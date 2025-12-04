  1. Realting.com
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Alle anzeigen Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$808,016
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 360–365 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen: Perfekt für Liebhaber luxuriösen Wohnens, Harmonie mit der Natur und Investoren, die prestigeträchtige Immobilien in Phuket mit hohem Einkommenspotenzial suchen.Über den Standort: Umgeben von tropischen Wäldern liegen die Akra Residences …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Alle anzeigen Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Thalang, Thailand
von
$1,34M
Etagenzahl 1
Botanica Forestique wurde mit einer einzigartigen Mischung aus urbanem Leben, gesundem Lebensstil und natürlicher Schönheit entwickelt. 65 Villen in modernem Luxusdesign mit Grundstücksgrößen von 674 bis 1.168 m² und bebauter Fläche von 424 bis 567 m². 4 Schlafzimmer und 5-6 Badezimmer. D…
Verein
Phuket Property Association
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Alle anzeigen Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Thailand
von
$621,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Projektname: Viriya Green Entwickler: Viriya Property and Development Co., Ltd. Gesamtlandfläche: 15.017,60 m² Anzahl der Einheiten: 21 Einheitstitel: Freehold/Leasing Hold Villa Typ: 3-5 Schlafzimmerpool Villa -Grundstücksgröße: 360.00 - 748,85 m² Konstruktionsgröße: 253.0…
Verein
Phuket Property Association
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Alle anzeigen Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$627,239
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 267–600 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Die perfekte Wahl für alle, die sich nach einem luxuriösen Leben am Meer sehnen, Wert auf Komfort legen und in prestigeträchtige Immobilien investieren möchten. Das Projekt ist für Familien, Investoren und alle konzipiert, die dem …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Alle anzeigen Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Si Sunthon, Thailand
von
$588,893
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 269–357 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre in einem tropischen Paradies suchen. Eine großartige Wahl sowohl für das persönliche Leben und Entspannen als auch für Investitionszwecke.Über den Standort: Das Proj…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Alle anzeigen Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$682,020
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 333 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Investoren, die ein luxuriöses und ruhiges Leben im Herzen von Phuket schätzen.Über die Lage: Bougainvillea Villas liegt in der Nähe des malerischen Bang Tao Beach auf der Westseite von Phuket. D…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Choeng Thale, Thailand
von
$756,997
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 357–511 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Naturale Cherng Talay ist ideal für diejenigen, die luxuriöses Wohnen und rentable Investitionen im Herzen des tropischen Paradieses Phuket schätzen. Das Projekt ist für Familien konzipiert, die Komfort und Exklusivität suchen.Über…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Alle anzeigen Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$438,246
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 227–257 m²
6 Immobilienobjekte 6
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen ist es: Diese Villen sind perfekt für diejenigen, die Komfort, Stil und fortschrittliche Technologie schätzen, sowie für Familien, die Privatsphäre und Nähe zur Natur suchen.Über den Standort: Das Projekt befindet sich in der Nähe von Bang T…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Alle anzeigen Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Thailand
von
$919,448
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Verein
Phuket Property Association
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Alle anzeigen Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Si Sunthon, Thailand
von
$547,259
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 254–493 m²
12 Immobilienobjekte 12
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Wenn Sie von einem luxuriösen Leben in einer der exquisitesten Ecken von Phuket träumen, ist die Gloria Villa Phuket Ihre Wahl. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die Komfort, Privatsphäre und Investitionsvorteile suche…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Thailand
von
$29,691
Etagenzahl 1
Verein
Phuket Property Association
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Alle anzeigen Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$752,349
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 360–468 m²
3 Immobilienobjekte 3
