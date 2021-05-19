  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Pattaya, Thailand
von
$337,059
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27394
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Nordische Harmonie in Pattaya! Moderne einstöckige Villen mit Pool!

Celestial Villa ist ein exklusives Projekt, das skandinavischen Minimalismus, Funktionalität und tropischen Komfort kombiniert. Gemütliche Villen mit privaten Pools befinden sich in der renommierten Nong Pru Bereich, bietet die perfekte Balance zwischen der Ruhe der Natur und der Verfügbarkeit von städtischen Annehmlichkeiten.

Schlüsselmerkmale der Villen: helle Innenräume im Stil von Nordic mit natürlichen Materialien, privater Pool mit Jacuzzi, gemütliche Terrassen für Entspannung, grüne Gegend um die Villa, Barriere Eingang und Sicherheit, bequeme Parkplätze.

Ideale Lage:

- die ruhige Gegend von Nong Prue in East Pattaya;
5 Minuten zu Makro, Terminal 21, Märkte
Nahe an internationalen Schulen und Krankenhäusern.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Trisara
Choeng Thale, Thailand
von
$3,60M
Villa The Breeze Villas Phuket
Ban Bang Thao, Thailand
von
$908,549
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Sakhu, Thailand
von
$177,136
Villa Wamdom
Rawai, Thailand
von
$446,561
Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$967,550
Sie sehen gerade
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$337,059
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thailand
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 60–1 590 m²
19 Immobilienobjekte 19
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und natürlicher Harmonie in Phuket suchen. Dieses Projekt wird anspruchsvolle Käufer und Investoren anziehen, die Einzigartigkeit, Komfort und eine vorteilhafte Lage schätze…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
356,412 – 356,517
Wohnung 2 zimmer
88.0
569,030
Villa
430.0 – 1 590.0
1,50M – 5,63M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket, Thailand
von
$1,63M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Isola Palms ist ein luxuriöser Komplex, der aus 8 Privathäusern mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer besteht! Jede Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 5 Badezimmer. Der Komplex befindet sich auf einem Hügel mit Blick auf Layan Beach an der Nordwestküste von Phuket. Der Strand i…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$182,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Tolle Investitionsmöglichkeit! Stilvolle Villen in Pattaya vom Entwickler FED PROPERTY! Ratenzahlung!VILLA ASIATIC PATTAYA ist eine brandneue Community, die einen europäischen Lebensstil mit einem asiatischen Touch in idealer Lage bietet. Thailändische Lebensart – fröhlich, ländlich in Europ…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen