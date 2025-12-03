  1. Realting.com
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Thailand
von
$1,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 274–453 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Perfekt für anspruchsvolle Personen, die Wert auf Luxus, Ruhe und einzigartige Naturaussichten legen. Diese Villen sind eine ausgezeichnete Wahl sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für eine rentable Investition.Über den St…
Tumanov Group
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Wichit, Thailand
von
$5,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 1 225–1 401 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für anspruchsvolle Investoren und Luxuskenner, die Exklusivität und ein hohes Maß an Komfort suchen. Dieses Projekt ist für diejenigen konzipiert, die Privatsphäre, Eleganz und einzigartiges Design schätzen.Über den Standort:…
Tumanov Group
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Thailand
von
$3,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 908–1 743 m²
2 Immobilienobjekte 2
Zum Meer: 50 m, Garantierte Einnahmen: 3%, Zuverlässiger Entwickler Über die Anlage: Sechs luxuriöse Residenzen am Strand mit Panoramablick auf das Meer und geräumigen Grundstücken. Jede Villa wird durch einen exquisiten Pool ergänzt und im Einklang mit der Natur gestaltet. Alle Zimmer haben…
Tumanov Group
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Wichit, Thailand
von
$3,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Thailand
von
$643,674
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 142–1 550 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Ideal für: Veranda Villas and Suites Phuket ist perfekt für alle, die eine exklusive Unterkunft im Einklang mit der Natur suchen und von einem luxuriösen Leben am Meer träumen. Geeignet für Familienurlaube und Investitionen.Über den Standort: Vera…
Tumanov Group
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Thailand
von
$4,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 3
Fläche 1 275–1 600 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Ideal geeignet für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe an einer der schönsten Küsten der Welt suchen. Diese Immobilie ist für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf höchsten Komfort und Privatsphäre legen.Über den Sta…
Tumanov Group
