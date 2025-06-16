Жилой комплекс Новый жилой комплекс D-Villas с академиями гольфа и тенниса, ресторанами и торговыми центрами, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ

Представьте себе утро, которое начинается с вида на изумрудные просторы одного из самых престижных гольф-полей Дубая, где тишину нарушает лишь шелест листвы и мягкий удар мяча о клюшку. D-Villas — это воплощение роскоши и уюта в сердце легендарного сообщества Jumeirah Golf Estates, где жизнь наполняется гармонией, стилем и безупречным комфортом. Здесь архитектурное величие встречается с утонченной функциональностью: просторные интерьеры с высокими потолками, продуманные планировки и собственные приватные сады.

Жители D-Villas получают доступ к инфраструктуре, которая не имеет себе равных: два чемпионских гольф-поля, Академия гольфа Томми Флитвуда и Академия тенниса Tennis 360, современный клуб Jumeirah Golf Estates с ресторанами высокой кухни и элегантными лаунж-зонами, а также SPA и оздоровительные центры. Для любителей активного отдыха предусмотрены бассейн, живописные парки и беговые дорожки, а для повседневного комфорта — магазины, супермаркеты и два просторных торговых центра прямо в пределах сообщества.

Удобства:

Два поля для гольфа чемпионского уровня

Академия гольфа Томми Флитвуда

Академия тенниса Tennis 360

Клубный дом Jumeirah Golf Estates

Рестораны высокой кухни

Спа-центр и оздоровительный центр

Бассейны

Благоустроенные парки и беговые дорожки

Магазины розничной торговли и супермаркеты

Два торговых центра

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Встроенная кухонная техника

Расположение и объекты поблизости

У комплекса отличное расположение: всего несколько минут отделяют вас от ключевых достопримечательностей и деловых районов Дубая, при этом вы живете в окружении тишины и зелени. Jumeirah Golf Estates по праву считается одной из лучших локаций в городе.