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Neubau Häuser in Provinz Phuket, Thailand

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Phuket
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Villa Narana
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Villa Narana
Thalang, Thailand
von
$942,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 516–539 m²
5 Immobilienobjekte 5
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Phuket Property Association
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Thailand
von
$1,58M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 650 m²
1 Immobilienobjekt 1
Canopy HillsPrivate Wohnanlage mit 9 Aussicht, geräumige und funktionale Villen, sorgfältig gestaltet für Familien mit Kindern.Villen sind eine ideale Wahl und eine vernünftige Lösung für langfristige Familienresidenz in Phuket.Dies ist nicht ein weiteres Resort-Eigentum, sondern ein Premium…
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Consulting VP Park SRL
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Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thailand
von
$2,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica Ocean Valley ist ein Projekt von Luxusvillen mit einem Pool, der von einem der sehr erfolgreichen Entwickler von Villen in Phuket entworfen wurde. Der Komplex befindet sich in Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, in der Nähe des Yachthafens von Ao Por Grand Marina. Au…
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Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
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Villa The Priva Golf Course
Kathu, Thailand
von
$980,435
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 532–817 m²
4 Immobilienobjekte 4
Einkommensgarantie Über den Komplex: Die Villen bieten 5 Schlafzimmer, darunter ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit Terrasse, Badezimmer und Arbeitsbereich. Das große Wohnzimmer verfügt über Panoramafenster, einen Essbereich und eine europäische Küche. Ein zusätzliches Wohnzimmer befindet s…
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Provinz Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 1
Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!Mögliche Mietrendite: ~6%!Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.MONO Champaca - exklu…
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Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
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Villa NATURALE POOL VILLAS
Provinz Phuket, Thailand
von
$1,08M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Investitionsmöglichkeit mit hohem Einkommenspotenzial: einzigartige Villen mit privaten Pools im malerischen Bang Tao Bereich von Phuket!Installationen verfügbar!Naturale Pool Villas ist eine Residenz im Herzen von Bang Tao, 5 Minuten von Porto de Phuket und Blue Tree entfernt. Wir haben ein…
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Provinz Phuket, Thailand
von
$793,143
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villen mit einem Pool Trinity Village in einem modernen Luxus-Stil gebaut und wird eine ausgezeichnete Wahl für dauerhafte Residenz und für einen Urlaub in Phuket zu mieten!Installationen verfügbar!Moderne Villen mit einem Pool, die Modernismus, Minimalismus und Kunstdeco kombinieren. Harmon…
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Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
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Villa Botanica Montazure
Kamala, Thailand
von
$1,38M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 450–575 m²
3 Immobilienobjekte 3
Entfernung zum Meer: 1000 m, zuverlässiger EntwicklerÜber die Anlage:Der Komplex besteht aus 16 privaten Villen mit Pool, geliefert mit Endbearbeitungsarbeiten, eingebauten Sanitäranlagen, Möbeln und Klimaanlage. 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung sind vorhanden. Komplettes Mö…
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Tumanov Group
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Villa ISLAND COLLECTION
Villa ISLAND COLLECTION
Villa ISLAND COLLECTION
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Villa ISLAND COLLECTION
Choeng Thale, Thailand
von
$1,90M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Investieren Sie in Luxusvillen in der prestigeträchtigen Gegend von Bang Tao! Einkommen von 7%! Dies ist eine großartige Chance, Eigentümer einer Immobilie zu werden, die sehr gefragt sein wird. Ratenzahlungen! In der Nähe von Bang Tao Beach! Die Villa ist möbliert! Ich SLAND-…
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Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
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Villa Kamernyj kompleks
Ban Bang Ku, Thailand
von
$556,466
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 1
🏡 Villы 297🌴 Tayland, Phuket (eine Region mit gemütlicher Logistik, rhino British International School)💰 von 19 276 000 THB (~ von 540.000 $)♪🔥 ✅ Varnay Format✅ Bolshaya territoria bole 70 Paradies (✅ 1✅ Ryaddom British International School✅ Balance: Stille + быстрый стстоп кинстре Paddeln♪🏡…
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Риэлтор без границ
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Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
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Villa HOME TOWN
Provinz Phuket, Thailand
von
$444,049
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen auf der Insel Phuket zu investieren! Dies ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen!700m zum Strand!Ausstattung: Lobby, Bibliothek, Kaffee-Bar, öffentliche Klinik, Restaurant, Rund-um-die-Uhr-Shop, Gemein…
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Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
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Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thailand
von
$739,540
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 360–461 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die einen luxuriösen Lebensstil, Sicherheit und Komfort schätzen. Das Projekt ist auf die Bedürfnisse von Familien, Geschäftsleuten und Investoren zugeschnitten, die ein stabiles Einkommen und finanzielles W…
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Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
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Villa Ozone Grand Residences
