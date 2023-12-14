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Marbella resort hotel THOE

Дубай, ОАЭ
от
€534,171
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9 1
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О комплексе

ОТЕЛЬ MARBELLA RESORT В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ 🌍 (МИРОВОЙ ОСТРОВ)

1. Под управлением IHG Group под коллекциями виньеток 
2. 5000 дирхамов ОАЭ за квадратный фут, предварительная цена.
3. Открытие как ⭐⭐⭐⭐⭐ звездного отеля & Курорт. 
4. Удобный план оплаты на 2 года.
5  Первоначальный взнос 20%. 
6. Фиксированная рентабельность инвестиций в размере 8,33% на 12 лет 
7. Ожидается высокий рост капитала из-за большего количества запусков на мировом острове 🏝️
8. Через 12 лет 💯% прибыли достаётся инвестору. (Сборы за обслуживание и управление отелем подлежат оплате).
9. Срок сдачи 4 квартал-2025г. 
10. Непрерывный вид на закат 
11. Испанский образ жизни.
12. 28 точек для дайвинга с коралловым рифом 🪸 и рыбами в самом сердце Европы 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор апарт - отель Marbella resort hotel THOE

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Marbella resort hotel THOE
Дубай, ОАЭ
от
€534,171
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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