  2. Thailand
  3. Pa Khlok
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Pa Khlok, Thailand

Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Pa Khlok, Thailand
von
$685,101
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
The villas on the slope of the hill each villa is carefully designed in such a way as to ensure maximum confidentiality, as well as the ability to admire the stunning natural landscapes and wonderful colors of evening sunset. The project is designed in a unique and modern architectural s…
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Thailand
von
$534,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
„Wo die unentdeckte Natur Luxus trifft“. Der Name Amrits ist aus dem alten thailändischen Wort „Amarit“ verwurzelt, was das Wasser des Lebens bedeutet. Während sich unsere Villen in der Nähe eines der schönsten Strand von Phuket befinden, ist sie auch von einem üppigen Nationalpark umg…
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Thalang, Thailand
von
$597,110
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 300–388 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Dieses Projekt ist ideal für diejenigen, die ein luxuriöses Leben mit atemberaubendem Meerblick in Phuket anstreben, Privatsphäre und außergewöhnliche Qualität schätzen. Maison Sky Villa eignet sich sowohl als Dauerwohnsitz als auc…
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Thailand
von
$1,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 625–1 341 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Ideal für: Das Projekt Botanica Ocean Valley Villas ist perfekt für diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben möchten, ohne auf Komfort und Luxus zu verzichten. Es ist eine ideale Wahl für Familien und Investoren, die Exklusivität und Ruhe sch…
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thailand
von
$912,851
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Anchan Mountain Breeze ist eine Premier-Villa-Entwicklung in Thep Krasattri, Phuket, mit luxuriösen 3 bis 4-Zimmer-Villen mit weitläufigen Wohnräumen von 473 bis 709 qm. Diese Villen zeigen moderne Architektur, die mit der natürlichen Schönheit der Umgebung harmonisiert.Jede Villa verfügt üb…
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Pa Khlok, Thailand
von
$135,306
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 68–136 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für Investoren und Familien, die eine luxuriöse Unterkunft in einem tropischen Paradies mit hohem Lebensstandard und Ruhe suchen.Über den Standort: Tyssen Yamu liegt in der malerischen Gegend von Yamu im Oste…
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Pa Khlok, Thailand
von
$178,037
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 90–525 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Wer ist es für:Eine ideale Wahl für diejenigen, die eine Kombination aus Luxus, Natur und Wellness suchen. Das Projekt eignet sich sowohl für den persönlichen Wohnsitz als auch für Investoren, die ein stabiles Mieteinkommen erzielen möchten.Über …
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Thalang, Thailand
von
$647,903
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Thailand
von
$136,787
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
Fläche 71 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Geeignet für diejenigen, die eine Kombination aus Ruhe und Luxus im tropischen Phuket suchen. Dies ist das ideale Projekt für Langzeitbewohner, Expats und Investoren, die einen japanischen ästhetischen Stil und ein garanti…
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Thailand
von
$107,145
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Infinity Life Club is a unique complex for a comfortable and carefree life in the bosom of nature in Phuket. The project offers not only apartments, but also villas with private pools, combining modern comfort with high -class medical care and health services. Residents can enjoy a variet…
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Thailand
von
$163,560
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Utopia Thalang ist ein gut geplantes Reihenhausprojekt, das sich für langfristiges Wohnen eignet. Dekoriert im rein japanischen Stil der Einfachheit und des Minimalismus, umgeben von der reinen Natur von Phuket. Das Projekt umfasst Stadthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, Wohnzimmern und voll …
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Thailand
von
$808,490
Etagenzahl 1
Einzigartig, dass die Investition in eine Stadt in der Provinzhauptstadt Phuketa, die auf elegante Art und Weise mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis verbunden ist, durchgeführt werden kann! Рассрочка! Живописные виды на горы и сады заповедника Кхао Пра Тео. Dauer bis zum Sp…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thailand
von
$906,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 473–709 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die Luxus und Ruhe in einem tropischen Paradies suchen. Das Projekt Anchan Mountain Breeze eignet sich sowohl für komfortables Wohnen als auch für Investitionsvorteile.Über den Standort: Anchan Mountain B…
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Thailand
von
$155,403
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Thalang, Thailand
von
$681,751
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Das bessere Leben für die Familie Einführung der Ozone Campus Villa, einer exquisiten Sammlung neuer Poolvillen zum Verkauf auf der bezaubernden Insel Phuket. Dieses bemerkenswerte Wohnprojekt bietet einen luxuriösen Lebensstil, der sich perfekt neben dem renommierten Thanyapura Sports Cen…
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Sakhu, Thailand
von
$534,112
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 272–441 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Orienna Azure Villas sind ideal für anspruchsvolle Personen, die Luxus, Ruhe und Komfort schätzen. Es ist der perfekte Ort für einen persönlichen Wohnsitz, Freizeit oder gewinnbringende Investitionen in Phukets wachsenden …
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Thalang, Thailand
von
$542,329
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 306–394 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Perfekt für: Ideal für Familien mit Kindern, aktive Personen und Investoren, die Luxuswohnungen in Phukets prestigeträchtiger Gegend kaufen möchten.Über den Standort: Die Ozone Campus Villa befindet sich im Stadtteil Thalang im Nordwesten von Phuk…
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thailand
von
$590,855
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Introducing Botanica Luxury Villas: Where Luxury Meets Tranquility Near UWCI and Thanyapura Sports Hotel. Nestled just moments away from the renowned UWCI International School and the prestigious Thanyapura Sports Hotel, our latest development, Botanica Wisdom, offers an unparalleled living…
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thailand
von
$559,044
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 320–340 m²
3 Immobilienobjekte 3
Voll ausgestatteter, zuverlässiger EntwicklerÜber die Anlage:Das Projekt umfasst 47 einzigartige Einheiten und bietet geräumige Villen mit Flächen von 450 bis 650 qm. Die Architektur verbindet moderne und traditionelle Elemente und schafft so einen harmonischen Lebensraum. Der Komplex verfüg…
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Thailand
von
$246,239
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 150–440 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Das T Forest-Projekt ist perfekt für Elite-Investoren, Rentner und Ferienhausbesitzer, die Abgeschiedenheit, Komfort und Investitionsattraktivität schätzen.Über den Standort: Das T Forest liegt an der ruhigen Ostküste von Phuket, u…
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Thailand
von
$493,027
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 270 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die eine luxuriöse und ruhige Unterkunft inmitten der Natur suchen, sowie für Investoren, die an renditestarken Immobilien in einer beliebten Touristenlage interessiert sind.Über den Standort: Amrits Luxury Vi…
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Thailand
von
$572,459
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 298–550 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für alle, die eine Kombination aus Luxus, Natur und Ruhe suchen. Dieses Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf Komfort und Exklusivität legen.Über den Standort: Prestige Villa Phuket liegt im maleris…
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Pa Khlok, Thailand
von
$128,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
Fläche 68–86 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Ideal für Investoren, Familien mit Kindern sowie alle, die eine Kombination aus Luxus und stabilen Mieteinnahmen suchen.Über den Standort: Utopia Yamu liegt in der malerischen Gegend von Paklok, Thalang, Phuket. Es ist drei Minuten v…