Phuket, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
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Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
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Villa Isola Sky s basseynom
Phuket, Thailand
von
$1,98M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Isola Sky ist eine luxuriöse Poolvilla, die ein Paradies für Entspannung und Ruhe ist, mit einzigartigen Designelementen und attraktiven Materialien, die sie von anderen luxuriösen Häusern auf der Insel unterscheiden. Der Komplex besteht aus drei exklusiven Villen mit Swimmingpool, zwei Vil…
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Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
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Villa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Thailand
von
$1,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 625–1 341 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Ideal für: Das Projekt Botanica Ocean Valley Villas ist perfekt für diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben möchten, ohne auf Komfort und Luxus zu verzichten. Es ist eine ideale Wahl für Familien und Investoren, die Exklusivität und Ruhe sch…
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Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Alle anzeigen Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Thalang, Thailand
von
$757,492
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 516–1 056 m²
11 Immobilienobjekte 11
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Narana Villa Phuket ist perfekt für anspruchsvolle Investoren und diejenigen, die luxuriöses Wohnen neben Mai Khao Beach suchen. Dieses Projekt ist auf komfortables Wohnen ausgelegt und bietet eine hohe Investitionsattraktivi…
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Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
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Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 533–606 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Das Erawana Grand-Projekt ist ideal für anspruchsvolle Käufer, die luxuriöses Wohnen und rentable Investitionen suchen. Dieser Komplex ist auf maximalen Komfort und Privatsphäre ausgelegt.Über den Standort: Erawana Grand liegt in der…
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Tumanov Group
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Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Alle anzeigen Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
KONZEPTMit Inspiration, um die perfekte Wohnung zu schaffen, mit tropischem südostasiatischen Hausdesign und modernen Häusern aus westlichen Ländern, um eine moderne Pool-Villa mit der Wärme der Natur und hoher Privatsphäre gefüllt. Exklusiv für nur fünf Familien.Das Haus ist für die Koexist…
Verein
Phuket Property Association
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Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Alle anzeigen Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Thailand
von
$2,55M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das BB Horizon Resort ist ein Luxusanwesen für komfortables Wohnen in Phuket. Das 62.346,08 m2 große Gelände umfasst 13 niedrige Eigentumswohnungsgebäude, ein Fünf-Sterne-Hotel, Villen, ein Clubhaus, einen Jachthafen, Promenaden, Schwimmbäder und mehr. Alles, was Sie für einen Kurzurlaub od…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Alle anzeigen Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Thailand
von
$584,683
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Die Panora Pool Villas – sind 38 Luxusresidenzen, die die Vorteile von Villa-Lifestyle mit der einzigartigen Infrastruktur eines großen Eigentums kombinieren. Panora Villas liegt nur wenige Gehminuten von wunderschönen Stränden von Surin und Bangtao entfernt. Die Marke Panora selbst ist zu e…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Alle anzeigen Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Thailand
von
$638,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Modern villas with a pool in the most beautiful place Phuket A project located on the shore of a calm beach Tao is one of the most popular real estate in the market. The Bang Tao area is known for well-developed infrastructure-a huge selection of restaurants, supermarkets, boutiques, hospi…
Verein
Phuket Property Association
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Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Alle anzeigen Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Thailand
von
$1,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Die Ozone Luxury Villas, eine zweistöckige Villa, besteht aus 5 modernen, zeitgenössischen privaten Luxusvillen mit vier bis fünf Schlafzimmern, alle mit eigenem Bad, begehbarem Kleiderschrank, offenem Wohnbereich mit raumhohen Fenstern und hohen Decken, die Rückzugsorte mit kühlender Brise …
Verein
Phuket Property Association
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Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Alle anzeigen Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Thailand
von
$192,251
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wyndham Grand Phuket Surin Strand ist einer der renommiertesten und luxuriösesten Orte, um in Phuket, Thailand zu leben. Diese Wohnanlage ist die perfekte Kombination aus modernem Design, hohem Komfort und erstklassigen Annehmlichkeiten.Die unmittelbare Nähe zum Strand und die luxuriösen Lan…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Alle anzeigen Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thailand
von
$863,423
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 462–593 m²
2 Immobilienobjekte 2
Verein
Phuket Property Association
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Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Alle anzeigen Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Si Sunthon, Thailand
von
$2,99M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Punyisa Bang Jo is strategically located in one of Phuket’;s most sought after residential areas, conveniently located halfway between heroines monument and Laguna. Bang Jo, is just 10-15 minutes from Phuket’;s loveliest beach’;s, golf at Laguna Phuket and just minutes away from the vibrant …
Verein
Phuket Property Association
