  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$588,155
BTC
6.9959866
ETH
366.6895704
USDT
581 499.7355269
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
ID: 33348
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island

La Perla Residences - проект представляет собой архитектурный ансамбль, сочетающий прибрежную лёгкость, гармонию линий и премиальный уровень исполнения.

Здание включает 2 подземных уровня, входной этаж, 6 жилых этажей и крышу с панорамной лаунж-зоной. 

Ключевые особенности проекта

  • Цена: от 2.16 млн. AED до 8.23 млн. AED
  • Площадь: от 70 м2 до 432 м2
  • Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма
  • Типы жилья:
    • апартаменты с 1–3 спальнями
       
  • Состояние квартир: полностью меблированы
  • Сдача объекта: 4 квартал 2027 года

План оплаты 50/50:

Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 4 квартал 2027 года

  • 10 % — при бронировании
  • 40 % — в процессе строительства
  • 50 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
  • Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Инфраструктура и удобства
Резиденты La Perla получают доступ к:

  • инфинити-бассейн с видами на залив
  • современный фитнес-зал и зона йоги
  • детская площадка и игровая комната
  • прогулочная набережная с зеленым озеленением
  • зоны BBQ и открытые лаунжи
  • SPA и сауна
  • подземный паркинг
  • 24/7 охрана и система видеонаблюдения.

Расположение и транспортная доступность
Комплекс находится в удобной локации относительно ключевых объектов:

  • 5 минут — до Al Marjan Island Boulevard
  • 8 минут — до Wynn Resort
  • 13 минут — до Al Hamra Golf Club и Al Hamra Village
  • 35 минут — до RAK Airport
  • 55 минут — до DXB (Dubai International Airport)

Почему стоит выбрать La Perla?

  • Готовый продукт: полностью меблированное жильё — можно заселяться или сдавать сразу после сдачи.
  • Инвестиционная привлекательность: престижная локация на острове Al Marjan Island гарантирует рост стоимости.
  • Развитая инфраструктура: спа, фитнес, детские зоны и другие удобства в комплексе.
  • Удобная логистика: близость к аэропортам и торговым центрам.
  • Эстетика и комфорт: живописные прибрежные пейзажи и премиальное качество строительства.

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Deansgate с бассейном и зонами отдыха рядом с парками, Majan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$322,303
Жилой комплекс Florine Beach Residences
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$329,243
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$644,963
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе Greenview среди зеленых парков и рядом с гольф-клубом, район Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$467,263
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$804,925
Вы просматриваете
Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$588,155
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$406,640
Проект The Central Downtown станет новой доминантой района Арджан, благодаря своим масштабам, удачному расположению и уникальной инфраструктуре. Комплекс из 4 башен расположен в спокойном районе для комфортной жизни всего в 20 минутах езды от Дубай Марины. В пешей доступности от комплекса ра…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Показать все Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Дубай, ОАЭ
от
$264,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Wellington Ocean — современный прибрежный жилой комплекс на Dubai Islands с эстетикой минимализма и продуманной инфраструктурой. Wellington Ocean — это новый жилой комплекс премиального уровня от Wellington Developments, который формирует современный формат жизни у моря. Преимущества W…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс Golf Grove с бассейном, панорамными видами и клубом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Golf Grove с бассейном, панорамными видами и клубом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Golf Grove с бассейном, панорамными видами и клубом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Golf Grove с бассейном, панорамными видами и клубом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$160,615
Golf Grove – жилой комплекс, который предлагает элегантную архитектуру, изысканный дизайн и продуманные до мелочей резиденции с премиальной отделкой. Просторные частные террасы позволяют наслаждаться утренним кофе, видом на живописные гольф-поля, зеркальную гладь воды и панораму центра Дубая…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации