Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €820,877

73–116 м² 2

DAMAC Bay 2 by Cavalli — новый прибрежный комплекс премиум-класса в районе Dubai Harbour, созданный при участии легендарного итальянского бренда Roberto Cavalli. Проект предлагает роскошные апартаменты с 1–3 спальнями и лимитированная коллекция из 16 дуплексов с 3–5 спальнями и личным бассейном. Из окон резиденции открывается вид на Dubai Marina, море и знаменитое колесо обозрения Ain Dubai. Инфраструктура: DAMAC Bay 2 будет состоять из трех небоскребов, соединенных подиумом, где разместятся спа-центр, зона отдыха и озелененная территория. Уникальная особенность проекта — огромное количество водных видов спорта и развлечений внутри комплекса, включая волновой бассейн, где можно заниматься серфингом, специальный бассейн для снорклинга, и углубленные в воду лаундж-зоны. Частный клуб Cavalli и стеклянный водный мост с витриной Cavalli — эксклюзивные удобства от всемирно популярного итальянского бренда. Расположение: DAMAC Bay 2 by Cavalli строится в развивающемся районе Dubai Harbour, всего в 10 минутах езды от Dubai Marina. Стратегическое расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к главной транспортной артерии Sheikh Zayed Road. Дорога до Downtown Dubai займет менее получаса, а до Международного аэропорта Дубая — 30 минут езды на автомобиле. В нескольких минутах ходьбы находится круизный терминал Dubai Harbour. Жителям будет доступен широкий выбор ресторанов и кафе. Для шопинга отлично подойдут крупнейшие торговые центры Дубая — Dubai Marina Mall, Nakheel Mall и The Walk at JBR. В Skydive Dubai можно насладиться прыжком с парашютом, а в Emirates Golf Club или Topgolf — поиграть в гольф.