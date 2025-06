Villa The Ozone Residences Phase 2

Die neue Phase luxuriöser Villen

Das Projekt befindet sich in einem der vielversprechendsten in Bezug auf die Dynamik der Entwicklung und der Nachfrage nach dem Gebiet von Phuket, nur 5 Minuten vom Bang Tao Beach und den Reichen an der Unterhaltung der Distriktinfrastruktur entfernt. Hier waren die Status- und angesehensten Einrichtungen der Inseln - der Strandclaba, Restaurants, Golffelder und das Laguna -Distrikt, das selbst zur Zone der Attraktion und zur wahren Attraktion der Insel wurde, konzentriert. Ein erfolgreicher Ort bietet zukünftige Bewohner des Projekts erstaunlichen Komfort und eine Vielzahl von Zeitvertreib, unabhängig davon, wie lange Sie auf der Insel anhalten werden.

Das Design des Projekts ist von der traditionellen asiatischen Architektur inspiriert und begeistert die Bewohner mit einem wirklich offenen Geschmack und einem einzigartigen Komfort des als Option erhältlichen Möbelpakets. Der Hauptvorteil des Projekts ist seine Skala.

Neben der Villa wird es eine luxuriöse Eigentumswohnung geben, die eine eigene Infrastruktur für die Zugänglichkeit erzeugt, einschließlich Fitnesscenter, einem gemeinsamen Pool und Rezept.

Hinter den Wänden dieser erstaunlichen Villa werden Sie eine lebhafte Gemeinde mit ungehindertem Zugang zu vielen exquisiten Annehmlichkeiten entdecken und eine beispiellose Nähe zu den exquisiten Golffeldern, unberührten Stränden und vielen Restaurants und Einkaufszentren bieten