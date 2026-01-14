Villa Serene Raya

Villa Projekt befindet sich 900 Meter von Bang Tao Beach

Bang Tao Strand ist einer der längsten Strände von Phuket mit einem unberührten Ozean und einem Luxus-Resort zu den besten Restaurants der Insel, Elite Beach Clubs und professionelle Golfplätze. Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 6048 Quadratmetern und besteht aus 14 Villen, deren Fertigstellung für September 2024 geplant ist. Eine Auswahl an Drei-Zimmer- und Vier-Zimmer-Villen mit Pools. Die Fläche der Villen variiert von 306 bis 391 m2 auf Grundstücken von 306 bis 434 m2.

Einer der Vorteile des Projekts ist seine günstige Lage. Neben dem berühmten Strand von Bangtao gibt es weitere berühmte Strände in der Nähe, wie Surin Beach (3,8 Kilometer), Kamala Beach (7.7 Kilometer) und Naithon Beach (14 Kilometer). Auch in der Nähe gibt es verschiedene Golfclubs, Restaurants und internationale Schulen.