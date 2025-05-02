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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Rixos Residence с бассейнами, оздоровительным центром и конференц-залом в 2 минутах от Бурдж Халифа, Deira, Дубай

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Rixos Residence с бассейнами, оздоровительным центром и конференц-залом в 2 минутах от Бурдж Халифа, Deira, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$8,23 млн
;
20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 19856
ID новостройки на Realting
In CRM: 2374378
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Выберите себе квартиру из широкого спектра резиденций с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также из роскошных пентхаусов с 4 и 5 спальнями в дуплексном стиле. Эти резиденции отличаются тщательно подобранными узорами и текстурами, которые улучшают жилые пространства, позволяя естественному свету наполнять интерьер и создавать свежую атмосферу. Всего проект оборудован 260 резиденциями, которые отлично подойдут для профессионалов и семей.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс удобно расположен в непосредственной близости от нескольких частных международных школ, включая: The English College, JSS Private School и Safa British School.

  • Дубай Молл - 1 минута (150 метров)
  • Дубайский канал - 1 минута (150 метров)
  • Бурдж Халифа - 2 минуты (800 метров)
  • Дубайская опера - 3 минуты (1,1 км)
  • Дубайский международный финансовый центр - 5 минут (2 км)
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут (8 км)

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Rixos Residence с бассейнами, оздоровительным центром и конференц-залом в 2 минутах от Бурдж Халифа, Deira, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$8,23 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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