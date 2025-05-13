Жилой комплекс Новый комплекс Athlon Premium Villas с бассейнами, парками и клубом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Athlon — первый в Дубае жилой проект класса премиум, где сама среда вдохновляет на активность, здоровье и полноценную жизнь. Это не просто комплекс вилл, это новая философия повседневного бытия, созданная Aldar — одним из самых надежных и уважаемых девелоперов ОАЭ. Расположенный в зеленой части Dubailand, Athlon окружен природой и предлагает уникальное сочетание роскоши, уединения и активности. Повсюду раскинулись беговые и велосипедные маршруты, парковые зоны и площадки для тренировок, чтобы движение стало естественной частью вашей жизни. Любителей спорта ждут 4,6 км профессиональной беговой трассы, 2,2 км маршрута для семейных прогулок и 3,7 км велосипедных троп. Для активного досуга созданы зоны воркаута и корты для падел-тенниса.

Ключевой точкой притяжения становится фирменный клуб Athlon — архитектурный символ проекта, который объединяет фитнес-зоны, пространства для общения и уютные лаунж-террасы. Здесь вас ждут не просто удобства, а продуманная экосистема заботы о теле и духе: от занятий спортом и консультаций с диетологами до поставок органических продуктов и оздоровительных вебинаров.

Жизнь в Athlon — это абсолютный комфорт и сервис: уборка, уход за питомцами, ремонт автомобилей, доставка товаров от локальных ритейлеров, программы для детей и пожилых, мастер-классы и семейные мероприятия. Умные системы управления, мониторинг качества воздуха и шума, цифровые сервисы и устойчивые технологии делают ваш быт современным и экологичным.

Удобства:

Открытые спортивные и тренировочные зоны

Корт для падел-тенниса

Пространства для йоги и медитации

Зелёные парки и зоны для прогулок

Клуб Athlon с фитнес-зонами и лаунж-пространствами

Услуги по уборке

Уход за домашними животными

Система безопасности и видеонаблюдения

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Athlon удачно расположен в районе Dubailand, всего в 25 минутах от Международного аэропорта Дубай и в 30 минутах от Джумейра-Бич. Комплекс окружен природой благодаря локации внутри одной из крупнейших зеленых зон Дубая.