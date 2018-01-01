Апартаменты в элитном жилом комплексе Adhara Star в современном районе Arjan!
Апартаменты с полностью оборудованной кухней и отделкой в ванной комнате!
Для жителей комплекса будет множество удобств: взрослый и детский бассейны, фитнес-центр, детская и спортивная площадки, спа, джакузи, зона для барбекю, уличные тренажёры, беговые дорожки, баскетбольная площадка, стол для настольного тенниса, консьерж, охрана.
Рядом с Adhara Star проходит дорога Шейх-Мухаммед-ибн-Зайед-роуд, по которой можно удобно добраться до других точек города. До остановки общественного транспорта — 10–15 минут пешком. На машине дорога до башни Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall займёт 20–25 минут. До международного аэропорта — 30–40 минут на машине.
Застройщик предлагает несколько вариантов оплаты:
1 вариант
80% - на стадии строительства
20% - по завершении
2 вариант
60% - на стадии строительства
40% - по завершении
3 вариант
1% - ежемесячно
40% - в течение 36 месяцев после передачи объекта
- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь в получении ВНЖ.
- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.
- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.
- Подбор самых ликвидных объектов.
- Помощь с перепродажей и получением прибыли.
Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!