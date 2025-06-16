Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

Meteora Vivanti Residences — это жилой комплекс в районе Jumeirah Village Circle, разработанный застройщиком Meteora с акцентом на минимализм, комфорт и современные стандарты городской жизни. Архитектура здания отличается лаконичными формами, просторными планировками и панорамным остеклением, обеспечивающим обилие света и эффектные виды на район и внутренний двор.

Инфраструктура проекта предлагает приватные джакузи на террасах, зелёный благоустроенный двор, 32-метровый бассейн, мини-гольф, открытый кинотеатр и зону для детей. Также предусмотрены коворкинг, лаунж, консьерж-сервис, зарядки для электромобилей, аптечный пункт, кафе и супермаркет — всё для полноценной и сбалансированной жизни в центре Дубая.

Жилые пространства оснащены системой «умный дом», системой очистки воздуха и полностью оборудованной кухней с техникой. Это идеальный выбор для тех, кто хочет вложиться в стильную недвижимость с премиальными удобствами в одном из самых развивающихся районов города.

Панорамный бассейн 32 м

Открытый кинотеатр

Мини-гольф

Игровая зона для детей

Коворкинг и лаунж

Консьерж-сервис

EV-зарядки

Аптека, кафе и супермаркет

Система «умный дом» и воздухоочистка

Удобства и оснащение в доме