Villa THE PEACEFUL

Ein neues Projekt von Premium -Villas an einem abgelegenen Ort

Das Projekt von Premium -Villas im Zentrum von Phuket in der Gegend von Sunton wurde im Februar 2023 erbaut.



In der Nähe befinden sich Porto de Phuket, das Einkaufszentrum Robinson Thalang und Boat Avenue sowie die Kajonkiet International School. Der Flughafen von Phuket ist 20 Minuten Fahrt

Der Komplex besteht aus 8 abgelegenen Villen. Einer ihrer Hauptvorteile sind aufregende Arten, von einigen Villen, die einen Blick auf den See auf dem Hügel haben, ein Panoramablick auf die Berge

Diese luxuriösen Villen werden in zwei verschiedenen Versionen präsentiert - Villen mit 2 Schlafzimmern und 3 Schlafzimmern

Auf dem Territorium des Komplexes gibt es auch ein Clubhaus, ein Spa und ein Fitnessstudio sowie eine runde Videoüberwachung