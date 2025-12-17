  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Pattaya, Thailand

Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya, Thailand
von
$80,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villen SABAI HOME 8 in Bang Lamung, Pattaya! Eine attraktive Investition in Ihre Zukunft! Ratenzahlung möglich! Komplett möbliert! Jede Residenz verfügt über großzügige Grundrisse, die den Bewohnern sowohl Komfort als auch Bequemlichkeit bieten. Für diejenigen, die eine harmonische Kombinati…
DDA Real Estate
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Alle anzeigen Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Pattaya, Thailand
von
$207,964
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in luxuriöse ELEMENT-Villen zu investieren! Ratenzahlung! Entdecken Sie Ihr Traumhaus bei Patta Element. Mit einer Sammlung von über 5 verschiedenen Wohndesigns finden Sie ganz einfach das perfekte Design, das zu Ihrem einzigartigen Stil passt. Bei dem Projekt …
DDA Real Estate
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Alle anzeigen Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya, Thailand
von
$232,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
NARITA VILLA ist ein neuer Villenkomplex in Pattaya. Der Komplex hat ein modernes Design im japanischen Stil. Der Jomtien Beach oder South Pattaya District ist nur 10-15 Minuten entfernt! STANDORT: In der Nähe gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Honig. Institutionen, Schulen!…
DDA Real Estate
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Alle anzeigen Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$182,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Tolle Investitionsmöglichkeit! Stilvolle Villen in Pattaya vom Entwickler FED PROPERTY! Ratenzahlung!VILLA ASIATIC PATTAYA ist eine brandneue Community, die einen europäischen Lebensstil mit einem asiatischen Touch in idealer Lage bietet. Thailändische Lebensart – fröhlich, ländlich in Europ…
DDA Real Estate
