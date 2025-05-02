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  4. Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс Volna на берегу канала в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс Volna на берегу канала в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$262,754
14.04.2025
$261,131
13.04.2025
$261,284
12.04.2025
$262,259
11.04.2025
$268,186
10.04.2025
$269,278
09.04.2025
$270,633
08.04.2025
$270,463
06.04.2025
$270,621
05.04.2025
$268,156
04.04.2025
$271,742
03.04.2025
$274,755
02.04.2025
$274,176
01.04.2025
$273,556
30.03.2025
$272,715
29.03.2025
$274,754
28.03.2025
$275,757
27.03.2025
$274,791
26.03.2025
$274,620
25.03.2025
$273,681
24.03.2025
$272,755
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Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс Volna на берегу канала в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25106
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425459
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 600 м)
  • Метро
    Creek (~ 1000 м)

О комплексе

Эксклюзивные студии и апартаменты с 1–3 спальнями в уникальном проекте с панорамными видами на набережную. Просторные планировки на 30% больше стандартных, потолки до 5,5 метров, элегантный дизайн и премиальная отделка создают атмосферу роскоши и комфорта. Каждый квадратный метр продуман до мелочей, чтобы дарить владельцам ощущение свободы и уюта.

Проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций. Благодаря стратегическому расположению и продуманной инфраструктуре, резиденты получают доступ к лучшим ресторанам, магазинам и деловым центрам. Ожидаемая доходность 8,5% годовых делает этот объект привлекательным активом для инвесторов.

Апартаменты передаются с частичной меблировкой и укомплектованы техникой Siemens или эквивалентом. Это ваш шанс стать владельцем элитной недвижимости на берегу, наслаждаться лучшим стилем жизни и получать стабильный доход.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный на набережной в непосредственной близости от таких мест, как Dubai Creek и Downtown Dubai. Вдоль живописных береговых линий, Volna обеспечивает безупречную связь с некоторыми из самых знаковых достопримечательностей Дубая. Всего за 14 минут можно быстро добраться до торгового центра Dubai Mall, за 26 минут — до Palm Jumeirah, а за 25 — до Burj Al Arab. Всего в 30 минутах езды находится развлекательная набережная The Walk JBR, которая затем легко соединит вас с лучшими местами отдыха города. Кроме того, комплекс находится в пределах легкой досягаемости от международного аэропорта Дубая - 9 минут, а международный аэропорт Аль-Мактум находится всего в 45 минутах езды.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс Volna на берегу канала в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$262,754
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