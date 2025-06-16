Жилой комплекс Новый жилой комплекс D-Villas с академиями гольфа и тенниса, ресторанами и торговыми центрами, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ

  1. Realting.com
Дубай, ОАЭ
от
$1,81 млн
;
7
ID: 27411
ID новостройки на Realting
In CRM: 2473665
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 13.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представьте себе утро, которое начинается с вида на изумрудные просторы одного из самых престижных гольф-полей Дубая, где тишину нарушает лишь шелест листвы и мягкий удар мяча о клюшку. D-Villas — это воплощение роскоши и уюта в сердце легендарного сообщества Jumeirah Golf Estates, где жизнь наполняется гармонией, стилем и безупречным комфортом. Здесь архитектурное величие встречается с утонченной функциональностью: просторные интерьеры с высокими потолками, продуманные планировки и собственные приватные сады.

Жители D-Villas получают доступ к инфраструктуре, которая не имеет себе равных: два чемпионских гольф-поля, Академия гольфа Томми Флитвуда и Академия тенниса Tennis 360, современный клуб Jumeirah Golf Estates с ресторанами высокой кухни и элегантными лаунж-зонами, а также SPA и оздоровительные центры. Для любителей активного отдыха предусмотрены бассейн, живописные парки и беговые дорожки, а для повседневного комфорта — магазины, супермаркеты и два просторных торговых центра прямо в пределах сообщества.

Удобства:

  • Два поля для гольфа чемпионского уровня
  • Академия гольфа Томми Флитвуда
  • Академия тенниса Tennis 360
  • Клубный дом Jumeirah Golf Estates
  • Рестораны высокой кухни
  • Спа-центр и оздоровительный центр
  • Бассейны
  • Благоустроенные парки и беговые дорожки
  • Магазины розничной торговли и супермаркеты
  • Два торговых центра

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Встроенная кухонная техника

Расположение и объекты поблизости

У комплекса отличное расположение: всего несколько минут отделяют вас от ключевых достопримечательностей и деловых районов Дубая, при этом вы живете в окружении тишины и зелени. Jumeirah Golf Estates по праву считается одной из лучших локаций в городе.

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