700 Meter zum Meer, voll möbliert, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex: Der Wohnkomplex bietet 28 moderne Villen, jede mit einzigartiger Architektur und großzügigem Grundriss. Die Villen sind zwischen 436 und 1.130 Quadratmeter groß und bieten komfortablen Platz zum Wohnen und Entspanne…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Alle anzeigen Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Thailand
von
$1,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
WENN MAN MIT DEM DESIGN EINES HAUSES BEGINNT, IST DAS HAUPTKONZEPT DER VERLOCKUNG DES GLÜCKS Unsere Mission ist es, den unwiderstehlichen Reiz ländlicher Häuser einzufangen und uns von der Weisheit des asiatischen einheimischen Wohndesigns inspirieren zu lassen, das perfekt auf das moderne…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Alle anzeigen Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Thalang, Thailand
von
$818,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 435 m²
3 Immobilienobjekte 3
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Abgeschiedenheit in einem tropischen Paradies suchen. Eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf Komfort und Investitionsvorteile legen.Über die Lage: Lieg…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Alle anzeigen Villa AYANA
Villa AYANA
Si Sunthon, Thailand
von
$638,090
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Berge und den See! Attraktive Anlageimmobilie! Einkommen ab 8%! Es gibt eine Ratenzahlung! Perfekt geeignet sowohl für Dauerwohnsitz als auch für Vermietung! Die vorteilhafte Lage der Wohnanlage garantiert Ihnen hohe Nachfrage nach Mietwohnung…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Alle anzeigen Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Nakara Grand Luxury Villas - Dies ist nicht nur Wohnungen; Dies ist eine Wahl des Lebensstils. Unabhängig davon, ob Sie nach einem abgelegenen Ort zum Entspannen, einem luxuriösen Haus zur Entspannung oder einem profitablen Investitionsvorschlag suchen, bietet dieses Projekt alles. Aufgrund …
Verein
Phuket Property Association
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Alle anzeigen Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Si Sunthon, Thailand
von
$1,91M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 713–1 181 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die einen luxuriösen und ruhigen Ort zum Leben oder Investieren in Phuket suchen. Geeignet für Familien und alle, die Wert auf Privatsphäre und Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten legen.Über den Stan…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Alle anzeigen Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Thailand
von
$460,350
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Allthai Village - Ein neues Projekt, das 60 luxuriöse Villen mit 2-4 Schlafzimmern im Zentrum von Phuket umfasst, umgeben von tropischen Wäldern zwischen Mai von Khao und Bangtao, wird dieses Gebiet Phuket Rublevka genannt. Auf dem Gebiet des Geländes befinden sich private Pools mit 4x6 Mete…
Verein
Phuket Property Association
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Alle anzeigen Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Choeng Thale, Thailand
von
$757,261
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 329–789 m²
12 Immobilienobjekte 12
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für alle, die ein Höchstmaß an Luxus und Komfort in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Phuket suchen. Eine perfekte Wahl für Familien und Langzeitaufenthalte, dank des Verbots kurzfristiger Vermietungen.Über den Stan…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Alle anzeigen Villa Trisara
Villa Trisara
Choeng Thale, Thailand
von
$3,60M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 1
Fläche 630–2 077 m²
9 Immobilienobjekte 9
Entfernung zum Meer: 150 m, EinkommensgarantieÜber den Komplex:In einer abgeschiedenen Bucht von Phuket gibt es 37 luxuriöse Privatvillen, die alle einen atemberaubenden Meerblick bieten. Die Villen verfügen über geräumige Wohnbereiche im Innen- und Außenbereich sowie private Pools, die exot…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Alle anzeigen Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Thailand
von
$1,26M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Thailand
von
$474,766
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 280 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bereit für den Einzug, komplett möblierter, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Diese luxuriöse Wohnanlage in Phuket umfasst 15 geräumige Villen, ideal für komfortables Wohnen und Freizeit. Die Architektur vereint moderne und thailändische Elemente. Die Villen bieten Bereiche von 390 qm…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Alle anzeigen Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Si Sunthon, Thailand
von
$764,549
Etagenzahl 1
„Im Botanica Modern Loft II einen modernen Luxus-Lebensstil inmitten der Natur genießen“ Botanica Modern Loft II, die Fortsetzung des riesigen Erfolgsprojekts Botanica Modern Loft, ist eine Villa im Loft-Stil, die den Bedürfnissen der neuen Generation gerecht wird, die sich den Komfort des …
