Апартаменты в элитном жилом комплексе Adhara Star в современном районе Arjan!

Апартаменты с полностью оборудованной кухней и отделкой в ванной комнате!



Для жителей комплекса будет множество удобств: взрослый и детский бассейны, фитнес-центр, детская и спортивная площадки, спа, джакузи, зона для барбекю, уличные тренажёры, беговые дорожки, баскетбольная площадка, стол для настольного тенниса, консьерж, охрана.



Рядом с Adhara Star проходит дорога Шейх-Мухаммед-ибн-Зайед-роуд, по которой можно удобно добраться до других точек города. До остановки общественного транспорта — 10–15 минут пешком. На машине дорога до башни Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall займёт 20–25 минут. До международного аэропорта — 30–40 минут на машине.



Застройщик предлагает несколько вариантов оплаты:

1 вариант

80% - на стадии строительства

20% - по завершении

2 вариант

60% - на стадии строительства

40% - по завершении

3 вариант

1% - ежемесячно

40% - в течение 36 месяцев после передачи объекта

- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.

- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.

- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.

- Помощь в получении ВНЖ.

- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.

- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.

- Подбор самых ликвидных объектов.

- Помощь с перепродажей и получением прибыли.



Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!