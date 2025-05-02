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Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$27,21 млн
14.04.2025
$27,04 млн
13.04.2025
$27,06 млн
12.04.2025
$27,16 млн
11.04.2025
$27,77 млн
10.04.2025
$27,89 млн
09.04.2025
$28,03 млн
08.04.2025
$28,01 млн
06.04.2025
$28,03 млн
05.04.2025
$27,77 млн
04.04.2025
$28,14 млн
03.04.2025
$28,45 млн
02.04.2025
$28,39 млн
01.04.2025
$28,33 млн
30.03.2025
$28,24 млн
29.03.2025
$28,45 млн
28.03.2025
$28,56 млн
27.03.2025
$28,46 млн
26.03.2025
$28,44 млн
25.03.2025
$28,34 млн
18.02.2025
$24,21 млн
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12
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20951
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386923
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Dubai Internet City (~ 700 м)

О комплексе

The S Tower — эксклюзивный жилой проект. Здание высотой 230 метров, расположенное в динамичном районе, вскоре станет настоящим символом стиля и изысканности. Просторные квартиры с продуманным дизайном и современными интерьерами, полностью оборудованные спортивные залы и бассейны—всё для вашего здоровья, досуга и комфорта.

Каждая деталь в этом проекте продумана до мелочей, каждое пространство оформлено с использованием премиальных материалов. Из окон открываются прекрасные виды на на море, поле для гольфа и городской пейзаж. Всего в комплексе 82 апартамента и 2 пентхауса. Каждая квартира оборудована просторной гостиной и обеденной зоной, главной и подсобной кухнями, сейфовой комнатой и помещением для обслуживающего персонала. Пентхаусы предлагают бесконечные возможности для роскошной жизни, включая частный лифт прямо из лобби комплекса.

Особенности:

  • Лобби с высокими потолками
  • Консьерж-стойка
  • Кафе
  • Парная и сауна
  • Библиотека и зона отдыха
  • Тренажерный зал
  • Детский клуб
  • Инфинити-бассейн
  • Детский бассейн
  • Джакузи
  • Кинотеатр на открытом воздухе
  • Детская площадка
  • Зона для медитации

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Современная бытовая техника
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта делает его идеальным выбором для всех, кто ценит комфорт и удобный доступ ко всем важным объектам инфраструктуры: от ресторанов до торговых центров. Вы сможете наслаждаться как живописными видами, так и спокойствием, которое обеспечивают окрестности. The S Tower находится всего в нескольких минутах от основных достопримечательностей Дубая:

  • Дубай Марина - 2 минуты
  • Поле для гольфа - 5 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 8 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Mall of the Emirates - 10 минут
  • Медиа-Сити - 6 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$27,21 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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