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Adhara Star

Дубай, ОАЭ
от
€283,277
;
11
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О комплексе

Апартаменты в элитном жилом комплексе Adhara Star в современном районе Arjan!
Апартаменты с полностью оборудованной кухней и отделкой в ванной комнате!

Для жителей комплекса будет множество удобств: взрослый и детский бассейны, фитнес-центр, детская и спортивная площадки, спа, джакузи, зона для барбекю, уличные тренажёры, беговые дорожки, баскетбольная площадка, стол для настольного тенниса, консьерж, охрана.

Рядом с Adhara Star проходит дорога Шейх-Мухаммед-ибн-Зайед-роуд, по которой можно удобно добраться до других точек города. До остановки общественного транспорта — 10–15 минут пешком. На машине дорога до башни Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall займёт 20–25 минут. До международного аэропорта — 30–40 минут на машине.

Застройщик предлагает несколько вариантов оплаты:
1 вариант
80% - на стадии строительства
20% - по завершении
2 вариант
60% - на стадии строительства
40% - по завершении
3 вариант
1% - ежемесячно
40% - в течение 36 месяцев после передачи объекта

- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь в получении ВНЖ.
- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.
- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.
- Подбор самых ликвидных объектов.
- Помощь с перепродажей и получением прибыли.

Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
13
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 72.0
Цена за м², EUR 3,934
Цена квартиры, EUR 283,277
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Adhara Star
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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