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Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Alle anzeigen Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Si Sunthon, Thailand
von
$435,507
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 300–420 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es ist: Perfekt für anspruchsvolle Investoren und Luxusliebhaber, die einen komfortablen und eleganten Aufenthalt inmitten der natürlichen Schönheit von Phuket suchen.Über den Standort: Alisha Grand liegt im malerischen Stadtteil Thalang von…
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Tumanov Group
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Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
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Villa Prime Villas
Si Sunthon, Thailand
von
$400,954
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 211 m²
2 Immobilienobjekte 2
Haustiere erlaubt, voll möbliertÜber den Komplex:Die Fertigstellung dieses neuen Wohnkomplexes in Phuket ist für Dezember 2023 geplant. Der Komplex besteht aus 13 privaten Villen mit jeweils 4 Schlafzimmern und angrenzenden Pools. Die moderne Architektur verbindet sich mit umweltfreundlichen…
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Tumanov Group
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Alle anzeigen Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Si Sunthon, Thailand
von
$795,292
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Trinity Village Poolvillen sind in einem modernen Luxusstil gebaut und eine ausgezeichnete Wahl sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für Ferienvermietungen in Phuket! Ratenzahlung möglich! Zeitgenössische Poolvillen, die Modernismus, Minimalismus und … vereinen Art Deco. Harmonisch…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
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Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Thailand
von
$977,836
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 350–441 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist:Civetta Grand Villas ist perfekt für diejenigen, die Luxus und Privatsphäre in einer der malerischsten Ecken von Phuket suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Käufer konzipiert, die Wert auf Komfort und hohe Investition…
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Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
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Villa THE MOMENTUM
Thalang, Thailand
von
$671,298
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Layan: Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern und 4 Bädern, ideal zum komfortablen Wohnen und Mieten! Ratenzahlung möglich! Preiserhöhung pro Jahr: Preisdifferenz nach Fertigstellung kann erreicht werden 20–30 %. Das Momentum ist eine hohe Konzentra…
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Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
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Chalong, Thailand
von
$493,027
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 328–415 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Investoren, die eine Kombination aus Luxus und Umweltfreundlichkeit im Herzen von Phuket suchen. Ideal für Familien und diejenigen, die Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit legen.Über den Standort…
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Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
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Villa Anchan Indigo
Thalang, Thailand
von
$759,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 354 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für alle, die einen luxuriösen, modernen und ruhigen Lebensstil in einer malerischen Gegend suchen und hochwertige Investitionen zu schätzen wissen.Über den Standort: Anchan Indigo befindet sich in Thalang, dem nördlichen T…
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Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Choeng Thale, Thailand
von
$1,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2007
Etagenzahl 1
Fläche 281 m²
2 Immobilienobjekte 2
Vollmöblierung Über den Komplex: Der Komplex besteht aus 15 Villen im thailändisch-balinesischen Stil mit 1 bis 4 Schlafzimmern und jeweils einem Badezimmer. Die Villen sind mit einer komplett eingerichteten europäischen Küche, einem Wohn- und Essbereich mit Panoramafenstern ausgestattet. Bl…
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Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
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Villa Manick Hillside
Si Sunthon, Thailand
von
$2,15M
Etagenzahl 2
Fläche 820 m²
1 Immobilienobjekt 1
Manick Hillside Villen bieten Luxusleben in einem friedlichen OrtUnsere Villen bieten einen atemberaubenden Blick auf die Berge und ein exquisites modernes Innendesign und schaffen einen Raum, der sowohl Familienkomfort als auch Eleganz bietet.Nur eine 15-minütige Fahrt von Laguna und Bang T…
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Phuket Property Association
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Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Alle anzeigen Villa Alisa
Villa Alisa
Choeng Thale, Thailand
von
$591,295
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine private Poolvilla, die traditionellen und modernen thailändischen Stil vereint. Sie ist für jemanden gemacht, der eine schlichte Residenz mit exquisiten Details sucht und sich über die harmonische Dekoration dieses modernen Hauses mit thailändischem Kunsthandwerk wundert.Eine hübsch geb…
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Phuket Property Association
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Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Alle anzeigen Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Phuket, Thailand
von
$546,122
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
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Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Alle anzeigen Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 388–420 m²
2 Immobilienobjekte 2
Projekt exklusiver Designervillen in der prestigeträchtigen Gegend von PhuketDieses Projekt umfasst 40 exklusive Villen, von denen jede ein Meisterwerk von Architektur und Design ist. Das wesentliche visuelle Konzept des Projekts ist der Bau von zweistöckigen Villen rund um das offene Gebiet…
