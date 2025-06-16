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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$187,796
03.07.2025
$187,163
02.07.2025
$187,257
01.07.2025
$188,385
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20
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ID: 26587
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In CRM: 2464759
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Meteora Vivanti Residences — это жилой комплекс в районе Jumeirah Village Circle, разработанный застройщиком Meteora с акцентом на минимализм, комфорт и современные стандарты городской жизни. Архитектура здания отличается лаконичными формами, просторными планировками и панорамным остеклением, обеспечивающим обилие света и эффектные виды на район и внутренний двор.

Инфраструктура проекта предлагает приватные джакузи на террасах, зелёный благоустроенный двор, 32-метровый бассейн, мини-гольф, открытый кинотеатр и зону для детей. Также предусмотрены коворкинг, лаунж, консьерж-сервис, зарядки для электромобилей, аптечный пункт, кафе и супермаркет — всё для полноценной и сбалансированной жизни в центре Дубая.

Жилые пространства оснащены системой «умный дом», системой очистки воздуха и полностью оборудованной кухней с техникой. Это идеальный выбор для тех, кто хочет вложиться в стильную недвижимость с премиальными удобствами в одном из самых развивающихся районов города.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамный бассейн 32 м
  • Открытый кинотеатр
  • Мини-гольф
  • Игровая зона для детей
  • Коворкинг и лаунж
  • Консьерж-сервис
  • EV-зарядки
  • Аптека, кафе и супермаркет
  • Система «умный дом» и воздухоочистка

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$187,796
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