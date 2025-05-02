Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Timez с широким спектром удобств в районе Силикон Оазис, Дубай, ОАЭ

Timez — это уникальный жилой комплекс в Dubai Silicon Oasis, сочетающий инновационные технологии, стильную архитектуру и первоклассные удобства. Проект представляет собой высотную башню с полностью меблированными апартаментами, спроектированными с учетом современных тенденций в дизайне и комфорте. Благодаря продуманной концепции и удачному расположению, комплекс идеально подходит как для жизни, так и для инвестиций.

Апартаменты отличаются функциональными планировками, высококачественной отделкой и панорамными окнами, открывающими впечатляющие виды на город. Жители смогут воспользоваться эксклюзивной инфраструктурой, включающей инфинити-бассейн, фитнес-центр, зоны для барбекю, открытый кинотеатр и детские площадки. Внимание к деталям и высокие стандарты строительства делают этот комплекс настоящим воплощением современного комфорта.

Инфинити-бассейн и джакузи

Открытый кинотеатр

Фитнес-центр и зоны йоги

Зоны для BBQ

Детские площадки и бассейны

Парки и зеленые зоны

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Dubai Silicon Oasis — это динамично развивающийся район, предлагающий развитую транспортную сеть, престижные образовательные учреждения, магазины, рестораны и зеленые парки. Отсюда всего 15 минут до Downtown Dubai и 20 минут до международного аэропорта.