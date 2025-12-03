  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Mina Al arab
  4. Жилой комплекс Nura

Жилой комплекс Nura

Mina Al arab, ОАЭ
от
$217,835
;
14
ID: 33015
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма
  • Город
    Mina Al arab

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Nura — современная прибрежная резиденция с панорамными видами и курортной инфраструктурой в Mina Al Arab от RAK Properties!

Nura — новый премиальный жилой комплекс от RAK Properties, расположенный в районе Downtown Mina, внутри масштабного прибрежного сообщества Mina Al Arab в Рас-Аль-Хайме. Проект сочетает атмосферу морского курорта, природную гармонию и современный городской комфорт, предлагая жителям уникальный lifestyle на берегу.

Курортная инфраструктура
Жители Nura получают доступ к богатой wellness и leisure-инфраструктуре уровня курорта:

- ландшафтные бассейны,
- инфинити-бассейн на подиуме,
- фитнес-зал и студия йоги,
- spa-пространства и зоны релакса,
- беговые дорожки и пешеходные маршруты,
- детские игровые площадки,
- площадка для падел-тенниса,
- коворкинг и клубная зона,
- открытый кинотеатр,
- зоны отдыха и BBQ.

Комплекс проектировался как пространство, в котором комфорт, природа и активный образ жизни объединены в единую среду.

Локация и окружение
Downtown Mina — это центр Mina Al Arab, известный прогулочными набережными, зелёными маршрутами, кафе, ресторанами и прибрежными парками.

Транспортная доступность:
- 15 минут до Ras Al Khaimah International Airport,
- ≈ 45 минут до Дубая,

Морская линия, природные заповедники и спокойная атмосфера Ras Al Khaimah формируют уникальный баланс городской доступности и курортного отдыха.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Nura, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых красивых прибрежных проектов Mina Al Arab от RAK Properties.

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

