Жилой комплекс Новая резиденция Elo 3 с бассейном недалеко от Downtown Dubai, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

ELO 3 – это жилой комплекс, в котором роскошь городской среды гармонично сочетается с великолепием природы. Грациозно изогнутые башни проекта украшены каскадом балконов, с которых открываются захватывающие панорамные виды на живописные парки. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция располагает просторным балконом. На территории комплекса вы сможете испытать себя на прочность и получить заряд адреналина на скалодроме, насладиться любимыми фильмами под звездным небом, отдохнуть с близкими и друзьями в бассейне с барной стойкой, найти развлечение для детей, пока отдыхаете на детской площадке, а также поддерживать свою форму в современном, оборудованном тренажерном зале. В нескольких минутах ходьбы от комплекса расположен Water Town c волновым бассейном, где также можно отлично отдохнуть в кругу семьи или друзей.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Преимущества

Рассрочка (70/30):

20% – первоначальный взнос;

1% – спустя 3 месяца ежемесячно (1-6 платеж);

5% – спустя 9 месяцев после брони единоразово (7 платеж);

1% – спустя 10 месяцев после брони ежемесячно (8-15 платеж);

5% – спустя 18 месяцев после брони единоразово (16 платеж);

1% – спустя 19 месяцев после брони ежемесячно (17-32 платеж);

5% – на этапе строительства 80% (33 платеж);

5% – на этапе строительства 90% (34 платеж);

30% – во время передачи (2 кв.2027).

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: