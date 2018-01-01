Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ

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Vista 3 — долгожданный жилой комплекс в Абу-Даби, расположенный в популярном районе острова Рим. В комплексе будут представлены квартиры с 1-4 спальнями. Апартаменты спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобства, с современной отделкой и сантехникой.
Одной из выдающихся особенностей Vista 3 является его стратегическое расположение, благодаря которому он находится в непосредственной близости к лучшим заведениям эмиратов, включая торговый центр Абу-Даби, Галерея, Школа Рептон и Университет Сорбонны.
Но это еще не все — Vista 3 также может похвастаться впечатляющим набором первоклассных удобств для своих жителей:
- Мини-театр;
- Зоны медитации;
- Бассейн;
- Детская игровая площадка;
- Сад;
- Кафетерий.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
DAMAC Bay 2 by Cavalli — новый прибрежный комплекс премиум-класса в районе Dubai Harbour, созданный при участии легендарного итальянского бренда Roberto Cavalli. Проект предлагает роскошные апартаменты с 1–3 спальнями и лимитированная коллекция из 16 дуплексов с 3–5 спальнями и личным бассейном. Из окон резиденции открывается вид на Dubai Marina, море и знаменитое колесо обозрения Ain Dubai.
Инфраструктура:
DAMAC Bay 2 будет состоять из трех небоскребов, соединенных подиумом, где разместятся спа-центр, зона отдыха и озелененная территория. Уникальная особенность проекта — огромное количество водных видов спорта и развлечений внутри комплекса, включая волновой бассейн, где можно заниматься серфингом, специальный бассейн для снорклинга, и углубленные в воду лаундж-зоны. Частный клуб Cavalli и стеклянный водный мост с витриной Cavalli — эксклюзивные удобства от всемирно популярного итальянского бренда.
Расположение:
DAMAC Bay 2 by Cavalli строится в развивающемся районе Dubai Harbour, всего в 10 минутах езды от Dubai Marina. Стратегическое расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к главной транспортной артерии Sheikh Zayed Road. Дорога до Downtown Dubai займет менее получаса, а до Международного аэропорта Дубая — 30 минут езды на автомобиле. В нескольких минутах ходьбы находится круизный терминал Dubai Harbour.
Жителям будет доступен широкий выбор ресторанов и кафе. Для шопинга отлично подойдут крупнейшие торговые центры Дубая — Dubai Marina Mall, Nakheel Mall и The Walk at JBR. В Skydive Dubai можно насладиться прыжком с парашютом, а в Emirates Golf Club или Topgolf — поиграть в гольф.
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Ellington Beach House - семиэтажный жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая. Располагается в восточной части «полумесяца» архипелага Palm Jumeirah. Жители комплекса смогут наслаждаться красивыми видами на острова и горизонт Персидского залива.
Семиэтажное здание жилого комплекса имеет современный минималистичный дизайн с декоративными элементами в стиле эко. В комплексе представлена роскошная дизайнерской отделка самыми качественными материалами. Территория комплекса прилегает к протяженному песчаному пляжу. Между зданием и морем находится пейзажный бассейн и обустроенная территория для отдыха.
В квартирах предусмотрены панорамные окна и открытые большие балконы, которые обеспечивают прекрасное дневное освещение и способствуют визуальному расширению жилого пространства.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЖК:
- В районе Palm Jumeirah строится не так много новых жилых зданий, особенно в премиальной категории. При этом жилье на островах пользуется большим спросом.
- Также инвесторы могут получить резидентскую визу ОАЭ на три года или на десять лет в зависимости о суммы покупки.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
▪ доступ к частному пляжу;
▪ бассейн-инфинити площадью 400 кв. м с видом на пляж Palm Jumeirah с шезлонгами, частными и открытыми беседками и баром;
▪ спа-салон в духе первоклассных отелей;
▪ гидротерапия;
▪ детский бассейн;
▪ обширные зеленые зоны;
▪ клубный дом с лаунжем, оборудованным баром, кухней, обеденным залом с экраном для дружеских и деловых встреч, а также открытой террасой для любителей сигар;
▪ кафе и рестораны;
▪ баскетбольная площадка;
▪ теннисный корт;
▪ столы для настольных игр;
▪ вестибюль в гостиничном стиле;
▪ услуги камердинера и консьержа.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
15 минут – курортный район Dubai Marina
20 минут – отель-парус Burj Al Arab, фризона для IT-сектора и других направлений бизнеса Dubai Internet City;
25 минут – Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera;
30 минут – деловой центр эмирата Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB);
40 минут – международный аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC).
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