Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс Volna на берегу канала в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ

Эксклюзивные студии и апартаменты с 1–3 спальнями в уникальном проекте с панорамными видами на набережную. Просторные планировки на 30% больше стандартных, потолки до 5,5 метров, элегантный дизайн и премиальная отделка создают атмосферу роскоши и комфорта. Каждый квадратный метр продуман до мелочей, чтобы дарить владельцам ощущение свободы и уюта.

Проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций. Благодаря стратегическому расположению и продуманной инфраструктуре, резиденты получают доступ к лучшим ресторанам, магазинам и деловым центрам. Ожидаемая доходность 8,5% годовых делает этот объект привлекательным активом для инвесторов.

Апартаменты передаются с частичной меблировкой и укомплектованы техникой Siemens или эквивалентом. Это ваш шанс стать владельцем элитной недвижимости на берегу, наслаждаться лучшим стилем жизни и получать стабильный доход.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный на набережной в непосредственной близости от таких мест, как Dubai Creek и Downtown Dubai. Вдоль живописных береговых линий, Volna обеспечивает безупречную связь с некоторыми из самых знаковых достопримечательностей Дубая. Всего за 14 минут можно быстро добраться до торгового центра Dubai Mall, за 26 минут — до Palm Jumeirah, а за 25 — до Burj Al Arab. Всего в 30 минутах езды находится развлекательная набережная The Walk JBR, которая затем легко соединит вас с лучшими местами отдыха города. Кроме того, комплекс находится в пределах легкой досягаемости от международного аэропорта Дубая - 9 минут, а международный аэропорт Аль-Мактум находится всего в 45 минутах езды.