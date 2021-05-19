Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit!

Mietertrag: bis zu 6% pro Jahr!

Inklusive: Einbauküche, Kleiderschränke, Onsenbad, Klimaanlage, Smart Home!

MONO Sauerstoff Bangtao Strand ist eine hochwertige zweistöckige Villa mit privatem Pool und einem japanischen Onsen Bad 10 Gehminuten vom Strand Bangtao entfernt, die ideale Wahl für Miete und persönliche Unterkunft.

Ausstattung: privater Pool 9×3 m, japanisches Onsen-Bad, Parkplatz für 2 Autos, geschlossener Schutzbereich, Videoüberwachung, Garten, Terrasse, Grillplatz.

Ort:

- zum Strand: 10-15 Minuten zu Fuß zum Strand Bangtao;

In der Nähe: Cafés, Restaurants, Porto de Phuket, Boat Avenue;

Ausgezeichnete Lage zwischen Laguna, dem Strand und dem Flughafen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.