraßen, eine große Auswahl an grünen öffentlichen Bereichen…