Verein
Phuket Property Association
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Alle anzeigen Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$1,38M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 525 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die eine Mischung aus Luxus und Komfort in einer malerischen Lage suchen. Geeignet sowohl für Familienwohnen als auch als Investitionsmöglichkeit.Über den Standort: Liegt in der prestigeträchtigen Gegend von Phuket,…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Alle anzeigen Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Si Sunthon, Thailand
von
$1,55M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 528–684 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre suchen. Punyisa Luxury Villas Bang Jo eignet sich sowohl als Dauerwohnsitz als auch als Investition mit hohem Einkommen.Über den Standort: Liegt im renommie…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Alle anzeigen Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Thailand
von
$741,114
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$1,59M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 3
Fläche 455–900 m²
6 Immobilienobjekte 6
1600 m zum Meer, Garantiertes EinkommenÜber den Komplex:Eine exklusive geschlossene Wohnanlage mit Executive-Villen mit atemberaubendem Meerblick bietet luxuriöse Unterkünfte mit privaten angelegten Pools. Die Villen verfügen über 3-6 Schlafzimmer und ein Hauptwohnzimmer. Das Hotel liegt in …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Alle anzeigen Villa Island Collection
Villa Island Collection
Choeng Thale, Thailand
von
$1,91M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 907 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für diejenigen, die ein luxuriöses Leben im Einklang mit der Natur anstreben. Geeignet für Investoren, Familien und anspruchsvolle Käufer, die eine einzigartige Kombination aus Komfort und Exotik suchen.Über den St…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Alle anzeigen Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Es gibt 10 private Villen auf dem geschützten Gebiet mit jeweils ein individuellem Pool Der gesamte Wohnbereich befindet sich in der Mitte der Villa und kombiniert das Wohnzimmer, das Esszimmer und die Küche. Vier Schlafzimmer befinden sich neben verschiedenen Seiten, alle Schlafzimmer ver…
Verein
Phuket Property Association
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Alle anzeigen Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thailand
von
$863,423
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 462–593 m²
2 Immobilienobjekte 2
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Alle anzeigen Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thailand
von
$1,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Projekt ist in seiner Größenordnung einzigartig – Botanica Grand Avenue. Es befindet sich in einer erstklassigen Lage. Eine Multiformat-Community bestehend aus Luxusvillen, Eigentumswohnungen und umfassender Infrastruktur. Das grandiose Projekt, das 100 Villen mit 4-5 Schlafzimmern und 5…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Alle anzeigen Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,33M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 400–499 m²
2 Immobilienobjekte 2
1700 m zum Meer, Einzugsfertig, Komplett eingerichtetÜber die Anlage:Ein luxuriöses Resort im Herzen von Bang Tao Beach in Phuket. Nur 1,7 km vom Strand entfernt, umgeben von üppig grünen Landschaften. Der Komplex umfasst eine Ansammlung von Villen mit einem oder drei Schlafzimmern. Die Vill…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Alle anzeigen Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 533–606 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Das Erawana Grand-Projekt ist ideal für anspruchsvolle Käufer, die luxuriöses Wohnen und rentable Investitionen suchen. Dieser Komplex ist auf maximalen Komfort und Privatsphäre ausgelegt.Über den Standort: Erawana Grand liegt in der…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Alle anzeigen Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Choeng Thale, Thailand
von
$1,11M
Etagenzahl 1
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 8 %! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Zenithy Luxe Villas befindet sich in der beliebten Wohngegend Pasak in Cherng Talay. Diese neue Phase der erfolgreichen Entwicklung von Zenithy wird aus 9 einstöckigen Luxus…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Alle anzeigen Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 493–535 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die Luxus, Ruhe und modernen thailändischen Stil wirklich zu schätzen wissen, gelegen in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Phuket. Dieses Projekt ist für anspruchsvolle Käufer konzipiert, die einen k…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Alle anzeigen Villa Manor
Villa Manor
Si Sunthon, Thailand
von
$891,313
