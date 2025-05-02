Жилой комплекс Новая резиденция Elo 3 с бассейном недалеко от Downtown Dubai, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

ELO 3 – это жилой комплекс, в котором роскошь городской среды гармонично сочетается с великолепием природы. Грациозно изогнутые башни проекта украшены каскадом балконов, с которых открываются захватывающие панорамные виды на живописные парки. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция располагает просторным балконом. На территории комплекса вы сможете испытать себя на прочность и получить заряд адреналина на скалодроме, насладиться любимыми фильмами под звездным небом, отдохнуть с близкими и друзьями в бассейне с барной стойкой, найти развлечение для детей, пока отдыхаете на детской площадке, а также поддерживать свою форму в современном, оборудованном тренажерном зале. В нескольких минутах ходьбы от комплекса расположен Water Town c волновым бассейном, где также можно отлично отдохнуть в кругу семьи или друзей.
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.Преимущества
Рассрочка (70/30):
У проекта хорошее расположение: