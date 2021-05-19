Villa THE TRINITY VILLAGE

Villen mit einem Pool Trinity Village in einem modernen Luxus-Stil gebaut und wird eine ausgezeichnete Wahl für dauerhafte Residenz und für einen Urlaub in Phuket zu mieten!
Installationen verfügbar!
Moderne Villen mit einem Pool, die Modernismus, Minimalismus und Kunstdeco kombinieren. Harmonische Designelemente schaffen ein Gefühl von Luxus, Ruhe und eine ruhige grüne Gegend, in der das Dorf liegt, bietet maximale Privatsphäre.
Ausstattung: privater Bassin, Panoramafenster, Luftzirkulationssystem, eigene Terrasse, Garten, Parkplatz, Sicherheit.
Ort:
Nach einer 10-minütigen Fahrt gelangen Sie zur Boat Avenue, die viele Restaurants, Boutiquen und Supermärkte rund um sie bietet.
Die gleiche Fahrdistanz führt Sie zum Laguna Phuket Resort Complex mit seinem 18-Loch-Golfplatz, und dieser Ort bietet eine hervorragende Gelegenheit für Freizeitaktivitäten und Entspannung.
Die nächsten Strände wie Bangtao, Lyan und Surin sind innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.