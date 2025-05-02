  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Timez с широким спектром удобств в районе Силикон Оазис, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Timez с широким спектром удобств в районе Силикон Оазис, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$213,885
14.04.2025
$212,564
13.04.2025
$212,689
12.04.2025
$213,484
11.04.2025
$218,307
10.04.2025
$219,197
09.04.2025
$220,299
08.04.2025
$220,162
06.04.2025
$220,290
05.04.2025
$218,284
04.04.2025
$221,202
03.04.2025
$223,655
02.04.2025
$223,184
01.04.2025
$222,679
30.03.2025
$225,948
29.03.2025
$227,638
28.03.2025
$228,469
27.03.2025
$227,669
26.03.2025
$227,527
25.03.2025
$226,749
24.03.2025
$225,982
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25104
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426707
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Timez — это уникальный жилой комплекс в Dubai Silicon Oasis, сочетающий инновационные технологии, стильную архитектуру и первоклассные удобства. Проект представляет собой высотную башню с полностью меблированными апартаментами, спроектированными с учетом современных тенденций в дизайне и комфорте. Благодаря продуманной концепции и удачному расположению, комплекс идеально подходит как для жизни, так и для инвестиций.

Апартаменты отличаются функциональными планировками, высококачественной отделкой и панорамными окнами, открывающими впечатляющие виды на город. Жители смогут воспользоваться эксклюзивной инфраструктурой, включающей инфинити-бассейн, фитнес-центр, зоны для барбекю, открытый кинотеатр и детские площадки. Внимание к деталям и высокие стандарты строительства делают этот комплекс настоящим воплощением современного комфорта.

Удобства и оснащение в доме
  • Инфинити-бассейн и джакузи
  • Открытый кинотеатр
  • Фитнес-центр и зоны йоги
  • Зоны для BBQ
  • Детские площадки и бассейны
  • Парки и зеленые зоны
Расположение и объекты поблизости

Dubai Silicon Oasis — это динамично развивающийся район, предлагающий развитую транспортную сеть, престижные образовательные учреждения, магазины, рестораны и зеленые парки. Отсюда всего 15 минут до Downtown Dubai и 20 минут до международного аэропорта.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция District One Naya Residences с бассейнами, лагуной и интерактивным фонтаном, District One, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$462,601
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,13 млн
Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Абу-Даби, ОАЭ
от
$794,025
Жилой комплекс KYOTO
Дубай, ОАЭ
от
$136,986
Жилой комплекс Golf Hillside
Дубай, ОАЭ
от
$400,225
Вы просматриваете
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Timez с широким спектром удобств в районе Силикон Оазис, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$213,885
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл The Wilds (Cassia Villa) с бассейнами, заповедниками и оздоровительным клубом, South of Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл The Wilds (Cassia Villa) с бассейнами, заповедниками и оздоровительным клубом, South of Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,39 млн
Добро пожаловать в The Wilds – уникальный жилой проект, который объединяет комфорт современной жизни с первозданной природой. Здесь, среди пышной зелени и живописных ландшафтов, вас ждет коллекция роскошных вилл, идеально подходящих для тех, кто ценит уединение. В проекте будет уникальное бл…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом The Fift Object1
Многоквартирный жилой дом The Fift Object1
Дубай, ОАЭ
от
$237,498
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 36
Здание имеет 36 этажей и прекрасную концепцию: семейный отдых, не выходя из дома. В проекте представлены 1- и 2-комнатные квартиры. Здесь все сделано так, чтобы не скучали ни дети, ни взрослые: бассейны, креативная детская площадка (одна из лучших у JVC), зона барбекю, игровая комната и, ко…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Riwa at MJL с панорамным видом в эксклюзивном зеленом районе Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riwa at MJL с панорамным видом в эксклюзивном зеленом районе Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,67 млн
Предлагаются просторные светлые апартаменты с видом на Бурдж-аль-Араб. Резиденция располагает большими зелеными зонами, фитнес-центром, детскими и спортивными площадками, бассейном. Окончание строительства - 3 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Шейх-Зайед-Роад - 2 минуты …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации