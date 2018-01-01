  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,16 млн
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода. Также имеется меблированный пентхаус. Часть квартир с видом на гавань, остальные с видом на море. Все апартаменты имеют балконы.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, консьержем, зоной отдыха, бассейнами для детей и взрослых, крытым и открытым фитнес-залом, студией йоги, сауной, игровой комнатой, музыкальным залом, детской игровой комнатой, зоной барбекю, садом.

Окончание строительства - 2 квартира 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков - 3 метра
  • Панорамные окна
  • Европейская кухня, оборудованная самой современной бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • Дубай Марина Молл- 4 минуты езды
  • Пляж Марина Бич - 6 минут
  • Пальма Джумейра - 9 минут
  • Дубай Молл - 18 минут
  • Бурдж-Халифа - 18 минут
  • Аэропорт — 22 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Rixos Residence | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€1,04 млн
Жилой комплекс Квартира с системой "Умный дом"
Дубай, ОАЭ
от
€131,668
Резиденция ONE CRESCENT
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс LIV Residence
Дубай, ОАЭ
от
€832,921
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с полями для гольфа, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€230,866
Вы просматриваете
Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,16 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | Lamaa | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 4BR | Lamaa | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€2,03 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 4 bedroom apartment, located in Jumeirah, known Lamaa by Meraas Amenities & Facilties; 4 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 3,154 Sqft Powder room Laundry area Store Area Maid room Dressing / Closet / Wardrobe Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Dining & Retail outlet Health care centre Gym Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Barbeque Jogging, Cycling & Running track School Water activity Shopping & Supermarket Yoga & Medittaion Fitness centre Spa & Sauna room Location Nearby; Mall of Emirates – 05 mins Dubai Marina – 15 mins Global Village – 20 mins Dubai International Airport – 20 mins Al Maktoum International Airport – 40 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,51 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы в венецианском стиле с живописным видом на лагуны. Резиденция в итальянском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа. Международный аэропорт - 28 минут Mall of Emirates - 24 минуты Автодром - 12 минут Бурдж Халифа - 20 минут Пальма Джумейра - 15 минут Дубай Молл - 31 км Море - 23 км
Многоквартирный жилой дом 3BR | Lamtara | Madinat Jumeirah
Многоквартирный жилой дом 3BR | Lamtara | Madinat Jumeirah
Дубай, ОАЭ
от
€2,27 млн
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Ламтаре, MJL, Дубай. Lamtara by Dubai Holding - это жилое здание, предлагающее удивительные номера, построенные в тихом просторном и со вкусом обставленном здании. В нем также есть современные лобби-залы для жителей. План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 80% Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1815 кв. Горничная комната Прачечная Порошковая комната оформление Балкон / Терраса 24/7 Безопасность Доступ к пляжу Столовая и розничная торговля Зеленый Окружающий тренажерный зал Центр здравоохранения Досуг и Парк Ресторан и Кафе Бассейн Район барбекю Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Школа и Институт Водная активность Йога и Медитация Фитнес-центр Спа и Сауна Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Realting.com
Перейти