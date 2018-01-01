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Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€910,838
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10
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море.

Резиденция располагает выходом на пляж, магазинами, бассейнами, игровой комнатой, зоной для йоги, ухоженными садами.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
  • Джумейра - 30 минут
  • Дубай Молл - 45 минут
  • Международный аэропорт - 50 минут
  • Mall of Emirates - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€910,838
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