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Ein neues Projekt luxuriöser Villen im Herzen der Insel Phuket Das neue prestigeträchtige Projekt begann im Herzen von Phuket, dem beliebten Gebiet von Bang Tao Der Standort des Komplexes bietet einen bequemen Zugang zur entwickelten Infrastruktur des Distrikts und berücksichtigt die Bedü…
Verein
Phuket Property Association
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Alle anzeigen Villa Lake House
Villa Lake House
Choeng Thale, Thailand
von
$1,69M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 2
Fläche 350 m²
2 Immobilienobjekte 2
Vollständig möbliert, Einkommensgarantie Über den Komplex: Auf der Westseite von Phuket gibt es 32 luxuriöse Privatvillen im modernen tropischen Stil. Die Villen haben Grundstücke von 400 bis 1200 qm und umfassen 3-4 Schlafzimmer. Der Komplex ist mit einem SmartHome-System, privaten Pools mi…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Alle anzeigen Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Si Sunthon, Thailand
von
$416,334
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 237–617 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die eine luxuriöse Unterkunft in Phuket mit der Option auf passives Einkommen suchen. Dieses Projekt ist für Familien und Investoren konzipiert, die Wert auf Komfort und langfristige Gewinne legen.Über den …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Alle anzeigen Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Thailand
von
$774,040
Rainpalm Villa ist ein Projekt, das von einfachen Gebäuden geschaffen wurde, um den Lebensstil aller zu erfüllen, die nach einem Ort suchen, an dem sie für Entspannung leben oder unter dem Konzept des Friedens und des Glücks mieten können, was die Bedeutung des Projekts ist. Regenpalmbäume …
Verein
Phuket Property Association
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Alle anzeigen Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Thailand
von
$699,311
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Fläche 350–352 m²
3 Immobilienobjekte 3
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt für alle, die eine luxuriöse und komfortable Unterkunft im Herzen von Phuket suchen. Das Projekt ist attraktiv für Familien und Investoren, die einzigartiges Design, moderne Technologien und die Nähe zu den besten Str…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Alle anzeigen Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Thalang, Thailand
von
$564,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 221–408 m²
7 Immobilienobjekte 7
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Perfekt für Familien, die einen luxuriösen Dauerwohnsitz suchen, und für Investoren, die im beliebten Resort Phuket stabile Mieteinnahmen erzielen möchten.Über den Standort: Trichada Essence befindet sich im malerischen Bezirk …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Alle anzeigen Villa Naturalе
Villa Naturalе
Choeng Thale, Thailand
von
$1,02M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Experience luxury living at Naturale Cherng Talay, a visionary project in Phuket’;s prime Cherng Talay. Merging modern tropical aesthetics with international-standard elegance, this sanctuary is meticulously crafted for familial joy. From the inviting saltwater pool to refined kitchen amenit…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Alle anzeigen Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Konzept DesignFür Ihr größtes Leben an einem bestimmten Ort ist THE RESIDENCE PRIME für Exklusivität in allen Aspekten Ihres privilegierten Lebens konzipiert. Mehr als ein einfaches “Heimat” aber ein wertvolles Geschenk namens “Perfektion”. Das ultimative in Ihrer Reichweite. Entdecken Sie d…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Alle anzeigen Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Ban Bang Thao, Thailand
von
$908,549
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 408–496 m²
8 Immobilienobjekte 8
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist das: Perfekt für alle, die ein luxuriöses Leben in einem tropischen Paradies führen möchten. Das Projekt Breeze Villas ist für Familien und Investoren konzipiert, die nach exklusivem Wohnraum mit hohen Qualitäts- und Privatsphäre…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Thailand
von
$1,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 342–477 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die Harmonie zwischen Minimalismus und Luxus in einer wunderschönen Naturlandschaft suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf Komfort und Privatsphäre legen.Über den Standort: Die …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Alle anzeigen Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Choeng Thale, Thailand
von
$751,188
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Welcome to Gold Chariot Pool Villa, a contemporary and luxurious pool villas. We are located in a private and quiet area of Cherngtalay, Talang, Phuket. Located in Phuket, 2.4 km from Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa has accommodations with a restaurant, free WiFi, a 24-hour front …
