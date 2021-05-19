  1. Realting.com
Villa THE TRINITY VILLAGE

Provinz Phuket, Thailand
von
$793,143
;
15
ID: 33052
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Русский Русский

Villen mit einem Pool Trinity Village in einem modernen Luxus-Stil gebaut und wird eine ausgezeichnete Wahl für dauerhafte Residenz und für einen Urlaub in Phuket zu mieten!
Installationen verfügbar!
Moderne Villen mit einem Pool, die Modernismus, Minimalismus und Kunstdeco kombinieren. Harmonische Designelemente schaffen ein Gefühl von Luxus, Ruhe und eine ruhige grüne Gegend, in der das Dorf liegt, bietet maximale Privatsphäre.
Ausstattung: privater Bassin, Panoramafenster, Luftzirkulationssystem, eigene Terrasse, Garten, Parkplatz, Sicherheit.
Ort:
Nach einer 10-minütigen Fahrt gelangen Sie zur Boat Avenue, die viele Restaurants, Boutiquen und Supermärkte rund um sie bietet.
Die gleiche Fahrdistanz führt Sie zum Laguna Phuket Resort Complex mit seinem 18-Loch-Golfplatz, und dieser Ort bietet eine hervorragende Gelegenheit für Freizeitaktivitäten und Entspannung.
Die nächsten Strände wie Bangtao, Lyan und Surin sind innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Eine Anfrage stellen
