Marbella resort hotel THOE

ОТЕЛЬ MARBELLA RESORT В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ 🌍 (МИРОВОЙ ОСТРОВ)
1. Под управлением IHG Group под коллекциями виньеток
2. 5000 дирхамов ОАЭ за квадратный фут, предварительная цена.
3. Открытие как ⭐⭐⭐⭐⭐ звездного отеля & Курорт.
4. Удобный план оплаты на 2 года.
5 Первоначальный взнос 20%.
6. Фиксированная рентабельность инвестиций в размере 8,33% на 12 лет
7. Ожидается высокий рост капитала из-за большего количества запусков на мировом острове 🏝️
8. Через 12 лет 💯% прибыли достаётся инвестору. (Сборы за обслуживание и управление отелем подлежат оплате).
9. Срок сдачи 4 квартал-2025г.
10. Непрерывный вид на закат
11. Испанский образ жизни.
12. 28 точек для дайвинга с коралловым рифом 🪸 и рыбами в самом сердце Европы