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Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
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Villa Trisara
Choeng Thale, Thailand
von
$3,60M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 1
Fläche 630–2 077 m²
9 Immobilienobjekte 9
Entfernung zum Meer: 150 m, EinkommensgarantieÜber den Komplex:In einer abgeschiedenen Bucht von Phuket gibt es 37 luxuriöse Privatvillen, die alle einen atemberaubenden Meerblick bieten. Die Villen verfügen über geräumige Wohnbereiche im Innen- und Außenbereich sowie private Pools, die exot…
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Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Alle anzeigen Villa Lake House
Villa Lake House
Choeng Thale, Thailand
von
$1,69M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 2
Fläche 350 m²
2 Immobilienobjekte 2
Vollständig möbliert, Einkommensgarantie Über den Komplex: Auf der Westseite von Phuket gibt es 32 luxuriöse Privatvillen im modernen tropischen Stil. Die Villen haben Grundstücke von 400 bis 1200 qm und umfassen 3-4 Schlafzimmer. Der Komplex ist mit einem SmartHome-System, privaten Pools mi…
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Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
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Villa ALLTHAI Villages
Thep Krasatti, Thailand
von
$830,909
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 489–714 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Ideal für alle, die exklusiven Luxus und hohen Lebensstandard in einem tropischen Paradies suchen. Das Projekt richtet sich an anspruchsvolle Investoren, die Wert auf Komfort und Sicherheit bei ihren Investitionen legen.Über den Stan…
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Tumanov Group
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Villa Kiri Buddha Pool Villa
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Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Thailand
von
$509,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 192–498 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die luxuriöse Abgeschiedenheit mit maximalen Annehmlichkeiten in einem tropischen Paradies suchen. Geeignet für Familien mit Kindern sowie für diejenigen, die Investitionsmöglichkeiten in Betracht ziehen.…
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Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
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Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
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Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Konzept DesignFür Ihr größtes Leben an einem bestimmten Ort ist THE RESIDENCE PRIME für Exklusivität in allen Aspekten Ihres privilegierten Lebens konzipiert. Mehr als ein einfaches “Heimat” aber ein wertvolles Geschenk namens “Perfektion”. Das ultimative in Ihrer Reichweite. Entdecken Sie d…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Ao Yon Beach Villas
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Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Thailand
von
$1,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 274–453 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Perfekt für anspruchsvolle Personen, die Wert auf Luxus, Ruhe und einzigartige Naturaussichten legen. Diese Villen sind eine ausgezeichnete Wahl sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für eine rentable Investition.Über den St…
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Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
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Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 337 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Wer ist es für:Die perfekte Wahl für anspruchsvolle Personen, die eine Kombination aus Luxus, modernem Komfort und eine wertvolle Investition in einer der renommiertesten Standorte von Phuket suchen.Über den Standort:Das Dareeya Villas liegt nur …
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Villa Saturdays Villas
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Rawai, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 183–211 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen: Ideal für alle, die Luxus und Ruhe in Phuket suchen. Saturdays Villas sind für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Komfort, Privatsphäre und vielversprechende Investitionen legen.Über den Standort: Saturdays Villas liegen in der Nähe von Ra…
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Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
Hütte Ocean View Cottages
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Hütte Ocean View Cottages
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Pa Tong, Thailand
von
$172,724
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
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Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
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Villa The Trinity Village
Si Sunthon, Thailand
von
$793,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Das Trinity Village ist ein neues Luxus-Wohnprojekt mit Poolvillen zum Verkauf in Phuket. Das Trinity Village befindet sich in Pasak Soi 8, nur wenige Minuten von Bangtao Beach, Layan Beach und dem Laguna Golf Course an der Westküste von Phuket entfernt. Das Trinity Village ist eine privat…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
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Villa Goldena Twin
Kamala, Thailand
von
$342,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Stylish Townhai in der Nähe des Meeres Mit diesem Projekt kann Ihr Traum von Leben in Ihrem eigenen Haus in Gehminuten vom Meer zu Wirklichkeit werden. Der Stadthauskomplex kombiniert die Bequemlichkeit des Lebens in seinem eigenen Geräumigen Haus. Kamala hat die Herrlichkeit des Familienb…
Verein
Phuket Property Association
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Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
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Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$967,550
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 329 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die neue Phase luxuriöser Villen Das Projekt befindet sich in einem der vielversprechendsten in Bezug auf die Dynamik der Entwicklung und der Nachfrage nach dem Gebiet von Phuket, nur 5 Minuten vom Bang Tao Beach und den Reichen an der Unterhaltung der Distriktinfrastruktur entfernt. Hier …
