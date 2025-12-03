Жилой комплекс Nura

Nura — современная прибрежная резиденция с панорамными видами и курортной инфраструктурой в Mina Al Arab от RAK Properties!



Nura — новый премиальный жилой комплекс от RAK Properties, расположенный в районе Downtown Mina, внутри масштабного прибрежного сообщества Mina Al Arab в Рас-Аль-Хайме. Проект сочетает атмосферу морского курорта, природную гармонию и современный городской комфорт, предлагая жителям уникальный lifestyle на берегу.



Курортная инфраструктура

Жители Nura получают доступ к богатой wellness и leisure-инфраструктуре уровня курорта:



- ландшафтные бассейны,

- инфинити-бассейн на подиуме,

- фитнес-зал и студия йоги,

- spa-пространства и зоны релакса,

- беговые дорожки и пешеходные маршруты,

- детские игровые площадки,

- площадка для падел-тенниса,

- коворкинг и клубная зона,

- открытый кинотеатр,

- зоны отдыха и BBQ.



Комплекс проектировался как пространство, в котором комфорт, природа и активный образ жизни объединены в единую среду.



Локация и окружение

Downtown Mina — это центр Mina Al Arab, известный прогулочными набережными, зелёными маршрутами, кафе, ресторанами и прибрежными парками.



Транспортная доступность:

- 15 минут до Ras Al Khaimah International Airport,

- ≈ 45 минут до Дубая,



Морская линия, природные заповедники и спокойная атмосфера Ras Al Khaimah формируют уникальный баланс городской доступности и курортного отдыха.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Nura, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых красивых прибрежных проектов Mina Al Arab от RAK Properties.