Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Thalang, Thailand
von
$1,34M
Etagenzahl 1
Botanica Forestique wurde mit einer einzigartigen Mischung aus urbanem Leben, gesundem Lebensstil und natürlicher Schönheit entwickelt. 65 Villen in modernem Luxusdesign mit Grundstücksgrößen von 674 bis 1.168 m² und bebauter Fläche von 424 bis 567 m². 4 Schlafzimmer und 5-6 Badezimmer. D…
Verein
Phuket Property Association
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Thailand
von
$621,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Projektname: Viriya Green Entwickler: Viriya Property and Development Co., Ltd. Gesamtlandfläche: 15.017,60 m² Anzahl der Einheiten: 21 Einheitstitel: Freehold/Leasing Hold Villa Typ: 3-5 Schlafzimmerpool Villa -Grundstücksgröße: 360.00 - 748,85 m² Konstruktionsgröße: 253.0…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Thalang, Thailand
von
$818,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 435 m²
3 Immobilienobjekte 3
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Abgeschiedenheit in einem tropischen Paradies suchen. Eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf Komfort und Investitionsvorteile legen.Über die Lage: Lieg…
Immobilienagentur
Tumanov Group
OneOne
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Thailand
von
$460,350
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Allthai Village - Ein neues Projekt, das 60 luxuriöse Villen mit 2-4 Schlafzimmern im Zentrum von Phuket umfasst, umgeben von tropischen Wäldern zwischen Mai von Khao und Bangtao, wird dieses Gebiet Phuket Rublevka genannt. Auf dem Gebiet des Geländes befinden sich private Pools mit 4x6 Mete…
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thailand
von
$590,855
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Introducing Botanica Luxury Villas: Where Luxury Meets Tranquility Near UWCI and Thanyapura Sports Hotel. Nestled just moments away from the renowned UWCI International School and the prestigious Thanyapura Sports Hotel, our latest development, Botanica Wisdom, offers an unparalleled living…
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Thailand
von
$1,26M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Thailand
von
$474,766
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 280 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bereit für den Einzug, komplett möblierter, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Diese luxuriöse Wohnanlage in Phuket umfasst 15 geräumige Villen, ideal für komfortables Wohnen und Freizeit. Die Architektur vereint moderne und thailändische Elemente. Die Villen bieten Bereiche von 390 qm…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thailand
von
$863,423
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 462–593 m²
2 Immobilienobjekte 2
Verein
Phuket Property Association
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Thailand
von
$699,311
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Fläche 350–352 m²
3 Immobilienobjekte 3
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt für alle, die eine luxuriöse und komfortable Unterkunft im Herzen von Phuket suchen. Das Projekt ist attraktiv für Familien und Investoren, die einzigartiges Design, moderne Technologien und die Nähe zu den besten Str…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Thalang, Thailand
von
$564,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 221–408 m²
7 Immobilienobjekte 7
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Perfekt für Familien, die einen luxuriösen Dauerwohnsitz suchen, und für Investoren, die im beliebten Resort Phuket stabile Mieteinnahmen erzielen möchten.Über den Standort: Trichada Essence befindet sich im malerischen Bezirk …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Konzept DesignFür Ihr größtes Leben an einem bestimmten Ort ist THE RESIDENCE PRIME für Exklusivität in allen Aspekten Ihres privilegierten Lebens konzipiert. Mehr als ein einfaches “Heimat” aber ein wertvolles Geschenk namens “Perfektion”. Das ultimative in Ihrer Reichweite. Entdecken Sie d…
Verein
Phuket Property Association
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Thalang, Thailand
von
$759,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 354 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für alle, die einen luxuriösen, modernen und ruhigen Lebensstil in einer malerischen Gegend suchen und hochwertige Investitionen zu schätzen wissen.Über den Standort: Anchan Indigo befindet sich in Thalang, dem nördlichen T…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Thalang, Thailand
von
$587,866
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 305–380 m²
11 Immobilienobjekte 11
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Eine perfekte Wahl für alle, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe an einem der malerischsten Orte in Phuket suchen. Ideal für Familien, Golfbegeisterte, Aktivurlauber und alle, die Wert auf ein hohes Maß an Komfort legen.Über d…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Thailand
von
$575,899
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 456 m²
2 Immobilienobjekte 2
6% Einkommensgarantie Über den Komplex: Diese Sammlung von 5 exquisit gestalteten Villen bietet einen Zufluchtsort inmitten der Natur in einer prestigeträchtigen Gegend von Phuket. Jede Residenz verfügt über 4 Schlafzimmer mit eigenem Bad, ein 58 m² großes Hauptschlafzimmer mit begehbarem Kl…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thailand
von
$559,044
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 320–340 m²
3 Immobilienobjekte 3
