Жилой комплекс Nura

Nura — современная прибрежная резиденция с панорамными видами и курортной инфраструктурой в Mina Al Arab от RAK Properties!
Nura — новый премиальный жилой комплекс от RAK Properties, расположенный в районе Downtown Mina, внутри масштабного прибрежного сообщества Mina Al Arab в Рас-Аль-Хайме. Проект сочетает атмосферу морского курорта, природную гармонию и современный городской комфорт, предлагая жителям уникальный lifestyle на берегу.
Курортная инфраструктура
Жители Nura получают доступ к богатой wellness и leisure-инфраструктуре уровня курорта:
- ландшафтные бассейны,
- инфинити-бассейн на подиуме,
- фитнес-зал и студия йоги,
- spa-пространства и зоны релакса,
- беговые дорожки и пешеходные маршруты,
- детские игровые площадки,
- площадка для падел-тенниса,
- коворкинг и клубная зона,
- открытый кинотеатр,
- зоны отдыха и BBQ.
Комплекс проектировался как пространство, в котором комфорт, природа и активный образ жизни объединены в единую среду.
Локация и окружение
Downtown Mina — это центр Mina Al Arab, известный прогулочными набережными, зелёными маршрутами, кафе, ресторанами и прибрежными парками.
Транспортная доступность:
- 15 минут до Ras Al Khaimah International Airport,
- ≈ 45 минут до Дубая,
Морская линия, природные заповедники и спокойная атмосфера Ras Al Khaimah формируют уникальный баланс городской доступности и курортного отдыха.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Nura, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых красивых прибрежных проектов Mina Al Arab от RAK Properties.