Verein
Phuket Property Association
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Alle anzeigen Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Thailand
von
$488,771
Etagenzahl 2
Moderne Villa in der Nähe von Layan Beach in Phuket. Tolle Option für dauerhaften Wohnsitz, Investition oder Vermietung! Einkommen ab 8 %! Ratenzahlung möglich! Aileen Villas Layan Phase V ist ein Komplex privater Villen mit Pool im modernen und luxuriösen Stil, nur 1 km vom Layan B…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Alle anzeigen Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$682,020
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 393 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Marquis Estates ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Käufer, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre in einem tropischen Paradies suchen. Geeignet für Familien, Investoren und alle, die eine prestigeträchtige Unterkunft…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Alle anzeigen Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Si Sunthon, Thailand
von
$532,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 244–324 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues Projekt von Premium -Villas an einem abgelegenen Ort Das Projekt von Premium -Villas im Zentrum von Phuket in der Gegend von Sunton wurde im Februar 2023 erbaut. In der Nähe befinden sich Porto de Phuket, das Einkaufszentrum Robinson Thalang und Boat Avenue sowie die Kajonkie…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Alle anzeigen Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Choeng Thale, Thailand
von
$955,924
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 451–571 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Das Projekt Teak Forestias ist perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre im Einklang mit der Natur suchen. Es ist ein idealer Ort für Familien, alle, die Abgeschiedenheit bevorzugen, und Kenner von …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Alle anzeigen Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Thalang, Thailand
von
$759,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 354 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für alle, die einen luxuriösen, modernen und ruhigen Lebensstil in einer malerischen Gegend suchen und hochwertige Investitionen zu schätzen wissen.Über den Standort: Anchan Indigo befindet sich in Thalang, dem nördlichen T…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Alle anzeigen Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Thailand
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Verein
Phuket Property Association
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Choeng Thale, Thailand
von
$2,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2006
Etagenzahl 2
Fläche 650 m²
2 Immobilienobjekte 2
1000 m zum Meer, Garantiertes EinkommenÜber den Komplex:Luxuriöse Villen in Phuket bieten einzigartige Möglichkeiten zur Entspannung und Investition. Geräumige moderne Villen sind von malerischen Landschaften und einem See umgeben und liegen nur 1 km vom Strand Bang Tao entfernt. In der Nä…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Alle anzeigen Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thailand
von
$2,51M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Der atemberaubende 360°-Panoramablick auf die Berge von jeder Villa aus ist absolut atemberaubend und unvergleichlich. Diese preisgekrönte Villa spiegelt das luxuriöse Wohnen auf höchstem Niveau wider, das für BOTANICA Luxury steht. Umgeben von üppigen Hügeln und wunderschön angelegt, bietet…
Verein
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Alle anzeigen Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,32M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Etagenzahl 1
Fläche 345–380 m²
3 Immobilienobjekte 3
Entfernung zum Meer: 500 m, Einkommensgarantie, komplett möbliert, zuverlässiger Entwickler Über die Anlage: Ein Komplex aus einsamen Villen am Ufer der Andamanensee, jede mit einem privaten Pool, Wohnzimmer, Essbereich und offener Küche. Geräumige Schlafzimmer sind mit individuellen Badezim…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Alle anzeigen Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$972,358
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 467–563 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Ideal für: Celestia Villas sind perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Komfort im malerischen Phuket suchen. Ein Projekt für anspruchsvolle Personen, die Wert auf hohe Lebensqualität und intelligente Investitionen legen…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Thailand
von
$363,588
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 180–205 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Diese luxuriösen Villen sind ideal für diejenigen, die ein ruhiges und privates Leben in der Nähe der Natur in Phuket suchen. Aileen Villas Naithon wird die Anforderungen anspruchsvoller Käufer erfüllen, die Komfort und El…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Alle anzeigen Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Si Sunthon, Thailand
