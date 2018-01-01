Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,75 млн

117–129 м² 2

Сдача в: 2024

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты Ellington Beach House по выгодной цене! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Ellington Beach House - семиэтажный жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая. Располагается в восточной части «полумесяца» архипелага Palm Jumeirah. Жители комплекса смогут наслаждаться красивыми видами на острова и горизонт Персидского залива. Семиэтажное здание жилого комплекса имеет современный минималистичный дизайн с декоративными элементами в стиле эко. В комплексе представлена роскошная дизайнерской отделка самыми качественными материалами. Территория комплекса прилегает к протяженному песчаному пляжу. Между зданием и морем находится пейзажный бассейн и обустроенная территория для отдыха. В квартирах предусмотрены панорамные окна и открытые большие балконы, которые обеспечивают прекрасное дневное освещение и способствуют визуальному расширению жилого пространства. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЖК: - В районе Palm Jumeirah строится не так много новых жилых зданий, особенно в премиальной категории. При этом жилье на островах пользуется большим спросом. - Также инвесторы могут получить резидентскую визу ОАЭ на три года или на десять лет в зависимости о суммы покупки. ПРЕИМУЩЕСТВА: ▪ доступ к частному пляжу; ▪ бассейн-инфинити площадью 400 кв. м с видом на пляж Palm Jumeirah с шезлонгами, частными и открытыми беседками и баром; ▪ спа-салон в духе первоклассных отелей; ▪ гидротерапия; ▪ детский бассейн; ▪ обширные зеленые зоны; ▪ клубный дом с лаунжем, оборудованным баром, кухней, обеденным залом с экраном для дружеских и деловых встреч, а также открытой террасой для любителей сигар; ▪ кафе и рестораны; ▪ баскетбольная площадка; ▪ теннисный корт; ▪ столы для настольных игр; ▪ вестибюль в гостиничном стиле; ▪ услуги камердинера и консьержа. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: 15 минут – курортный район Dubai Marina 20 минут – отель-парус Burj Al Arab, фризона для IT-сектора и других направлений бизнеса Dubai Internet City; 25 минут – Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera; 30 минут – деловой центр эмирата Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB); 40 минут – международный аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC). ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ! Подберём доходные и надёжные объекты недвижимости. Организуем безопасную сделку с застройщиком. Юридическое сопровождение каждой сделки.