Voll ausgestatteter, zuverlässiger EntwicklerÜber die Anlage:Das Projekt umfasst 47 einzigartige Einheiten und bietet geräumige Villen mit Flächen von 450 bis 650 qm. Die Architektur verbindet moderne und traditionelle Elemente und schafft so einen harmonischen Lebensraum. Der Komplex verfüg…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Thailand
von
$984,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 560–600 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die modernen Luxus und Komfort in einer tropischen Umgebung suchen. Geeignet für Familien, Freunde und Investitionskäufer, die nach High-Tech- und bequemem Wohnraum suchen.Über den Standort: Layan Lucky Vill…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Thailand
von
$887,767
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
2 Immobilienobjekte 2
Die dritte Phase der Top -Villen im 100. Jahrestag Banyan Das Projekt beherbergt 19 Villen mit verschiedenen bequemen und tief ausgearbeiteten und verbesserten Layouts, die 2024 übergeben werden. Die Gegend von Bang Tao, in dem sich der Komplex befindet, ist bekannt für seine reiche Infr…
Verein
Phuket Property Association
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Thailand
von
$737,064
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Our goal is to understand and deliver products that capture the essence of home. We aim to provide properties best suited to the needs of our clients, agents, and business partners to sustainably and consistently grow in Phuket’;s property development sector. We are thrilled to present ou…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Thalang, Thailand
von
$681,751
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Das bessere Leben für die Familie Einführung der Ozone Campus Villa, einer exquisiten Sammlung neuer Poolvillen zum Verkauf auf der bezaubernden Insel Phuket. Dieses bemerkenswerte Wohnprojekt bietet einen luxuriösen Lebensstil, der sich perfekt neben dem renommierten Thanyapura Sports Cen…
Verein
Phuket Property Association
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 388–420 m²
2 Immobilienobjekte 2
Projekt exklusiver Designervillen in der prestigeträchtigen Gegend von PhuketDieses Projekt umfasst 40 exklusive Villen, von denen jede ein Meisterwerk von Architektur und Design ist. Das wesentliche visuelle Konzept des Projekts ist der Bau von zweistöckigen Villen rund um das offene Gebiet…
Verein
Phuket Property Association
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Thailand
von
$136,787
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
Fläche 71 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Geeignet für diejenigen, die eine Kombination aus Ruhe und Luxus im tropischen Phuket suchen. Dies ist das ideale Projekt für Langzeitbewohner, Expats und Investoren, die einen japanischen ästhetischen Stil und ein garanti…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Sinae ErfahrungDeine Reise beginnt hier.Treten Sie in ein Reich von raffinierter Eleganz, wo jeder Moment Ruhe einlädt und der Geist findet Ruhe. Genießen Sie die Harmonie von Natur und Luxus in unseren privaten Pool-Villen in Phuket, die sich nahtlos in einen unvergesslichen Rückzug vereine…
Verein
Phuket Property Association
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Thailand
von
$501,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Verein
Phuket Property Association
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Thailand
von
$163,560
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Utopia Thalang ist ein gut geplantes Reihenhausprojekt, das sich für langfristiges Wohnen eignet. Dekoriert im rein japanischen Stil der Einfachheit und des Minimalismus, umgeben von der reinen Natur von Phuket. Das Projekt umfasst Stadthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, Wohnzimmern und voll …
Verein
Phuket Property Association
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Thalang, Thailand
von
$591,435
Etagenzahl 1
Fläche 313 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das neue Projekt des Willens mit einem einzigartigen Design Das Projekt besteht aus Privathäusern mit drei Schlafzimmern, die fortschrittliches Design, Minimalismus und außergewöhnlichen Komfort kombinieren Villen mit einer voll ausgestatteten Küche, gebaute Ankleidekabine und Klimaanlage.…
Verein
Phuket Property Association
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Thalang, Thailand
von
$558,346
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
🏷️Preis : THB 18.9MStandort: Thalang, PhuketSchwimmbad: PrivatBaufläche: 402.25 m2Fläche: 493.26 m2Fläche 1. Stock: 316.95 m2Gartenfläche : 4 AutosEigentümer: Thai Freehold oder LeaseholdImmobilienstatus: EntwicklungBauzustand: 70% BeladungFußböden in Gebäude: 1Möbliert: Eingebaute MöbelPark…
Verein
Phuket Property Association
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Thalang, Thailand
von
$1,27M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 723 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für diejenigen, die von einem luxuriösen Leben in Phuket mit Zugang zu hohem Komfort und Privatsphäre träumen. Ein perfekter Ort für einen Familienurlaub und eine Investitionsmöglichkeit.Über den Standort: Das Projekt befinde…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Thep Krasatti, Thailand
von
$830,909
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 489–714 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Ideal für alle, die exklusiven Luxus und hohen Lebensstandard in einem tropischen Paradies suchen. Das Projekt richtet sich an anspruchsvolle Investoren, die Wert auf Komfort und Sicherheit bei ihren Investitionen legen.Über den Stan…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thailand
von