von
$333,135
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
THALA VILLASDieses seltene und nicht auf dem Markt befindliche Projekt umfasst 4 luxuriöse Villen im modernen Stil auf unterteilten Grundstücken, die sich direkt im Besitz des Entwicklers befinden. Jede Villa mit 3 Schlafzimmern und 4 Bädern erstreckt sich über 254 m² und verfügt über eine g…
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Alle anzeigen Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thailand
von
$2,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 547–1 142 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die einen luxuriösen und ruhigen Lebensstil in Phuket schätzen. Geeignet sowohl für den Eigenbedarf als auch für Investitionszwecke.Über den Standort: Botanica Sky Valley liegt im Bereich Bang Tao Beach und …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Alle anzeigen Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Thailand
von
$1,07M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Zenithy Luxe besteht aus nur 9 luxuriösen Villen mit einem privaten Pool mit 3-4 Schlafzimmern im prestigeträchtigen Bangtao-Gebiet an der nordwestlichen Küste von Phuket. Unsere Villen bieten eine einzigartige Kombination aus modernem Design mit der atemberaubenden natürlichen Schönheit Tha…
Verein
Phuket Property Association
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Choeng Thale, Thailand
von
$853,199
Etagenzahl 1
Moderne Villa im Wohnkomplex LAYAN LUCKY VILLAS II im Thalang-Gebiet. Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Ein einzigartiges Projekt, das Mietrenditen von 6 % Jahresrendite bietet! Ratenzahlung möglich! Die Innenräume de…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Alle anzeigen Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Thalang, Thailand
von
$587,866
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 305–380 m²
11 Immobilienobjekte 11
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Eine perfekte Wahl für alle, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe an einem der malerischsten Orte in Phuket suchen. Ideal für Familien, Golfbegeisterte, Aktivurlauber und alle, die Wert auf ein hohes Maß an Komfort legen.Über d…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Alle anzeigen Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Ban Bang Thao, Thailand
von
$766,930
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 307–350 m²
7 Immobilienobjekte 7
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Die perfekte Option für alle, die ein luxuriöses Leben auf einer tropischen Insel genießen möchten. Das Projekt eignet sich für Familien, Naturliebhaber und Investoren, die eine Immobilie mit hohem Einkommenspotenzial suchen.…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Alle anzeigen Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Thailand
von
$384,502
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Dies ist – Die sechste Phase des Aileen Nai Thon-Komplexes, der zwischen Nai Thon und Nai Yang liegt. Die Villen in dieser Phase werden auf einem sanften Hügel umgeben von tropischer Vegetation gebaut und liegen nur wenige Autominuten von den Sandstränden von Nai Thon und Nai Yang sowie dem…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Alle anzeigen Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$1,26M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Das Projekt Ozone Grand Residences Bangtao wurde von einem erfolgreichen Bauträger in Phuket entwickelt und liegt in einer beliebten Gegend neben dem bekannten Laguna Phuket-Komplex und in der Nähe des Sandstrands Bangtao Beach.Das Projekt wird aus 29 Poolvillen bestehen, die alle in einem s…
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Alle anzeigen Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Si Sunthon, Thailand
von
$701,138
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 288–360 m²
11 Immobilienobjekte 11
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die von einem luxuriösen Lebensstil in einem modernen Ambiente auf einer der schönsten Inseln der Welt träumen. Geeignet sowohl für dauerhaften Wohnsitz als auch für rentable Investitionen.Über den Stand…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Alle anzeigen Villa The Breeze
Villa The Breeze
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Wenn Sie Luxus, Privatsphäre, Privilegien und Entspannung suchen, finden Sie all dies und mehr in den Breeze Villas Phuket. Am wichtigsten ist, dass Sie vertrauensvoll investieren können, da Sie wissen, dass unser Land vollständig im Besitz des Entwicklers ist.Begleiten Sie uns zu Beginn uns…
Verein
Phuket Property Association
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Alle anzeigen Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Thailand
von
$575,899
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 456 m²
2 Immobilienobjekte 2
