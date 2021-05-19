Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Nordische Harmonie in Pattaya! Moderne einstöckige Villen mit Pool!

Celestial Villa ist ein exklusives Projekt, das skandinavischen Minimalismus, Funktionalität und tropischen Komfort kombiniert. Gemütliche Villen mit privaten Pools befinden sich in der renommierten Nong Pru Bereich, bietet die perfekte Balance zwischen der Ruhe der Natur und der Verfügbarkeit von städtischen Annehmlichkeiten.

Schlüsselmerkmale der Villen: helle Innenräume im Stil von Nordic mit natürlichen Materialien, privater Pool mit Jacuzzi, gemütliche Terrassen für Entspannung, grüne Gegend um die Villa, Barriere Eingang und Sicherheit, bequeme Parkplätze.

Ideale Lage:

- die ruhige Gegend von Nong Prue in East Pattaya;

5 Minuten zu Makro, Terminal 21, Märkte

Nahe an internationalen Schulen und Krankenhäusern.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.