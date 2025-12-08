  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Nong Pla Lai
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Nong Pla Lai, Thailand

wohnungen
12
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Pattaya, Thailand
von
$100,884
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in ein stilvolles Zuhause mit hohem Gewinnpotenzial zu investieren! Das Haus ist fertig! Bereit zum Einzug! Komplett möbliert! Blick auf den Garten! Coco Vile ist das neueste Immobilienprojekt, das wunderschön gestaltete Einfamilienhäuser im entspannten skandin…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Alle anzeigen Villa HORIZON
Villa HORIZON
Pattaya, Thailand
von
$259,587
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen mit hohem Ertragspotenzial in North Pattaya zu investieren! Es ist ideal für ein komfortables Leben und erfolgreiche Investitionen.Erträge bis zu 8% im Jahr!Erleben Sie die Funktionalität des Raumes und der Ruhe in der exklusiven HORIZON-Unterkunft, w…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Alle anzeigen Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Pattaya, Thailand
von
$232,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Atemberaubende Villa im Wohnkomplex B HOME ESTATE in einer ruhigen Gegend von Huai Yai! Ratenzahlung möglich! Die exklusive Wohnanlage Tropical Village 3 ist im modernen tropischen Stil gestaltet und bietet die perfekte Kombination aus Luxus und Kom…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Alle anzeigen Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thailand
von
$615,127
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elite Boutique-Dorf Lavender Villa in Pattaya!15 exklusive Villen mit privaten Pools im Stil des modernen Luxus!Mietertrag: 7-9% pro Jahr!Einzelne Zahlungspläne für den Kunden sind möglich!Eingebaute Möbel und Ausrüstung sind im Preis inbegriffen!Ausstattung: 5-Meter Decken, Glasfenster, Was…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Auf der Karte
Realting.com
Gehen