6% Einkommensgarantie Über den Komplex: Diese Sammlung von 5 exquisit gestalteten Villen bietet einen Zufluchtsort inmitten der Natur in einer prestigeträchtigen Gegend von Phuket. Jede Residenz verfügt über 4 Schlafzimmer mit eigenem Bad, ein 58 m² großes Hauptschlafzimmer mit begehbarem Kl…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Alle anzeigen Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Thailand
von
$451,941
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 206–266 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück gratis!*Für wen es geeignet ist: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach ist perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus, Ruhe und günstiger Lage in der Nähe der schönsten Strände von Phuket suchen. Es ist ideal für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf Komfort legen und…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Alle anzeigen Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Thailand
von
$984,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 560–600 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die modernen Luxus und Komfort in einer tropischen Umgebung suchen. Geeignet für Familien, Freunde und Investitionskäufer, die nach High-Tech- und bequemem Wohnraum suchen.Über den Standort: Layan Lucky Vill…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Alle anzeigen Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$725,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 300–340 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Ideal für alle, die luxuriös und umgeben von tropischer Natur leben möchten. Eine perfekte Wahl für Familien, Investoren und alle, die einen ruhigen Ort zum Entspannen oder dauerhaften Wohnen suchen.Über den Standort: Ansa…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Alle anzeigen Villa Alisa
Villa Alisa
Choeng Thale, Thailand
von
$591,295
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine private Poolvilla, die traditionellen und modernen thailändischen Stil vereint. Sie ist für jemanden gemacht, der eine schlichte Residenz mit exquisiten Details sucht und sich über die harmonische Dekoration dieses modernen Hauses mit thailändischem Kunsthandwerk wundert.Eine hübsch geb…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Alle anzeigen Villa The Gloria
Villa The Gloria
Si Sunthon, Thailand
von
$594,820
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Wenn Sie in die Villa treten, werden Sie sofort von den geräumigen und luftigen Innenräumen getroffen, die das optimale Blick auf die atemberaubende Aussicht und das natürliche Licht nutzen sollen. Der offene Wohn- und Essbereich ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und sich nach eine…
Verein
Phuket Property Association
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Alle anzeigen Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Si Sunthon, Thailand
von
$1,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Qabalah Villas liegen im wunderschönen, grünen Herzen von Phuket Das Projekt steht unter dem Motto der Vereinigung mit der Natur und der Großteil der Grünflächen auf dem Gelände des Komplexes bleibt erhalten. Jede Villa verfügt über einen eigenen Dachgarten. Die Villen sind mit 2-4 Schlafzi…
Verein
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Alle anzeigen Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Thailand
von
$825,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
PHASE IV DER OZONE RESIDENCES Genießen Sie das erhabene Gefühl strahlender Wärme und unvergleichlichen Komforts, während Sie unsere unverwechselbaren einstöckigen Villen erkunden, die eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl zeitgenössischer Luxusresidenzen bieten. Schwelgen Sie in der sc…
Verein
Phuket Property Association
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Alle anzeigen Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Thailand
von
$540,910
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Phuvista 3 - Naiyang Beach. Die moderne balinesische Luxus -Poolvilla für Sie. Entdecken Sie die Schönheit einer modernen balinesischen Luxus-Poolvilla, die schlanke, zeitgenössische Ästhetik und Spitze der Reichweite kombiniert, um einen optimalen Lebenskomfort zu erzielen. Diese neuen Poo…
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Alle anzeigen Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thailand
von
$828,973
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica LouvreEingebettet in die ruhige Landschaft von Bangtao Beach, entlang der ruhigen Pasak Soi 8 in Cherngtalay, Phuket, Thailand, ist die Botanica Luxury Villa ein Beweis für zeitgenössische Eleganz und kultiviertes Wohnen.Inspiriert von der ikonischen Silhouette des Louvre-Museums in…
Verein
Phuket Property Association
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Thailand
von
$887,767
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
2 Immobilienobjekte 2
Die dritte Phase der Top -Villen im 100. Jahrestag Banyan Das Projekt beherbergt 19 Villen mit verschiedenen bequemen und tief ausgearbeiteten und verbesserten Layouts, die 2024 übergeben werden. Die Gegend von Bang Tao, in dem sich der Komplex befindet, ist bekannt für seine reiche Infr…