Verein
Phuket Property Association
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Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
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Villa Above element
Choeng Thale, Thailand
von
$1,02M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
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Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,32M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Etagenzahl 1
Fläche 345–380 m²
3 Immobilienobjekte 3
Entfernung zum Meer: 500 m, Einkommensgarantie, komplett möbliert, zuverlässiger Entwickler Über die Anlage: Ein Komplex aus einsamen Villen am Ufer der Andamanensee, jede mit einem privaten Pool, Wohnzimmer, Essbereich und offener Küche. Geräumige Schlafzimmer sind mit individuellen Badezim…
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Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
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Villa VIP Galaxy Villa
Rawai, Thailand
von
$624,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 280–565 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!* Für wen ist es: VIP Galaxy Rawai Villas sind ideal für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus, Komfort und lukrativen Investitionen suchen. Dieses Projekt ist für anspruchsvolle Eigentümer geschaffen, die Wert auf einen hohen Lebensstandard und e…
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Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
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Villa Isola Palms Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,53M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 887 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Isola Palms Phuket ist ideal für diejenigen, die eine Kombination aus außergewöhnlichem Luxus und Ruhe auf der malerischen Insel Phuket suchen. Dieses Projekt ist für wohlhabende Personen konzipiert, die ein hohes Maß an Komfort un…
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Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
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Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Thailand
von
$919,448
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Verein
Phuket Property Association
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Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
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Villa Khram at Karon
Karon, Thailand
von
$2,67M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thailand
von
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY ist ein neues Haus- und Villaprojekt in Chongtal, Phuket. Das Design des Projekts verbindet Modernität mit einem luxuriösen Lebensstil. Der Komplex besteht aus 12 prächtigen Villen mit Swimmingpool und 4 oder 5 Schlafzimmern von 1026 m² bis 1897 m². Jede Villa ver…
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Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
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Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Thailand
von
$501,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Verein
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thailand
von
$704,810
Etagenzahl 1
Botanica Modern Loft II ist ein Projekt von luxuriösen und modernen Villen mit einem Swimmingpool am Bang Tao Beach im Westen von Phuket. Das Dorf liegt in einer ruhigen Gegend in der Nähe der entwickelten Infrastruktur von Bang Tao Beach. Der Komplex besteht aus 52 Wohnungen und wurde…
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Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
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Villa D Architecte Aela
Rawai, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
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Phuket Property Association
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Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
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Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Thailand
von
$885,071
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Willkommen in der Elite Innovative Collection von Saison Luxus Villas Wo wir das Luxusleben auf neue Höhen bringen. Jede Villa in unserer Sammlung ist ein echtes Meisterwerk, das sorgfältig ein Erbe außergewöhnlicher Opulenz bietet. Unsere Eigenschaften mischen die anspruchsvolle Ästheti…
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Phuket Property Association
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Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
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Villa Patina Courtyard Villa
Si Sunthon, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 271–318 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe in einem tropischen Paradies suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf Exklusivität, Komfort und Nähe zur Natur legen.Über den St…
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Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
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Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Thailand
von
$424,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 240–339 m²
8 Immobilienobjekte 8
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe im geschäftigen Paradies Phuket suchen. Dieses Projekt richtet sich an anspruchsvolle Käufer, die Komfort und Investitionsmöglichkeiten schätzen.Über den Standort: „L…
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Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
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Villa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Thailand
von
$246,239
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 150–440 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Für wen es ist:Das T Forest-Projekt ist ideal für Elite-Investoren, Rentner und Urlaubs-Hausbesitzer, die Abgeschiedenheit, Komfort und Anlage attraktiv schätzen.Über den Standort:Der T Forest befindet sich an der ruhigen Ostküste von Phuket, umg…
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Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
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Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Ban Bang Thao, Thailand
von
$437,972
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 1
Fläche 328–392 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Eine ideale Option für alle, die eine Mischung aus Ruhe und Luxus an einem der besten Strände Phukets suchen. Geeignet sowohl für den Eigenbedarf als auch für rentable Investitionen, insbesondere für diejenigen, die an Mietei…
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Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
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Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thailand
von
$828,973
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica LouvreEingebettet in die ruhige Landschaft von Bangtao Beach, entlang der ruhigen Pasak Soi 8 in Cherngtalay, Phuket, Thailand, ist die Botanica Luxury Villa ein Beweis für zeitgenössische Eleganz und kultiviertes Wohnen.Inspiriert von der ikonischen Silhouette des Louvre-Museums in…
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Phuket Property Association
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Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
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Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$2,64M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 414 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas sind perfekt für diejenigen, die eine luxuriöse und geräumige Unterkunft in erstklassiger Lage in Phuket suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf…
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Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
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Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Thailand
von
$107,145
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Infinity Life Club ist ein einzigartiger Komplex für ein komfortables und sorgloses Leben im Schoß der Natur in Phuket. Das Projekt bietet nicht nur Apartments, sondern auch Villen mit privaten Pools, die modernen Komfort mit hochwertigen medizinischen Pflege- und Wellnessservices kombiniere…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
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Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Thailand
von
$4,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 3
Fläche 1 275–1 600 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Ideal geeignet für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe an einer der schönsten Küsten der Welt suchen. Diese Immobilie ist für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf höchsten Komfort und Privatsphäre legen.Über den Sta…
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Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
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Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Thailand
von
$575,899
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 456 m²
2 Immobilienobjekte 2
6% Einkommensgarantie Über den Komplex: Diese Sammlung von 5 exquisit gestalteten Villen bietet einen Zufluchtsort inmitten der Natur in einer prestigeträchtigen Gegend von Phuket. Jede Residenz verfügt über 4 Schlafzimmer mit eigenem Bad, ein 58 m² großes Hauptschlafzimmer mit begehbarem Kl…
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Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
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Villa Sunrise Estates – Phase 4
Si Sunthon, Thailand
von
$281,847
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 116–263 m²
11 Immobilienobjekte 11
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für diejenigen, die den Komfort und Luxus des Lebens in Phuket erleben möchten. Geeignet für anspruchsvolle Käufer, die Qualität und Liebe zum Detail schätzen.Über die Lage: Liegt im Herzen des renommierten Bezirks T…
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Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
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Villa AG Club
Thep Krasatti, Thailand
von
$686,701
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
The club village of Willia Club Villas is an ideal place to live and invest in the heart of the most sought -after corner of Phuket! Our villas are not just at home, but a high -profit investment proposal. Without exaggeration-an ideal location: in the neighborhood there are two comfor…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket, Thailand
von
$439,367
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
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Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
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Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Thailand
von
$1,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Nature ’; Die Ruhestilla Sai Yuan befindet sich in unmittelbarer Nähe des bezaubernden Nai Harn-Strandes. Dieses neue Immobilienprojekt präsentiert eine Sammlung exquisiter 4-Schlafzimmer-Poolvillen, die nahtlos zeitgenössische Komfort mit der ruhigen Umgebung verschmelzen. Über den ausreich…
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Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Alle anzeigen Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thailand
von
$908,008
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern und einem privaten Pool im Chalong -Bereich, Phuket Der Star Silas Villas Complex ist ein Ort, an dem Sie Komfort und Luxus genießen können, umgeben von schöner Natur. Jede der 16 Villen dieses einzigartigen Komplexes ist eine harmonische Kombination aus mode…
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Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Alle anzeigen Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Nakara Grand Luxury Villas - Dies ist nicht nur Wohnungen; Dies ist eine Wahl des Lebensstils. Unabhängig davon, ob Sie nach einem abgelegenen Ort zum Entspannen, einem luxuriösen Haus zur Entspannung oder einem profitablen Investitionsvorschlag suchen, bietet dieses Projekt alles. Aufgrund …
Verein
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Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thailand
von
$744,269
