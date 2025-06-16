Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island
La Perla Residences - проект представляет собой архитектурный ансамбль, сочетающий прибрежную лёгкость, гармонию линий и премиальный уровень исполнения.
Здание включает 2 подземных уровня, входной этаж, 6 жилых этажей и крышу с панорамной лаунж-зоной.
Ключевые особенности проекта
План оплаты 50/50:
Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 4 квартал 2027 года
Форма оплаты:
Инфраструктура и удобства
Резиденты La Perla получают доступ к:
Расположение и транспортная доступность
Комплекс находится в удобной локации относительно ключевых объектов:
Почему стоит выбрать La Perla?