$906,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 473–709 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die Luxus und Ruhe in einem tropischen Paradies suchen. Das Projekt Anchan Mountain Breeze eignet sich sowohl für komfortables Wohnen als auch für Investitionsvorteile.Über den Standort: Anchan Mountain B…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Thalang, Thailand
von
$783,145
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 432–688 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Für diejenigen, die ein luxuriöses und modern ausgestattetes Leben in Phuket anstreben. Das Projekt eignet sich sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für den Urlaub oder als Investition.Über den Standort: Layan Lu…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Thalang, Thailand
von
$867,199
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Not just another pool villa… The HOME you’;ve been looking for! Where Modern Elegance meets thoughtful living Ample storage solutions Dedicated Thai kitchen. Live in maid room. Ensuite bathrooms for all members of the family. Every detail has been considered to enhance you…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Thalang, Thailand
von
$542,329
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 306–394 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Perfekt für: Ideal für Familien mit Kindern, aktive Personen und Investoren, die Luxuswohnungen in Phukets prestigeträchtiger Gegend kaufen möchten.Über den Standort: Die Ozone Campus Villa befindet sich im Stadtteil Thalang im Nordwesten von Phuk…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thailand
von
$912,851
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Anchan Mountain Breeze ist eine Premier-Villa-Entwicklung in Thep Krasattri, Phuket, mit luxuriösen 3 bis 4-Zimmer-Villen mit weitläufigen Wohnräumen von 473 bis 709 qm. Diese Villen zeigen moderne Architektur, die mit der natürlichen Schönheit der Umgebung harmonisiert.Jede Villa verfügt üb…
Verein
Phuket Property Association
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Thailand
von
$572,459
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 298–550 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für alle, die eine Kombination aus Luxus, Natur und Ruhe suchen. Dieses Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf Komfort und Exklusivität legen.Über den Standort: Prestige Villa Phuket liegt im maleris…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Thalang, Thailand
von
$534,112
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 314–425 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für anspruchsvolle Investoren und Familien, die die Kombination aus Luxus, Komfort und strategischer Lage in Phuket schätzen.Über die Lage: Mono Champaca befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Thalang im Norden von Phu…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Thep Krasatti, Thailand
von
$686,701
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
The club village of Willia Club Villas is an ideal place to live and invest in the heart of the most sought -after corner of Phuket! Our villas are not just at home, but a high -profit investment proposal. Without exaggeration-an ideal location: in the neighborhood there are two comfor…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Thalang, Thailand
von
$1,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 388–877 m²
2 Immobilienobjekte 2
Entfernung zum Meer: 1800 m, Komplett möbliertÜber den Komplex:Der Komplex besteht aus 6 Gebäuden mit insgesamt 1157 Einheiten. Die Arten von Einheiten reichen von gemütlichen Studios von 20 qm bis hin zu geräumigen Apartments von 60 qm. Moderne Architektur verbindet sich mit funktionalen De…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Thalang, Thailand
von
$595,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Rundtiva Private Pool Villas, das prächtige Privatsphäre -Ferienhaus inmitten glorreicher Natur, das Luxus und Gemütlichkeit fehlerfrei kombiniert. Idyllisch in einem privaten Gebiet mit 18 einzigartig modernen tropischen 3-4 Schlafzimmer-Poolvillen und befindet sich auf 5 Rai (8.000 m²) mit…
Verein
Phuket Property Association
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Thalang, Thailand
von
$605,108
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 328–540 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt für alle, die Luxus und Privatsphäre inmitten der Natur in der Nähe der Strände von Bangtao und Layan suchen.Über die Lage: Anchan Flora liegt an der Westküste von Phuket, in der Nähe der Strände von Bangtao und Layan, mit …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Baubranche, sowohl im Wohnungs- als auch im Eigentumswohnungsbau, wissen wir, dass Qualität bei Bauprojekten das Wichtigste ist. Das ruhige Leben in der Natur bietet Ihnen vollständige Ruhe, damit Sie sich auf den bevorstehenden Tag vorbereiten können. J…
Verein
Phuket Property Association
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Thailand
von
$808,490
Etagenzahl 1
Einzigartig, dass die Investition in eine Stadt in der Provinzhauptstadt Phuketa, die auf elegante Art und Weise mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis verbunden ist, durchgeführt werden kann! Рассрочка! Живописные виды на горы и сады заповедника Кхао Пра Тео. Dauer bis zum Sp…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Thalang, Thailand
von
$679,443
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
At Botanica Luxury Villas, our dedication transcends business; we are profoundly committed to the holistic development and well-being of Phuket As proud local developers, we play a pivotal role in fostering the growth of our community, enhancing social welfare, supporting local people, and p…
