  4. Villa CHARIN PATTAYA

Villa CHARIN PATTAYA

Pattaya, Thailand
von
$924,237
;
7
Adresse
Optionen
Beschreibung
Medien
ID: 27388
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Skandinavische Oase im Herzen von Thailand: Eleganz, Komfort und Investitionsanziehung!
Installation! Volle Ausstattung!

CHARIN Pattaya ist ein Premium-Dorf, das saubere Linien von skandinavischen Design, Funktionalität und tropische Entspannung kombiniert. Geräumige Villen mit Designer-Finishs, Solarpaneele und privaten Terrassen bieten nicht nur Wohnen, sondern einen Lebensstil - ruhig, stilvoll und umweltfreundlich.

Ausstattung des Komplexes: Solarpaneele 10 kW, Pent Suite im zweiten Stock, Fitnessbereich, Wäscherei, Arbeitsbereich, Parkplätze + EV-Ladegerät, Gartenterrasse und Grünbereich.

Ideale Lage:
Nur wenige Minuten von den Stränden von Pattaya, Restaurants und Unterhaltung, aber eine ruhige, private Ecke von der Natur umgeben. Schneller Zugang zu den wichtigsten Autobahnen macht diese Lage bequem zum Wohnen und Mieten.

- Strände: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat (elite strand von North Pattaya);
5-7 Minuten - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Nachtmarkt
Golfclubs: 10-15 Minuten - Siam Country Club, Phoenix Golf
7 min - Bangkok Hospital Pattaya.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

