  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити

Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити

Дубай, ОАЭ
от
$667,213
05.11.2025
$667,213
02.11.2025
$664,917
31.10.2025
$662,620
28.10.2025
$661,471
26.10.2025
$662,620
25.10.2025
$663,768
23.10.2025
$662,620
22.10.2025
$661,471
22.10.2025
$659,175
18.10.2025
$656,878
17.10.2025
$702,813
16.10.2025
$703,962
15.10.2025
$708,555
11.10.2025
$707,407
09.10.2025
$705,110
07.10.2025
$701,665
04.10.2025
$698,220
03.10.2025
$697,071
02.10.2025
$698,220
01.10.2025
$697,071
;
16
Оставить заявку
ID: 27729
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные квартиры в проекте под брендом ФК "Челси" в Дубай Маритайм Сити с рассрочкой платежа

Дубай Маритайм Сити (Dubai Maritime City) — это масштабный прибрежный проект в Дубае, сочетающий жилые, коммерческие и морские объекты в одном районе. Удачное расположение между портом Рашид и сухими доками обеспечивает удобный доступ к морю, основным транспортным маршрутам и центру города. Район спроектирован как центр морской индустрии, но при этом предлагает комфортные условия для жизни и инвестиций. Здесь представлены современные жилые комплексы, бизнес-пространства, сервисы для яхт и развитая инфраструктура. Dubai Maritime City привлекает инвесторов и жителей, которым важны престиж, вид на море, близость к деловому центру и долгосрочный потенциал роста. Это одно из тех мест в Дубае, где сочетаются перспективность и образ жизни высокого уровня.

Квартиры в Дубай Маритайм Сити расположены всего в 2 минутах от Мина Рашид, в 8 минутах от общественных пляжных ресторанов, в 12 минутах от школ и больниц, в 15 минутах от Золотого рынка, в 17 минутах от Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall и в 20 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект включает шесть архитектурно впечатляющих башен, вдохновлённых коралловыми рифами. Их дизайн объединяет в себе элегантность современного Лондона и живую атмосферу прибрежного Дубая, создавая уникальный формат городского курорта. Жителей ждут панорамные виды на 270 градусов — на море и городской пейзаж. Среди знаковых объектов — футбольное поле Stamford Summit на крыше, пляжный инфинити-бассейн, частный пляж Chelsea Lion Beach с необычными голубыми песками, уличный тренажёрный зал, беговые дорожки, аква-фитнес-центр, зал виртуального футбола и специализированный центр подготовки спортсменов Chelsea Athlete Performance.

Пространства для восстановления включают крио- и дождевую терапию, галотерапию, паркур по методике Кнайпа, воздушную йогу, лесные капсулы для релаксации, тропу "Пять чувств", водопад для звукотерапии, а также спа-комплекс Serenity. Кулинарные площадки варьируются от кафе с монодиетами и ресторанов полезного питания до клуба Captain’s Table — приватного гастровечера с легендами «Челси», и стильного лаунджа Chelsea Powerhouse. Для семей предусмотрены детские бассейны, тематическая игровая зона с подводными мотивами, качели в форме кораллов, аллея легенд и собственный кинотеатр Stamford Cinema. Каждый элемент проекта продуман до мелочей и отражает философию «Челси» — гармонию спорта, здоровья, досуга и прибрежного образа жизни.

Проект предлагает тщательно продуманные резиденции с 1, 2 и 3 спальнями, где прибрежный стиль жизни сочетается с современным комфортом и эстетикой. Просторные интерьеры с открытой планировкой наполнены светом благодаря панорамным окнам от пола до потолка, открывающим впечатляющие виды на море и город. Функциональные кухни оснащены техникой премиум-класса, а встроенные шкафы в спальнях обеспечивают удобство хранения без ущерба для дизайна.

В оформлении интерьеров отражены мотивы водной стихии и наследия футбольного клуба «Челси» — в мягких текстурах, изысканных деталях и приглушённой цветовой палитре, создающей ощущение баланса между городской динамикой и прибрежным спокойствием. Высококачественные материалы, индивидуальная отделка и внимание к каждой детали — от жилых зон до гардеробных и ванных комнат — придают пространству ощущение продуманной роскоши и комфорта.


DXB-00243

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$1,03 млн
Жилой комплекс
Mina Al arab, ОАЭ
от
$145,000
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс The Element с широким перечнем удобств в районе Sobha One, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$499,342
Жилой комплекс Riwa
Дубай, ОАЭ
от
$640,000
Жилой комплекс Ellington Views 2
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$524,336
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Дубай, ОАЭ
от
$667,213
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Показать все Жилой комплекс Aria Residence
Жилой комплекс Aria Residence
Дубай, ОАЭ
от
$219,421
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в роскошном комплексе Aria Residence в районе Town Square! Полностью оборудованная кухня! Подойдет для жизни, инвестиций и сдачи в аренду! Предоставим каталог инвестора! Год сдачи: 3 кв. 2026 Инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, клиника, аптеки, прачечная, парикмахерс…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
219,421
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
TOP TOP
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
$800,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 12
Стратегически расположенный на пляже Аль-Раха, Абу-Даби; престижная набережная вдоль восточного побережья Персидского залива. Это отличное место гарантирует жителям легкий доступ к центру города Абу-Даби и основным транспортным маршрутам, ведущим в Дубай. Этот элитный жилой комплекс имеет че…
Агентство
PSI Real Estate LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$11,95 млн
Предлагаются виллы и таунхаусы с бассейнами и садами. Резиденция располагает набережной, пляжем и пляжным клубом, причалом для яхт, зонами отдыха, зоной барбекю, детской и спортивной площадками, тренажерным залом. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель и бытовая техника Све…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации