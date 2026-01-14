  1. Realting.com
Villa Serene Raya

Ban Bang Thao, Thailand
$772,171
$2,753/m²
11
ID: 25467
Letzte Aktualisierung: 21.03.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Dorf
    Ban Bang Thao

Objekteigenschaften

Objektdaten

    Mit Innenausbau
    2

Innere Details

  • Sicherheit

  • Parken

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Villa Projekt befindet sich 900 Meter von Bang Tao Beach

Bang Tao Strand ist einer der längsten Strände von Phuket mit einem unberührten Ozean und einem Luxus-Resort zu den besten Restaurants der Insel, Elite Beach Clubs und professionelle Golfplätze. Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 6048 Quadratmetern und besteht aus 14 Villen, deren Fertigstellung für September 2024 geplant ist. Eine Auswahl an Drei-Zimmer- und Vier-Zimmer-Villen mit Pools. Die Fläche der Villen variiert von 306 bis 391 m2 auf Grundstücken von 306 bis 434 m2.

Einer der Vorteile des Projekts ist seine günstige Lage. Neben dem berühmten Strand von Bangtao gibt es weitere berühmte Strände in der Nähe, wie Surin Beach (3,8 Kilometer), Kamala Beach (7.7 Kilometer) und Naithon Beach (14 Kilometer). Auch in der Nähe gibt es verschiedene Golfclubs, Restaurants und internationale Schulen.

Ban Bang Thao, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