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 320 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr eigenes Stück Paradies luxuriöses Leben von der Natur umgeben Das Beste in der Phuket Hotel Residence unter einer internationalen Marke. Eine Sammlung von 68 Apartments und Villen mit einer von der Natur inspirierten Sea View befindet sich zwischen den Bergen und dem Meer Genieße…
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Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
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Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Thalang, Thailand
von
$470,547
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Investieren Sie in eine einzigartige Villa mit privatem Pool und atemberaubendem Design in einem der attraktivsten Gegenden von Phuket!Installationen verfügbar!Phuvista 3 NaiYang ist ein Wohnkomplex in der Gegend von Nai Yang Beach in Phuket. Dieses Projekt kombiniert bequeme Lage, hohen Kom…
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Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Alle anzeigen Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thailand
von
$1,36M
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Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 60–1 590 m²
19 Immobilienobjekte 19
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und natürlicher Harmonie in Phuket suchen. Dieses Projekt wird anspruchsvolle Käufer und Investoren anziehen, die Einzigartigkeit, Komfort und eine vorteilhafte Lage schätze…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
353,145 – 353,249
Wohnung 2 zimmer
88.0
563,814
Villa
430.0 – 1 590.0
1,49M – 5,58M
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Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Alle anzeigen Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,43M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 598 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Eine ideale Wahl für alle, die ein luxuriöses Leben inmitten der Natur suchen. Geeignet für Familien, Paare und Investoren, die Wert auf Komfort und Privatsphäre legen.Über die Lage: Botanica Lakeside liegt im prestigeträc…
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Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Thailand
von
$363,588
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 180–205 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Diese luxuriösen Villen sind ideal für diejenigen, die ein ruhiges und privates Leben in der Nähe der Natur in Phuket suchen. Aileen Villas Naithon wird die Anforderungen anspruchsvoller Käufer erfüllen, die Komfort und El…
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Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
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Villa Vista Del Mar
Sakhu, Thailand
von
$949,024
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 360–700 m²
3 Immobilienobjekte 3
Verein
Phuket Property Association
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Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Choeng Thale, Thailand
von
$2,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2006
Etagenzahl 2
Fläche 650 m²
2 Immobilienobjekte 2
1000 m zum Meer, Garantiertes EinkommenÜber den Komplex:Luxuriöse Villen in Phuket bieten einzigartige Möglichkeiten zur Entspannung und Investition. Geräumige moderne Villen sind von malerischen Landschaften und einem See umgeben und liegen nur 1 km vom Strand Bang Tao entfernt. In der Nä…
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Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
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Villa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,51M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 432–1 000 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für Liebhaber von Luxus und Wohnkomfort mit atemberaubender Aussicht in Phuket. Geeignet für diejenigen, die profitable Investitionen in einer sich entwickelnden Region suchen.Über den Standort: Das luxuriöse Cohiba Villas …
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Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
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Villa The Menara Hill
Si Sunthon, Thailand
von
$744,269
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Menara Hill Phuket ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das von traditioneller marokkanischer Architektur und Gestaltung inspiriert ist. Das Projekt besteht aus 24 Villen, die mit aufwendigen Details und Strukturen gestaltet sind, die das marokkanische Erbe widerspiegeln. Das Konzept der Natur is…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
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Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Thailand
von
$460,350
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Allthai Village - Ein neues Projekt, das 60 luxuriöse Villen mit 2-4 Schlafzimmern im Zentrum von Phuket umfasst, umgeben von tropischen Wäldern zwischen Mai von Khao und Bangtao, wird dieses Gebiet Phuket Rublevka genannt. Auf dem Gebiet des Geländes befinden sich private Pools mit 4x6 Mete…
Verein
Phuket Property Association
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket, Thailand
von
$1,63M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Isola Palms ist ein luxuriöser Komplex, der aus 8 Privathäusern mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer besteht! Jede Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 5 Badezimmer. Der Komplex befindet sich auf einem Hügel mit Blick auf Layan Beach an der Nordwestküste von Phuket. Der Strand i…
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Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
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Villa Balco Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Thailand
von
$880,326
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 355–490 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Dank seines luxuriösen Designs und seiner günstigen Lage ist Balco Bangtao Beach perfekt für diejenigen, die eine Kombination aus Komfort und Natur schätzen. Das Projekt wurde für anspruchsvolle Käufer geschaffen, die Strandurlaub …
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Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
