Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

The S Tower — эксклюзивный жилой проект. Здание высотой 230 метров, расположенное в динамичном районе, вскоре станет настоящим символом стиля и изысканности. Просторные квартиры с продуманным дизайном и современными интерьерами, полностью оборудованные спортивные залы и бассейны—всё для вашего здоровья, досуга и комфорта.

Каждая деталь в этом проекте продумана до мелочей, каждое пространство оформлено с использованием премиальных материалов. Из окон открываются прекрасные виды на на море, поле для гольфа и городской пейзаж. Всего в комплексе 82 апартамента и 2 пентхауса. Каждая квартира оборудована просторной гостиной и обеденной зоной, главной и подсобной кухнями, сейфовой комнатой и помещением для обслуживающего персонала. Пентхаусы предлагают бесконечные возможности для роскошной жизни, включая частный лифт прямо из лобби комплекса.

Особенности:

Лобби с высокими потолками

Консьерж-стойка

Кафе

Парная и сауна

Библиотека и зона отдыха

Тренажерный зал

Детский клуб

Инфинити-бассейн

Детский бассейн

Джакузи

Кинотеатр на открытом воздухе

Детская площадка

Зона для медитации

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Кондиционеры

Современная бытовая техника

Система "умный дом"

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Расположение проекта делает его идеальным выбором для всех, кто ценит комфорт и удобный доступ ко всем важным объектам инфраструктуры: от ресторанов до торговых центров. Вы сможете наслаждаться как живописными видами, так и спокойствием, которое обеспечивают окрестности. The S Tower находится всего в нескольких минутах от основных достопримечательностей Дубая: