Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Thailand
von
$888,638
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Phuket Property Association
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Sakhu, Thailand
von
$234,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Overview 12 Exclusive Pool Villas Land Plot Sizes: 140 - 250 sq.m. Total Built-Up Area: 120 - 230 sq.m. Two villa types tailored to your needs: Type 1: 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m), and 2 Carports. Type 2: 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m)…
Phuket Property Association
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Sakhu, Thailand
von
$949,024
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 360–700 m²
3 Immobilienobjekte 3
Phuket Property Association
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Sakhu, Thailand
von
$461,780
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
moderne tropische Villen in Phuket, Thailand inmitten der grünen Umarmung der Berge ist dieses Villa -Projekt akribisch entwickelt, um mit der Natur zu harmonieren. Das Open -Space -Konzept verbindet nahtlos Innen- und Außenbereiche und lädt die sanfte Hotos von Brise und den weichen Sch…
Phuket Property Association
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Sakhu, Thailand
von
$1,55M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Die Geschichte von Phuvista. Die erste Bedeutung kommt vom Namen Phuket, die zweite Bedeutung mit dem gleichen Klang wie Berg im Thailändischen ist Phukhao, und Vista bedeutet spektakuläre Landschaft. Daher können alle drei Bedeutungen zu Phukets wunderschönem Berg kombiniert werden. Phuvist…
Phuket Property Association
Villa SRA
Villa SRA
Sakhu, Thailand
von
$384,043
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Willkommen bei SRA Villas Wir sind stolz darauf, dass das Leben in den SRA Villas immer verbunden ist. Unsere modernen und tropischen 5-Rai-Wohnräume geben den funktionalen Lebensstilen im Innen- und Außenbereich von Bedeutung und sind mit Blick auf die Berge und die Meeresbrise ausgestatt…
Phuket Property Association
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Thailand
von
$540,910
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Phuvista 3 - Naiyang Beach. Die moderne balinesische Luxus -Poolvilla für Sie. Entdecken Sie die Schönheit einer modernen balinesischen Luxus-Poolvilla, die schlanke, zeitgenössische Ästhetik und Spitze der Reichweite kombiniert, um einen optimalen Lebenskomfort zu erzielen. Diese neuen Poo…
Phuket Property Association
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Sakhu, Thailand
von
$745,249
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Phuket Property Association
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Thalang, Thailand
von
$647,903
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Phuket Property Association
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Sakhu, Thailand
von
$177,136
Ein verstecktes Juwel auf einer schönen tropischen Insel Bei Chao Wilai glauben wir, dass Komfort und Aufheitbarkeit Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, unserer Community eine erstaunliche Erfahrung mit dem besten Preis zu bieten. Nur wenige Minuten vom schönen Strand von Naiyang entf…
Phuket Property Association
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Thailand
von
$384,502
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Dies ist – Die sechste Phase des Aileen Nai Thon-Komplexes, der zwischen Nai Thon und Nai Yang liegt. Die Villen in dieser Phase werden auf einem sanften Hügel umgeben von tropischer Vegetation gebaut und liegen nur wenige Autominuten von den Sandstränden von Nai Thon und Nai Yang sowie dem…
Phuket Property Association
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Thailand
von
$534,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
„Wo die unentdeckte Natur Luxus trifft“. Der Name Amrits ist aus dem alten thailändischen Wort „Amarit“ verwurzelt, was das Wasser des Lebens bedeutet. Während sich unsere Villen in der Nähe eines der schönsten Strand von Phuket befinden, ist sie auch von einem üppigen Nationalpark umg…
Phuket Property Association
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Sakhu, Thailand
von
$243,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 120–414 m²
5 Immobilienobjekte 5
Bereit zum EinziehenÜber den Komplex:Ein exklusives Anwesen innerhalb einer gated Community mit 7 luxuriösen Villen, die jeweils mit einem privaten Pool ausgestattet sind. Layout-Optionen umfassen 2, 3, und 5 Schlafzimmer. Grundstücksgrößen reichen von 217 bis 312 m2, mit einer Baufläche von…
Tumanov Group
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Thailand
von
$451,941
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 206–266 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück gratis!*Für wen es geeignet ist: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach ist perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus, Ruhe und günstiger Lage in der Nähe der schönsten Strände von Phuket suchen. Es ist ideal für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf Komfort legen und…
Tumanov Group
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Thailand
von
$493,027
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 270 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die eine luxuriöse und ruhige Unterkunft inmitten der Natur suchen, sowie für Investoren, die an renditestarken Immobilien in einer beliebten Touristenlage interessiert sind.Über den Standort: Amrits Luxury Vi…
Tumanov Group
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Sakhu, Thailand
von
$643,272
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 240–456 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und als Geschenk zurück!* Für wen es ist: Wilawan Luxury Villas sind perfekt für Familien, die Ruhe und Komfort in Phuket genießen möchten, sowie für Investoren, die einkommensstarke Vermögenswerte suchen. Zum Standort: Die Villen liegen in der Nähe der Strände Layan, N…
Tumanov Group
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Sakhu, Thailand
von
$534,112
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 272–441 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Orienna Azure Villas sind ideal für anspruchsvolle Personen, die Luxus, Ruhe und Komfort schätzen. Es ist der perfekte Ort für einen persönlichen Wohnsitz, Freizeit oder gewinnbringende Investitionen in Phukets wachsenden …
Tumanov Group
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Thailand
von
$363,588
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 180–205 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Diese luxuriösen Villen sind ideal für diejenigen, die ein ruhiges und privates Leben in der Nähe der Natur in Phuket suchen. Aileen Villas Naithon wird die Anforderungen anspruchsvoller Käufer erfüllen, die Komfort und El…
Tumanov Group
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Sakhu, Thailand
von
$805,277
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 300–700 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die Luxus und Ruhe an der Küste von Phuket genießen möchten. Eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Käufer, die hohen Lebensstandard und Investitionsvorteile schätzen.Über den Standor…
Tumanov Group
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Thailand
von
$488,771
Etagenzahl 2
Moderne Villa in der Nähe von Layan Beach in Phuket. Tolle Option für dauerhaften Wohnsitz, Investition oder Vermietung! Einkommen ab 8 %! Ratenzahlung möglich! Aileen Villas Layan Phase V ist ein Komplex privater Villen mit Pool im modernen und luxuriösen Stil, nur 1 km vom Layan B…
DDA Real Estate
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Sakhu, Thailand
von
$876,492
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 448–585 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Wer profitiert: Ideal für alle, die Luxus und Komfort inmitten der Natur schätzen. Perfekt für anspruchsvolle Käufer, die ein ruhiges Leben und lukrative Investitionen in Phuket suchen.Über den Standort: Das Projekt TIARA Saku befindet sich …
Tumanov Group
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Thalang, Thailand
von
$597,110
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 300–388 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Dieses Projekt ist ideal für diejenigen, die ein luxuriöses Leben mit atemberaubendem Meerblick in Phuket anstreben, Privatsphäre und außergewöhnliche Qualität schätzen. Maison Sky Villa eignet sich sowohl als Dauerwohnsitz als auc…
Tumanov Group
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Sakhu, Thailand
von
$662,847
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 290–669 m²
7 Immobilienobjekte 7
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Ideal für: Das Projekt Phuvista Villas Naithon ist perfekt für alle, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe suchen, moderne Architektur schätzen und im Einklang mit der tropischen Natur leben möchten. Dieses Angebot richtet sich an anspruchsvo…
Tumanov Group