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Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Es gibt 10 private Villen auf dem geschützten Gebiet mit jeweils ein individuellem Pool Der gesamte Wohnbereich befindet sich in der Mitte der Villa und kombiniert das Wohnzimmer, das Esszimmer und die Küche. Vier Schlafzimmer befinden sich neben verschiedenen Seiten, alle Schlafzimmer ver…
Verein
Phuket Property Association
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
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Villa MONO Champaca
Provinz Phuket, Thailand
von
$524,059
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!Mögliche Mietrendite: ~6%!Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.MONO Champaca - exklu…
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Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Thailand
von
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM „Erleben Sie unvergleichlichen Luxus in einer privaten Poolvilla inmitten einer bezaubernden Naturlandschaft, die Sie wie zu Hause begrüßt“ Wir stellen vor: The Pano – eine luxuriöse und private Poolvilla im Herzen üppiger, grüner Natur. Der geräumige Luxus wu…
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Phuket Property Association
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Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
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Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$682,020
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 393 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Marquis Estates ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Käufer, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre in einem tropischen Paradies suchen. Geeignet für Familien, Investoren und alle, die eine prestigeträchtige Unterkunft…
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Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
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Villa Tri Vananda
Thalang, Thailand
von
$1,43M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 333–853 m²
6 Immobilienobjekte 6
luxuriöse Villen im Herzen eines einzigartigen Gesundheitsresorts auf Bang Tao Ein neues, herausragendes Projekt, das in der luxuriösesten natürlichen Zone des Elite -Distrikts von Bang Tao in der Nähe der reichhaltigen Infrastruktur seines Teils hervorragend ist. Er wird einen ganzheitlic…
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Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
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Villa Patina Courtyard
Si Sunthon, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Welcome to the luxury villa and modern by Patina Courtyard Villa. The decoration style is modern tropical. Design of the villa be close to the natural. The villa It blends into the environment and private as possible. Location- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket…
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Phuket Property Association
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Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
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Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thailand
von
$350,356
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
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Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
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Villa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$134,213
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 37–158 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Lösung für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe in Phuket suchen. Geeignet als Eigenheim sowie als lukrative Investition.Über den Standort: Villoft Zen Living befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend der …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.4
147,028
Villa
37.4 – 158.3
147,028 – 720,139
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Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
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Villa Akra collection Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$821,797
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Tauchen Sie ein in die Natur’;s umarmen Sie mit unseren Boutique-Boutique-Baby-Pool-Villen. Wo Luxus Ruhe trifft und unvergessliche Erinnerungen inmitten des üppigen Grüns der Bucht von Layan schafft.Unser kostenloser Shuttleservice zum Layan Beach betreibt täglich einen bequemen Transport z…
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Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
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Villa Botanica Forestique
Thalang, Thailand
von
$1,34M
Etagenzahl 1
Botanica Forestique wurde mit einer einzigartigen Mischung aus urbanem Leben, gesundem Lebensstil und natürlicher Schönheit entwickelt. 65 Villen in modernem Luxusdesign mit Grundstücksgrößen von 674 bis 1.168 m² und bebauter Fläche von 424 bis 567 m². 4 Schlafzimmer und 5-6 Badezimmer. D…
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thailand
von
$579,736
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN ist ein Elitedorf, das aus 11 Premium-Villen mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer besteht. Jede der Villen ist mit eingebauten Möbeln ausgestattet, die maximale Funktionalität und Komfort bieten und gleichzeitig freien Platz bieten. Der Villen…
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Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
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Si Sunthon, Thailand
von
$1,55M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 528–684 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre suchen. Punyisa Luxury Villas Bang Jo eignet sich sowohl als Dauerwohnsitz als auch als Investition mit hohem Einkommen.Über den Standort: Liegt im renommie…
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Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
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Villa Fifth Element
Choeng Thale, Thailand
von
$913,011
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 370 m²
3 Immobilienobjekte 3
800 m zum Meer, komplett möbliert Über die Anlage: Bei diesem neuen Projekt handelt es sich um eine moderne Wohnanlage mit Fertigstellung im Jahr 2023. Es besteht aus 2 Gebäuden mit jeweils 7 Etagen. Der Komplex umfasst insgesamt 139 Einheiten, darunter Studios, Apartments mit 1 Schlafzimmer…
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