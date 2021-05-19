  1. Realting.com
Villa FLOW

Bangkok, Thailand
von
$113,590
;
4
ID: 27446
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Stadt
    Bangkok

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Über den Komplex

Gemütliche einstöckige FLOW Häuser im grünen Pong Bereich sind zum Verkauf - Ihr ideales Zuhause am Meer ist nur 10 Minuten entfernt!
Mögliche Installation für 3 Monate!

Moderne Häuser mit drei Schlafzimmern und ein durchdachtes Layout sind eine Harmonie von Komfort und Natur. Geräumige helle Zimmer, hochwertige Dekoration und Privatsphäre der Website schaffen eine Atmosphäre der Gemütlichkeit, und die Nähe zum Meer macht dieses Projekt zu einer ausgezeichneten Wahl für sowohl Wohnen als auch Investitionen.

Ausstattung: voll ausgestattete saubere Oberfläche (Wände, Böden, Beleuchtung, Steckdosen), 3 Klimaanlagen, Innen Holztüren, Vorhänge, Parkplatz für 2 Autos + zusätzliche Möglichkeit, einen 3×8 m Pool zu bauen, Möbel ist möglich.

Ideale Lage in Pong:

Ruhige Grünanlage – ruhige Atmosphäre, frische Luft;
10 Minuten mit dem Auto zum Strand – einfacher Zugang zum Meer;
- 5 Minuten zu Supermärkten, Cafés und Restaurants;
10-15 Minuten zu Kliniken und Apotheken;
Einfacher Zugang zu den wichtigsten Routen – schnell zu Pattaya und anderen wichtigen Punkten.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Bangkok, Thailand

