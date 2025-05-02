Жилой комплекс Новая высотная резиденция Rixos Residence с бассейнами, оздоровительным центром и конференц-залом в 2 минутах от Бурдж Халифа, Deira, Дубай

Выберите себе квартиру из широкого спектра резиденций с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также из роскошных пентхаусов с 4 и 5 спальнями в дуплексном стиле. Эти резиденции отличаются тщательно подобранными узорами и текстурами, которые улучшают жилые пространства, позволяя естественному свету наполнять интерьер и создавать свежую атмосферу. Всего проект оборудован 260 резиденциями, которые отлично подойдут для профессионалов и семей.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс удобно расположен в непосредственной близости от нескольких частных международных школ, включая: The English College, JSS Private School и Safa British School.