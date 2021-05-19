  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

Provinz Phuket, Thailand
von
$709,130
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27385
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit!
Mietertrag: bis zu 6% pro Jahr!
Inklusive: Einbauküche, Kleiderschränke, Onsenbad, Klimaanlage, Smart Home!

MONO Sauerstoff Bangtao Strand ist eine hochwertige zweistöckige Villa mit privatem Pool und einem japanischen Onsen Bad 10 Gehminuten vom Strand Bangtao entfernt, die ideale Wahl für Miete und persönliche Unterkunft.

Ausstattung: privater Pool 9×3 m, japanisches Onsen-Bad, Parkplatz für 2 Autos, geschlossener Schutzbereich, Videoüberwachung, Garten, Terrasse, Grillplatz.

Ort:

- zum Strand: 10-15 Minuten zu Fuß zum Strand Bangtao;
In der Nähe: Cafés, Restaurants, Porto de Phuket, Boat Avenue;
Ausgezeichnete Lage zwischen Laguna, dem Strand und dem Flughafen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Thailand
von
$136,576
Villa Phuvista Villas Naithon
Sakhu, Thailand
von
$662,847
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Thailand
von
$534,442
Villa Lux Pride by Wallaya
Si Sunthon, Thailand
von
$615,229
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thailand
von
$744,269
Sie sehen gerade
Villa MONO Oxygen Bangtao Beach
Provinz Phuket, Thailand
von
$709,130
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Thailand
von
$629,704
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 271–282 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe im geschäftigen Phuket suchen. Das Projekt Mono Oxygen Bangtao ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf Komfort und Investitionsvorteile legen.Über den Standor…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thailand
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 60–1 590 m²
19 Immobilienobjekte 19
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und natürlicher Harmonie in Phuket suchen. Dieses Projekt wird anspruchsvolle Käufer und Investoren anziehen, die Einzigartigkeit, Komfort und eine vorteilhafte Lage schätze…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
356,412 – 356,517
Wohnung 2 zimmer
88.0
569,030
Villa
430.0 – 1 590.0
1,50M – 5,63M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Karon, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 290–460 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Wenn Sie eine Mischung aus Luxus, Komfort und außergewöhnlicher Natur suchen, ist Unique Villa Kata die perfekte Wahl. Dieses Projekt ist ideal für Familien, die ein gemütliches Zuhause erwerben möchten, und für Investoren…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen