Villa THE AROWANYX

Elite Wohnanlage im Herzen von Pattaya!

Arowanyx ist ein exklusiver Komplex von 18 Luxusvillen in der ruhigen Gegend von Nong Prue, kombiniert Privatsphäre, modernes Design und fortschrittliche Technologie. Jede Villa ist für maximalen Komfort ausgelegt, mit geräumigen Erholungsbereichen, privaten Pools und eleganten Innenräumen im Stil des modernen Tropical Luxury.

Hauptmerkmale der Villen: ein Personalzimmer, ein privater Pool mit einem Jacuzzi (Salzsystem), eine Terrasse mit einem Garten und Ruhebereichen, Technologie und Sicherheit, Solarpaneele, unterirdische elektrische Verkabelung, Parkplatz, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung, öffentliche Gärten und einen Spielplatz, ein geschlossener Bereich mit einem barrierefreien Eingang.

Ideale Lage:

- 20 Minuten zum Jomtien Beach und dem Zentrum von Pattaya;

- in der Nähe der Autobahn Huai Yai - schnelle Ausfahrt zu den Hauptstraßen;

- in der Nähe von internationalen Schulen: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);

Golfclubs in 10-15 Minuten: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.