Verein
Phuket Property Association
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thailand
von
$882,694
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Verein
Phuket Property Association
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Thalang, Thailand
von
$545,068
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 353 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die Privatsphäre, Luxus und Natur schätzen. Das Projekt richtet sich an anspruchsvolle Investoren und Familien, die ein außergewöhnliches Leben in Phuket suchen.Über den Standort: In der Nähe von Layan Beach…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Thalang, Thailand
von
$948,391
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 403–572 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!Für wen es ist: Botanica Foresta II ist die perfekte Wahl für alle, die raffinierten Luxus und Harmonie mit der Natur suchen. Dieses Projekt ist für wohlhabende Personen konzipiert, die Wert auf Komfort, hohe Lebensqualität und sichere Investit…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Thalang, Thailand
von
$839,971
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 260–481 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Für diejenigen, die von einem luxuriösen Leben auf einer Paradiesinsel träumen. Wenn Sie Wert auf modernes Design, Platz und Naturnähe legen, sind Asherah Villas Ihre ideale Wahl. Zum Standort: Asherah Villas liegen in einer m…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Thailand
von
$822,447
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 112 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen in Anchan, einer luxuriösen Wohnanlage in Phukets malerischem Stadtteil Thalang. Unsere umfassenden Kenntnisse von Phuket beeinflussen unsere Produktentwicklung und Standortauswahl und sorgen für erstklassige Investitionsmöglichkeiten. Mit über zehn erfolgreichen Projekten stellen…
Verein
Phuket Property Association
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Thailand
von
$696,221
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 350–400 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vollständig möbliert, Einkommensgarantie Über den Komplex: Innerhalb einer gesicherten Wohnanlage gibt es 16 moderne Villen im Loft-Stil. Die Villen verfügen über 3 Schlafzimmer, 2 oder 3 Stockwerke und Blick auf den Pool und den Garten. Der Preis beinhaltet Veredelung, Klimaanlagen, ein Küc…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Thalang, Thailand
von
$725,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 432–786 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Ideal für:Alinda Villas sind perfekt für alle, die eine Mischung aus Luxus, Komfort und nachhaltigem Lebensstil im tropischen Paradies Phuket suchen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Familien, Golfbegeisterte und alle, die modernen Komfort und …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Thalang, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 339–558 m²
12 Immobilienobjekte 12
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen ist das: Perfekt für alle, die ein luxuriöses und abgeschiedenes Leben in einer tropischen Umgebung suchen. Eine ausgezeichnete Wahl für Familien, Investoren und alle, die erstklassige Immobilien in Phuket kaufen möchten.Über den Standort: B…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thailand
von
$739,540
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 360–461 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die einen luxuriösen Lebensstil, Sicherheit und Komfort schätzen. Das Projekt ist auf die Bedürfnisse von Familien, Geschäftsleuten und Investoren zugeschnitten, die ein stabiles Einkommen und finanzielles W…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Thalang, Thailand
von
$1,43M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 333–853 m²
6 Immobilienobjekte 6
luxuriöse Villen im Herzen eines einzigartigen Gesundheitsresorts auf Bang Tao Ein neues, herausragendes Projekt, das in der luxuriösesten natürlichen Zone des Elite -Distrikts von Bang Tao in der Nähe der reichhaltigen Infrastruktur seines Teils hervorragend ist. Er wird einen ganzheitlic…
Verein
Phuket Property Association
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Thalang, Thailand
von
$581,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 325–504 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal geeignet für diejenigen, die ein luxuriöses und ruhiges Leben in Phuket anstreben. Das Projekt Viriya Green Pool Villas erfüllt die Bedürfnisse anspruchsvoller Käufer, die Wert auf Komfort und eine rentable Investition legen.…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Thalang, Thailand
von
$799,262
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Projektkonzept:Das Konzept der modernen Villen mit einem privaten Pool ist eine Enklave von luxuriösen und abgeschiedenen Häusern zu schaffen, die Bewohner mit einer privaten Oase, wo sie sich entspannen, rekuperieren und genießen ein absolutes Gefühl der Ruhe. Das Projekt konzentriert sich …
Verein
Phuket Property Association
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Thalang, Thailand
von
$520,143
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 263–359 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Eine ideale Wahl für alle, die Luxus und Komfort inmitten der Natur schätzen. Das Projekt eignet sich für alle, die eine einzigartige Kombination aus Ruhe und bequemem Zugang zu der gesamten Infrastruktur von Phuket suchen…
Immobilienagentur
Tumanov Group