Verein
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Alle anzeigen Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thailand
von
$780,876
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 337 m²
2 Immobilienobjekte 2
Garantiertes EinkommenÜber den Komplex:Der Komplex umfasst 8 einstöckige Villen mit identischen Grundrissen und Grundstücken von 435 bis 560 m². Jede Villa verfügt über 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, ein offenes Wohnzimmer mit gewölbten Decken, ein 37 m² großes Hauptschlafzimmer mit begehbare…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Alle anzeigen Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Choeng Thale, Thailand
von
$1,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 601–651 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die eine luxuriöse Unterkunft mit atemberaubendem Meerblick an einem der renommiertesten Standorte in Phuket suchen. Dieses Projekt eignet sich perfekt als Dauerwohnsitz, für den Urlaub und als rentable Investition.…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Alle anzeigen Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Si Sunthon, Thailand
von
$400,954
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 211 m²
2 Immobilienobjekte 2
Haustiere erlaubt, voll möbliertÜber den Komplex:Die Fertigstellung dieses neuen Wohnkomplexes in Phuket ist für Dezember 2023 geplant. Der Komplex besteht aus 13 privaten Villen mit jeweils 4 Schlafzimmern und angrenzenden Pools. Die moderne Architektur verbindet sich mit umweltfreundlichen…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Alle anzeigen Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Thailand
von
$737,064
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Our goal is to understand and deliver products that capture the essence of home. We aim to provide properties best suited to the needs of our clients, agents, and business partners to sustainably and consistently grow in Phuket’;s property development sector. We are thrilled to present ou…
Verein
Phuket Property Association
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Alle anzeigen Villa Balco
Villa Balco
Ban Bang Thao, Thailand
von
$953,088
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Verein
Phuket Property Association
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Alle anzeigen Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Sakhu, Thailand
von
$234,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Overview 12 Exclusive Pool Villas Land Plot Sizes: 140 - 250 sq.m. Total Built-Up Area: 120 - 230 sq.m. Two villa types tailored to your needs: Type 1: 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m), and 2 Carports. Type 2: 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m)…
Verein
Phuket Property Association
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Alle anzeigen Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Thailand
von
$888,638
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Verein
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Alle anzeigen Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$5,75M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 793 m²
2 Immobilienobjekte 2
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für alle, die einen luxuriösen und ruhigen Lebensstil auf einer tropischen Insel schätzen. Geeignet für Familienurlaube, Daueraufenthalt oder eine rentable Investition.Über den Standort: Gelegen an den Ufern …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Alle anzeigen Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$685,471
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 343–379 m²
3 Immobilienobjekte 3
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Perfekt für alle, die eine Kombination aus modernem Luxus und Abgeschiedenheit in Phuket suchen. Ideal für Familien und Einzelpersonen, die Wert auf Komfort und Investitionsvorteile legen.Über den Standort: Die Louvre-Villen be…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Alle anzeigen Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Si Sunthon, Thailand
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 551–586 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es:Ideal für anspruchsvolle Käufer, die eine Mischung aus Luxus, Privatsphäre und Komfort im Herzen von Phuket suchen.Über die Lage:Avana Luxury Villa befindet sich im Bezirk Thalang, Phuket, Thailand. Diese strategische Lage liegt in …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Alle anzeigen Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Si Sunthon, Thailand
von
$432,929
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Investitionsimmobilie im Herzen von Sea Sunton! Einkommen von 7%! Ratenzahlungen! Die Villa ist möbliert! Spektakuläre Ausblicke, Panoramablick auf die umliegende Naturschönheit. Alisha Grand ist eine exquisite Anlage, die eine Kombination aus modernem Luxus und ruhiger Natur bietet und …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
