Villa THE AROWANYX

Pattaya, Thailand
von
$567,388
;
23
ID: 27391
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Elite Wohnanlage im Herzen von Pattaya!

Arowanyx ist ein exklusiver Komplex von 18 Luxusvillen in der ruhigen Gegend von Nong Prue, kombiniert Privatsphäre, modernes Design und fortschrittliche Technologie. Jede Villa ist für maximalen Komfort ausgelegt, mit geräumigen Erholungsbereichen, privaten Pools und eleganten Innenräumen im Stil des modernen Tropical Luxury.

Hauptmerkmale der Villen: ein Personalzimmer, ein privater Pool mit einem Jacuzzi (Salzsystem), eine Terrasse mit einem Garten und Ruhebereichen, Technologie und Sicherheit, Solarpaneele, unterirdische elektrische Verkabelung, Parkplatz, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung, öffentliche Gärten und einen Spielplatz, ein geschlossener Bereich mit einem barrierefreien Eingang.

Ideale Lage:

- 20 Minuten zum Jomtien Beach und dem Zentrum von Pattaya;
- in der Nähe der Autobahn Huai Yai - schnelle Ausfahrt zu den Hauptstraßen;
- in der Nähe von internationalen Schulen: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);
Golfclubs in 10-15 Minuten: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
