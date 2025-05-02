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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Elo 3 с бассейном недалеко от Downtown Dubai, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Elo 3 с бассейном недалеко от Downtown Dubai, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$351,033
14.04.2025
$349,495
13.04.2025
$349,701
12.04.2025
$351,006
11.04.2025
$358,938
10.04.2025
$360,400
09.04.2025
$362,213
08.04.2025
$361,987
06.04.2025
$362,198
05.04.2025
$358,899
04.04.2025
$363,697
03.04.2025
$367,731
02.04.2025
$366,956
01.04.2025
$366,126
30.03.2025
$365,000
29.03.2025
$367,730
28.03.2025
$369,073
27.03.2025
$367,780
26.03.2025
$367,549
25.03.2025
$366,293
24.03.2025
$365,053
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20020
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377329
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

ELO 3 – это жилой комплекс, в котором роскошь городской среды гармонично сочетается с великолепием природы. Грациозно изогнутые башни проекта украшены каскадом балконов, с которых открываются захватывающие панорамные виды на живописные парки. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция располагает просторным балконом. На территории комплекса вы сможете испытать себя на прочность и получить заряд адреналина на скалодроме, насладиться любимыми фильмами под звездным небом, отдохнуть с близкими и друзьями в бассейне с барной стойкой, найти развлечение для детей, пока отдыхаете на детской площадке, а также поддерживать свою форму в современном, оборудованном тренажерном зале. В нескольких минутах ходьбы от комплекса расположен Water Town c волновым бассейном, где также можно отлично отдохнуть в кругу семьи или друзей.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Преимущества

Рассрочка (70/30):

  • 20% – первоначальный взнос;
  • 1% – спустя 3 месяца ежемесячно (1-6 платеж);
  • 5% – спустя 9 месяцев после брони единоразово (7 платеж);
  • 1% – спустя 10 месяцев после брони ежемесячно (8-15 платеж);
  • 5% – спустя 18 месяцев после брони единоразово (16 платеж);
  • 1% – спустя 19 месяцев после брони ежемесячно (17-32 платеж);
  • 5% – на этапе строительства 80% (33 платеж);
  • 5% – на этапе строительства 90% (34 платеж);
  • 30% – во время передачи (2 кв.2027).
Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Global Village – 25 минут;
  • Парк развлечений IMG Worlds of Adventure – 25 минут;
  • Dubai Outlet Mall – 25 минут;
  • Международный аэропорт Аль-Мактум – 30 минут;
  • Международный аэропорт Дубай – 35 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Elo 3 с бассейном недалеко от Downtown Dubai, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$351,033
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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